Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кит Урбан сомневается в правильности развода с Кидман – Daily Mail
Студент терял свои флешки, а потом стал миллиардером благодаря Dropbox — Meristation
Проблемы Северного Кавказа не влияют на тарифы по стране — депутат Разворотнева
Закапывание корок цитруса используют как удобрение — Антонов Сад
Кожа птиц питохуи содержит токсин опаснее цианида — NatGeo
Фета делает деревенскую запеканку более насыщенной
Одиночные путешествия меняют жизнь после потери — The Guardian
Инструкторы напомнили, что резкие манёвры на льду опасны для устойчивости
Врачи выявили влияние дыхательных упражнений на снижение жира — harpersbazaar.gr

Незаметный герой холодильника: привычный продукт оказался лучшей защитой от ломкости костей

После 50 лет творог снижает риск потери костной массы — Уизниа
5:08
Здоровье

С возрастом забота о костях становится важнее, чем кажется. После 50 лет организм теряет плотность костной ткани быстрее, чем успевает её восстановить, а значит, риск остеопороза растёт. Диетологи и врачи уверены: питание играет ключевую роль в защите костей. И один продукт, по их мнению, заслуживает особого места в меню. Об этом сообщает Prevention.

Пожилой мужчина занимается спортом
Фото: freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина занимается спортом

Почему кости становятся слабее с возрастом

По данным Национального совета по вопросам старения, после 50 лет потеря костной массы ускоряется. У женщин этот процесс активнее — в первые семь лет после менопаузы можно потерять до 20% плотности костей. Это делает кости хрупкими и увеличивает риск переломов.

"Определённые питательные вещества работают вместе, поддерживая плотность и прочность костей", — объясняет диетолог Эми Дэвис.

Среди них — кальций, витамин D, магний, витамин K и белок. Все они необходимы, чтобы костная ткань оставалась плотной, а мышцы — сильными.

Лучший продукт для здоровья костей — творог

Да, именно творог. Этот простой, привычный продукт оказался одним из самых эффективных для поддержки костей.

"Творог - отличный источник белка и кальция, двух ключевых элементов, отвечающих за здоровье костей", — говорит ортопед из Йельской школы медицины Дэниел Уизниа.

Кальций — это строительный материал для костной ткани, а белок помогает сохранять её структуру и защищает от разрушения.

Кроме того, творог содержит магний — элемент, участвующий в формировании костей, и селен, который, как показывают исследования, помогает сохранять минеральную плотность костей и замедлять развитие остеопороза.

"Кальций формирует кость, а белок поддерживает её прочность. Вместе они — идеальное сочетание", — подчёркивает Дэвис.

Чем полезен творог для костей

  1. Источник кальция. Одна порция творога покрывает значительную часть суточной нормы кальция, необходимого для укрепления костей.

  2. Богат белком. Поддерживает мышечную массу, которая тоже влияет на состояние костной системы.

  3. Содержит магний и селен. Эти микроэлементы помогают костям оставаться плотными и предотвращают воспаления.

  4. Подходит для разных рационов. Есть версии с низким содержанием жира и соли.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, подтверждает: достаточное потребление магния снижает риск остеопороза. А данные из Molecules показывают, что селен связан с лучшей минеральной плотностью костей у пожилых людей.

Как включить творог в рацион

Добавить его в меню просто — вариантов масса:

  • на завтрак с ягодами, мёдом или орехами;

  • как перекус с ложкой йогурта или семенами чиа;

  • в виде начинки для блинов или запеканок;

  • в салатах с овощами и зеленью;

  • в десертах — вместо сливочного сыра.

Для максимальной пользы выбирай нежирный или среднежирный творог без добавленного сахара и соли.

Плюсы и минусы творога для костей

Плюсы Минусы
Богат кальцием и белком, укрепляет кости. При лактозной непереносимости может вызывать дискомфорт.
Содержит магний, селен, витамины D и K. Некоторые виды содержат лишнюю соль и жир.
Доступен и прост в приготовлении. Не подходит людям с аллергией на молочный белок.
Поддерживает мышцы и снижает риск остеопороза. При чрезмерном употреблении может перегружать почки.

Советы шаг за шагом: как питаться для здоровья костей

  1. Добавляй творог в рацион 3-4 раза в неделю. Это поможет поддерживать уровень кальция.

  2. Не забывай о витамине D. Он помогает усваивать кальций — можно получить его из рыбы, яиц или добавок.

  3. Ешь больше овощей и орехов. В них содержится магний и витамин K, укрепляющие кости.

  4. Ограничь кофе и алкоголь. Они снижают усвоение кальция.

  5. Двигайся регулярно. Физическая активность стимулирует обновление костной ткани.

Популярные вопросы о продуктах для костей

Можно ли заменить молочные продукты растительными?

Да, если они обогащены кальцием и витамином D. Но натуральный творог остаётся более концентрированным источником белка.

Сколько творога нужно есть?

Около 100-150 граммов в день достаточно, чтобы получать кальций и белок без перегрузки.

Только ли творог полезен для костей?

Нет, но он один из лидеров. Полезны также йогурт, миндаль, зелёные овощи, сардины и лосось.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Проблемы Северного Кавказа не влияют на тарифы по стране — депутат Разворотнева
После 50 лет творог снижает риск потери костной массы — Уизниа
Закапывание корок цитруса используют как удобрение — Антонов Сад
Кожа птиц питохуи содержит токсин опаснее цианида — NatGeo
Фета делает деревенскую запеканку более насыщенной
Одиночные путешествия меняют жизнь после потери — The Guardian
Инструкторы напомнили, что резкие манёвры на льду опасны для устойчивости
Врачи выявили влияние дыхательных упражнений на снижение жира — harpersbazaar.gr
Маленькие коврики визуально уменьшают пространство — дизайнер Сара Партингтон
Айза-Лилуна Ай заявила об отсутствии безопасной дозы алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.