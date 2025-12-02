Масляная дуэль без прикрас: одно повышает холестерин, другое спасает сердце от перегрузок

Оливковое масло снижает воспаление и укрепляет сердце — Лорен Манакер

На полке с маслами легко растеряться: каждое обещает здоровье и молодость. Чаще всего спор идёт между двумя фаворитами — кокосовым и оливковым. Одно пахнет тропиками, другое — Средиземноморьем. Так какое полезнее? Диетолог Лорен Манакер рассказала Prevention, в чём отличие и что выбрать для кухни.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Что такое кокосовое масло

Кокосовое масло делают из мякоти зрелых кокосов. Оно бывает:

Нерафинированное (virgin) — сохраняет аромат и вкус кокоса.

Рафинированное — проходит очистку и становится нейтральным.

Из-за высокого содержания насыщенных жиров кокосовое масло твёрдое при комнатной температуре и плавится при нагревании. Это делает его популярной заменой сливочного масла в выпечке и десертах.

Что такое оливковое масло

Оливковое масло получают из целых оливок. Лучшим считается extra virgin (первого холодного отжима) — оно сохраняет антиоксиданты, витамины и аромат свежих оливок.

Рафинированное — мягче по вкусу и лучше подходит для жарки.

Главное отличие: оливковое масло жидкое при комнатной температуре, потому что в нём преобладают ненасыщенные жиры.

Сравнение по составу

Показатель Кокосовое масло (1 ст. л.) Оливковое масло (1 ст. л.) Калорийность 121 ккал 119 ккал Насыщенные жиры 11,2 г 1,9 г Ненасыщенные жиры менее 1 г около 11 г Консистенция твёрдое при 20°C жидкое при 20°C Гликемический индекс 0 0 Холестерин отсутствует отсутствует

Чем полезно оливковое масло

Оливковое масло — признанный лидер среди полезных жиров. Оно — основа средиземноморской диеты, связанной с долголетием и крепким сердцем.

"Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле снижают воспаление и защищают сердце", — отмечает диетолог Лорен Манакер.

Регулярное употребление помогает снизить уровень "плохого" холестерина, поддерживать сосуды и снижать риск диабета.

Недостатки оливкового масла

Главный минус — калорийность (около 120 ккал на ложку). Также Extra Virgin чувствительно к свету и теплу, поэтому хранить его стоит в тёмной бутылке и вдали от плиты. Для жарки на сильном огне лучше выбирать рафинированное масло.

Чем полезно кокосовое масло

Кокосовое масло стало популярным благодаря содержанию среднецепочечных триглицеридов (MCT). Они быстро усваиваются и могут давать лёгкий энергетический эффект.

Также масло содержит лауриновую кислоту, обладающую антибактериальными свойствами. Оно часто используется в косметике — для увлажнения кожи и ухода за волосами.

Недостатки кокосового масла

Несмотря на модный статус, в нём слишком много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина.

"Да, кокосовое масло повышает и "хороший”, и "плохой” холестерин. Поэтому его стоит использовать умеренно", — предупреждает Манакер.

К тому же "MCT-эффект” у кокосового масла не столь выражен, как у чистого MCT-олия.

Какое масло лучше для готовки

Выбор зависит от блюда и температуры.

Оливковое масло:

Идеально для салатов, заправок и тостов.

Подходит для жарки на среднем огне (до 200°C).

Кокосовое масло:

Отлично для выпечки, смузи, каш и десертов.

Рафинированное можно использовать для жарки (до 230°C).

Плюсы и минусы

Масло Плюсы Минусы Оливковое масло укрепляет сердце и сосуды; снижает воспаление; содержит антиоксиданты; универсально в готовке. высокая калорийность; чувствительно к свету и теплу; не подходит для сильного огня. Кокосовое масло быстро даёт энергию; приятно на вкус; подходит для выпечки; ухаживает за кожей и волосами. много насыщенных жиров; повышает холестерин; не столь полезно для сердца; требует умеренного употребления.

Советы шаг за шагом: как выбрать масло

Для ежедневного использования выбирай оливковое extra virgin — оно полезнее и универсальнее. Для выпечки и десертов держи под рукой рафинированное кокосовое масло. Не перегревай масла и не храни их рядом с плитой. Измеряй количество: 1 ложка — это 120 калорий. Меняй масла в зависимости от блюда — разнообразие полезнее, чем фанатизм по одному виду.

Популярные вопросы о маслах

Можно ли жарить на оливковом масле?

Да, но только на среднем огне. Для фритюра лучше подойдёт рафинированное кокосовое масло.

Действительно ли кокосовое масло помогает худеть?

Нет. MCT ускоряют обмен веществ, но эффект минимален. Главное — общий баланс калорий.

Какое масло полезнее для сердца?

Оливковое. Его польза доказана десятками исследований, а кокосовое стоит употреблять умеренно.