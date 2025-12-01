Зеркало души оказалось зеркалом сосудов: взгляд способен рассказать о рисках для сердца

По сосудам сетчатки можно судить о здоровье сердца — Жаклин Боуэн

Кто бы мог подумать, что глаза способны рассказать о нашем сердце и даже продолжительности жизни? Новое исследование доказало: по состоянию сосудов сетчатки можно судить о здоровье всего организма. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances.

Глаза — зеркало не только души, но и сердца

Организм работает как единая система: если один орган даёт сбой, это отражается на других. Учёные решили проверить, можно ли по глазам узнать, как чувствует себя сердце. Для этого они изучили данные более 74 тысяч человек, включая генетическую информацию и снимки сетчатки — внутренней оболочки глаза, через которую проходят тончайшие сосуды.

"Сетчатка — единственное место, где можно увидеть сосуды напрямую и без операции. Это настоящий "экран”, по которому врачи могут судить о состоянии кровеносной системы", — объясняет президент Американской оптометрической ассоциации Жаклин Боуэн.

Результаты оказались удивительными: у людей, чьи сосуды в сетчатке образуют сложную, разветвлённую сеть, чаще бывает здоровое сердце и более долгий срок жизни. А вот простая, "редкая" структура сосудов, наоборот, указывает на проблемы с кровотоком и воспалением.

"Такая сосудистая сеть менее устойчива и может сигнализировать о начале болезней сердца и сосудов", — добавляет кардиолог из Miami Cardiac & Vascular Institute Сержиу Дарабант.

Генетика и воспаление

Учёные также обнаружили, что за состояние сосудов частично отвечают два белка — MMP12 и IgG-Fc рецептор IIb. Они связаны с хроническим воспалением, которое усиливается с возрастом. Это явление называют воспалительным старением.

"Белок MMP12 помогает обновлять ткани, но при этом может повреждать сосуды. А IgG-Fc рецептор IIb влияет на иммунитет и воспалительные процессы", — уточняет доктор Боуэн.

"Хроническое воспаление со временем разрушает артерии, повышая риск инсульта и инфаркта. Возможно, в будущем появятся лекарства, воздействующие на эти белки, но пока исследования продолжаются", — говорит руководитель программы генетики сердца в Университете Айовы Ферхан Ахмад.

Почему врачи смотрят в глаза, чтобы понять здоровье

Сетчатка — уникальное место: её сосуды напрямую связаны с кровотоком мозга, почек и сердца. Поэтому любые изменения в них отражают, что происходит в других частях тела.

"Расширенные осмотры глаз с помощью специальных капель и снимков позволяют выявить гипертонию, диабет и болезни сердца даже у тех, кто не ощущает симптомов", — поясняет офтальмолог из MemorialCare Orange Coast Medical Center Бенджамин Берт.

Таким образом, простое обследование у офтальмолога может стать важной частью профилактики не только для зрения, но и для всего организма.

Что это значит для нас

Учёные уверены: состояние микрососудов глаз можно считать биомаркером старения. Чем лучше они выглядят, тем крепче сосуды во всём теле и тем дольше живёт человек.

Современные аппараты делают снимки сетчатки за несколько минут, а результаты можно хранить и сравнивать с прошлыми годами. Это помогает врачам замечать даже минимальные изменения и предотвращать серьёзные болезни заранее.

"Оптиметристы способны выявить более 270 серьёзных заболеваний, включая гипертонию, диабет и болезни сердца. Новые технологии позволяют разрабатывать персональные программы профилактики", — подчёркивает доктор Боуэн.

Плюсы и минусы такого подхода

Использование снимков сетчатки для оценки здоровья сердца имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

безопасно и безболезненно — никакой операции и уколов;

можно выявить болезни ещё до появления симптомов;

подходит для регулярного наблюдения;

снимки сохраняются и позволяют отслеживать изменения годами.

Минусы:

требуется специальное оборудование, доступное не везде;

метод не заменяет кардиограмму или анализы крови;

для точного диагноза нужны дополнительные обследования.

Сравнение: обычные кардиологические тесты и проверка глаз

Параметр Обычные обследования (ЭКГ, анализы) Осмотр сетчатки Способ Анализы крови, приборы, иногда инвазивные методы Снимок глаза без вмешательства Длительность 15-60 минут 5-10 минут Цель Определить текущее состояние Найти ранние признаки болезней Стоимость Обычно средняя Выше из-за оборудования Применение При симптомах Для профилактики

Советы шаг за шагом: как следить за глазами и сердцем

Проверяй зрение не реже одного раза в год, даже если всё хорошо. Проси врача сделать фото сетчатки — это поможет сравнивать результаты со временем. Следи за давлением и уровнем сахара — они напрямую влияют на сосуды глаз. Питайся правильно: больше овощей, рыбы, орехов и меньше соли. Не кури и не злоупотребляй алкоголем — они ухудшают кровообращение. Занимайся физической активностью хотя бы 30 минут в день.

Популярные вопросы о связи глаз и сердца

1. Может ли офтальмолог первым заметить болезнь сердца?

Да, часто именно офтальмолог видит первые признаки гипертонии, диабета или проблем с сосудами.

2. Нужно ли проходить такие обследования всем?

Желательно — особенно после 40 лет или если есть давление, лишний вес, повышенный холестерин.

3. Можно ли по глазам узнать, сколько человек проживёт?

Нет, точно предсказать нельзя, но состояние сосудов действительно показывает, как стареет организм и насколько он устойчив к болезням.