Кофе сдаёт позиции, а вилка берёт реванш: еда, которая заряжает энергией на весь день

Овсянка стабилизирует уровень сахара и предотвращает сонливость — Манакер

Если к обеду тебя клонит в сон, а чашка кофе уже не помогает — возможно, дело не в усталости, а в питании. То, что мы едим, напрямую влияет на уровень энергии, выносливость и даже настроение. Правильные продукты способны поддерживать бодрость весь день без резких спадов. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на данные диетологов.

Еда как топливо для тела

Пища — это источник энергии. Она питает клетки, мозг и мышцы, помогая нам оставаться активными. Но не вся еда даёт одинаковый эффект: одни продукты быстро "сгорают", оставляя усталость, другие обеспечивают длительный заряд бодрости.

"Главное — выбирать продукты, которые не только дают энергию, но и поддерживают её на стабильном уровне в течение дня", — отмечает диетолог Лорен Манакер.

Ниже — 12 лучших вариантов, которые помогут справиться с вялостью и вернуть себе продуктивность без литров кофе.

1. Постная говядина

Постное мясо — отличный источник железа, необходимого для переноса кислорода по всему телу. Его дефицит часто вызывает усталость, особенно у женщин. Кроме того, говядина содержит витамин B12, который поддерживает работу нервной системы и помогает организму превращать пищу в энергию.

"Лучше выбирать постные куски вроде вырезки или стейка из тонкого края и сочетать их с овощами и цельнозерновыми гарнирами", — советует Манакер.

2. Нут

Нут, или турецкий горох, богат цинком и сложными углеводами. Цинк помогает клеткам восстанавливаться и поддерживает иммунитет, а сложные углеводы обеспечивают медленное высвобождение энергии — без скачков сахара и сонливости.

3. Грибы

Некоторые виды грибов, особенно те, что росли под солнцем, содержат витамин D — редкий для растительной пищи элемент. Его нехватка часто связана с хронической усталостью. Кроме того, грибы богаты витаминами группы B, которые помогают организму превращать еду в энергию.

4. Киви

Небольшой, но мощный фрукт. Киви наполнен витамином C и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет и снижают чувство усталости. Жёлтые сорта (SunGold) содержат ещё больше витамина C, чем зелёные, но оба вида одинаково полезны.

5. Макадамия

Эти орехи — отличный перекус для тех, кто хочет зарядиться надолго. Они содержат "хорошие" жиры, которые дают энергию медленно и равномерно. Кроме того, макадамия богата тиамином (витамином B1), который помогает телу превращать калории в энергию и поддерживает работу нервной системы.

6. Бананы

Простой и быстрый способ получить заряд сил. Бананы содержат углеводы, клетчатку и калий — элемент, необходимый для нормальной работы мышц. Благодаря сочетанию сахаров и волокон бананы дают как мгновенный, так и длительный эффект.

7. Кефир

Кефир — не только полезный напиток для кишечника, но и источник бодрости. В нём много пробиотиков, витаминов группы B и белка. Эти вещества помогают организму лучше усваивать питательные вещества и вырабатывать энергию.

"Кефир особенно полезен тем, кто плохо переносит молоко, ведь благодаря ферментации он легче переваривается", — объясняет Манакер.

Главное — выбирать варианты без добавленного сахара.

8. Батат (сладкий картофель)

Этот корнеплод содержит сложные углеводы и калий, поэтому помогает поддерживать силы и не даёт чувству усталости взять верх. Батат подходит для гарниров, супов или салатов и даёт энергию надолго.

9. Шпинат

Зелёные листья шпината богаты железом и магнием — двумя элементами, без которых невозможна выработка энергии. Добавляй его в салаты, омлеты или смузи: он мягкий на вкус и отлично сочетается с другими продуктами.

10. Яйца

Настоящий энергетический суперпродукт. Яйца содержат белок, железо, витамины группы B и аминокислоту лейцин, которая помогает клеткам использовать накопленную энергию. А приготовить их можно буквально за 5 минут — варёными, омлетом или пашотом.

11. Овсянка

Классика полезного завтрака. Овсянка содержит сложные углеводы и клетчатку, благодаря чему энергия высвобождается медленно, а чувство сытости держится надолго. Чтобы усилить эффект, можно добавить орехи, мёд или ягоды.

12. Яблоки

Яблоки дают естественную сладость и энергию без резких скачков сахара. Клетчатка помогает сахарам усваиваться постепенно, а антиоксидант кверцетин улучшает кровообращение и работу сосудов.

Плюсы и минусы "энергетического" питания

Такой рацион подойдёт почти всем, но важно соблюдать баланс.

Плюсы:

помогает избежать упадка сил и переедания;

стабилизирует уровень сахара в крови;

поддерживает концентрацию и настроение;

улучшает обмен веществ.

Минусы:

требует продуманного меню и регулярности;

избыток белка или жиров может перегружать пищеварение;

без физической активности эффект будет слабее.

Советы шаг за шагом: как питаться для энергии

Начинай день с завтрака, содержащего белок и сложные углеводы (овсянка, яйца, орехи). Не пропускай приёмы пищи — это вызывает скачки сахара и усталость. Делай упор на цельные продукты, а не на фастфуд и сладости. Пей достаточно воды — обезвоживание часто маскируется под усталость. Высыпайся: питание работает лучше, когда организм отдыхает.

Популярные вопросы о продуктах для энергии

1. Какие продукты лучше всего бодрят утром?

Овсянка, яйца, бананы и кефир — они дают длительную энергию без скачков сахара.

2. Можно ли заменить кофе едой?

Да, если включить в рацион продукты с витаминами группы B, железом и белком. Они дают естественную бодрость.

3. Что есть, если чувствуешь упадок сил днём?

Орехи, яблоки, йогурт или кусочек батата помогут вернуть концентрацию без сладких перекусов.