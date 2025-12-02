Масляная дуэль без прикрас: одно повышает холестерин, другое спасает сердце от перегрузок

На полке с маслами легко растеряться: каждое обещает здоровье и молодость. Чаще всего спор идёт между двумя фаворитами — кокосовым и оливковым. Одно пахнет тропиками, другое — Средиземноморьем. Так какое полезнее? Диетолог Лорен Манакер рассказала Prevention, в чём отличие и что выбрать для кухни.
Кокосовое масло делают из мякоти зрелых кокосов. Оно бывает:
Нерафинированное (virgin) — сохраняет аромат и вкус кокоса.
Рафинированное — проходит очистку и становится нейтральным.
Из-за высокого содержания насыщенных жиров кокосовое масло твёрдое при комнатной температуре и плавится при нагревании. Это делает его популярной заменой сливочного масла в выпечке и десертах.
Оливковое масло получают из целых оливок. Лучшим считается extra virgin (первого холодного отжима) — оно сохраняет антиоксиданты, витамины и аромат свежих оливок.
Рафинированное — мягче по вкусу и лучше подходит для жарки.
Главное отличие: оливковое масло жидкое при комнатной температуре, потому что в нём преобладают ненасыщенные жиры.
|Показатель
|Кокосовое масло (1 ст. л.)
|Оливковое масло (1 ст. л.)
|Калорийность
|121 ккал
|119 ккал
|Насыщенные жиры
|11,2 г
|1,9 г
|Ненасыщенные жиры
|менее 1 г
|около 11 г
|Консистенция
|твёрдое при 20°C
|жидкое при 20°C
|Гликемический индекс
|0
|0
|Холестерин
|отсутствует
|отсутствует
Оливковое масло — признанный лидер среди полезных жиров. Оно — основа средиземноморской диеты, связанной с долголетием и крепким сердцем.
"Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле снижают воспаление и защищают сердце", — отмечает диетолог Лорен Манакер.
Регулярное употребление помогает снизить уровень "плохого" холестерина, поддерживать сосуды и снижать риск диабета.
Главный минус — калорийность (около 120 ккал на ложку). Также Extra Virgin чувствительно к свету и теплу, поэтому хранить его стоит в тёмной бутылке и вдали от плиты. Для жарки на сильном огне лучше выбирать рафинированное масло.
Кокосовое масло стало популярным благодаря содержанию среднецепочечных триглицеридов (MCT). Они быстро усваиваются и могут давать лёгкий энергетический эффект.
Также масло содержит лауриновую кислоту, обладающую антибактериальными свойствами. Оно часто используется в косметике — для увлажнения кожи и ухода за волосами.
Несмотря на модный статус, в нём слишком много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина.
"Да, кокосовое масло повышает и "хороший”, и "плохой” холестерин. Поэтому его стоит использовать умеренно", — предупреждает Манакер.
К тому же "MCT-эффект” у кокосового масла не столь выражен, как у чистого MCT-олия.
Выбор зависит от блюда и температуры.
Оливковое масло:
Идеально для салатов, заправок и тостов.
Подходит для жарки на среднем огне (до 200°C).
Кокосовое масло:
Отлично для выпечки, смузи, каш и десертов.
Рафинированное можно использовать для жарки (до 230°C).
|Масло
|Плюсы
|Минусы
|Оливковое масло
|укрепляет сердце и сосуды; снижает воспаление; содержит антиоксиданты; универсально в готовке.
|высокая калорийность; чувствительно к свету и теплу; не подходит для сильного огня.
|Кокосовое масло
|быстро даёт энергию; приятно на вкус; подходит для выпечки; ухаживает за кожей и волосами.
|много насыщенных жиров; повышает холестерин; не столь полезно для сердца; требует умеренного употребления.
Для ежедневного использования выбирай оливковое extra virgin — оно полезнее и универсальнее.
Для выпечки и десертов держи под рукой рафинированное кокосовое масло.
Не перегревай масла и не храни их рядом с плитой.
Измеряй количество: 1 ложка — это 120 калорий.
Меняй масла в зависимости от блюда — разнообразие полезнее, чем фанатизм по одному виду.
Да, но только на среднем огне. Для фритюра лучше подойдёт рафинированное кокосовое масло.
Нет. MCT ускоряют обмен веществ, но эффект минимален. Главное — общий баланс калорий.
Оливковое. Его польза доказана десятками исследований, а кокосовое стоит употреблять умеренно.
Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.