Кофе сдаёт позиции, а вилка берёт реванш: еда, которая заряжает энергией на весь день

Если к обеду тебя клонит в сон, а чашка кофе уже не помогает — возможно, дело не в усталости, а в питании. То, что мы едим, напрямую влияет на уровень энергии, выносливость и даже настроение. Правильные продукты способны поддерживать бодрость весь день без резких спадов. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на данные диетологов.
Пища — это источник энергии. Она питает клетки, мозг и мышцы, помогая нам оставаться активными. Но не вся еда даёт одинаковый эффект: одни продукты быстро "сгорают", оставляя усталость, другие обеспечивают длительный заряд бодрости.
"Главное — выбирать продукты, которые не только дают энергию, но и поддерживают её на стабильном уровне в течение дня", — отмечает диетолог Лорен Манакер.
Ниже — 12 лучших вариантов, которые помогут справиться с вялостью и вернуть себе продуктивность без литров кофе.
Постное мясо — отличный источник железа, необходимого для переноса кислорода по всему телу. Его дефицит часто вызывает усталость, особенно у женщин. Кроме того, говядина содержит витамин B12, который поддерживает работу нервной системы и помогает организму превращать пищу в энергию.
"Лучше выбирать постные куски вроде вырезки или стейка из тонкого края и сочетать их с овощами и цельнозерновыми гарнирами", — советует Манакер.
Нут, или турецкий горох, богат цинком и сложными углеводами. Цинк помогает клеткам восстанавливаться и поддерживает иммунитет, а сложные углеводы обеспечивают медленное высвобождение энергии — без скачков сахара и сонливости.
Некоторые виды грибов, особенно те, что росли под солнцем, содержат витамин D — редкий для растительной пищи элемент. Его нехватка часто связана с хронической усталостью. Кроме того, грибы богаты витаминами группы B, которые помогают организму превращать еду в энергию.
Небольшой, но мощный фрукт. Киви наполнен витамином C и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет и снижают чувство усталости. Жёлтые сорта (SunGold) содержат ещё больше витамина C, чем зелёные, но оба вида одинаково полезны.
Эти орехи — отличный перекус для тех, кто хочет зарядиться надолго. Они содержат "хорошие" жиры, которые дают энергию медленно и равномерно. Кроме того, макадамия богата тиамином (витамином B1), который помогает телу превращать калории в энергию и поддерживает работу нервной системы.
Простой и быстрый способ получить заряд сил. Бананы содержат углеводы, клетчатку и калий — элемент, необходимый для нормальной работы мышц. Благодаря сочетанию сахаров и волокон бананы дают как мгновенный, так и длительный эффект.
Кефир — не только полезный напиток для кишечника, но и источник бодрости. В нём много пробиотиков, витаминов группы B и белка. Эти вещества помогают организму лучше усваивать питательные вещества и вырабатывать энергию.
"Кефир особенно полезен тем, кто плохо переносит молоко, ведь благодаря ферментации он легче переваривается", — объясняет Манакер.
Главное — выбирать варианты без добавленного сахара.
Этот корнеплод содержит сложные углеводы и калий, поэтому помогает поддерживать силы и не даёт чувству усталости взять верх. Батат подходит для гарниров, супов или салатов и даёт энергию надолго.
Зелёные листья шпината богаты железом и магнием — двумя элементами, без которых невозможна выработка энергии. Добавляй его в салаты, омлеты или смузи: он мягкий на вкус и отлично сочетается с другими продуктами.
Настоящий энергетический суперпродукт. Яйца содержат белок, железо, витамины группы B и аминокислоту лейцин, которая помогает клеткам использовать накопленную энергию. А приготовить их можно буквально за 5 минут — варёными, омлетом или пашотом.
Классика полезного завтрака. Овсянка содержит сложные углеводы и клетчатку, благодаря чему энергия высвобождается медленно, а чувство сытости держится надолго. Чтобы усилить эффект, можно добавить орехи, мёд или ягоды.
Яблоки дают естественную сладость и энергию без резких скачков сахара. Клетчатка помогает сахарам усваиваться постепенно, а антиоксидант кверцетин улучшает кровообращение и работу сосудов.
Такой рацион подойдёт почти всем, но важно соблюдать баланс.
Плюсы:
помогает избежать упадка сил и переедания;
стабилизирует уровень сахара в крови;
поддерживает концентрацию и настроение;
улучшает обмен веществ.
Минусы:
требует продуманного меню и регулярности;
избыток белка или жиров может перегружать пищеварение;
без физической активности эффект будет слабее.
Начинай день с завтрака, содержащего белок и сложные углеводы (овсянка, яйца, орехи).
Не пропускай приёмы пищи — это вызывает скачки сахара и усталость.
Делай упор на цельные продукты, а не на фастфуд и сладости.
Пей достаточно воды — обезвоживание часто маскируется под усталость.
Высыпайся: питание работает лучше, когда организм отдыхает.
Овсянка, яйца, бананы и кефир — они дают длительную энергию без скачков сахара.
Да, если включить в рацион продукты с витаминами группы B, железом и белком. Они дают естественную бодрость.
Орехи, яблоки, йогурт или кусочек батата помогут вернуть концентрацию без сладких перекусов.
