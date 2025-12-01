Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёгкость вместо распирания: продукты, которые уменьшают газообразование и возвращают комфорт

Имбирь снимает спазмы и уменьшает газообразование — гастроэнтеролог Бедфорд
1:50
Здоровье

Иногда даже привычный ужин может обернуться ощущением тяжести, распиранием и неприятным вздутием. Организм реагирует на пищу по-разному, и если живот вдруг становится "надутым", дело не всегда в переедании. Опытные гастроэнтерологи напоминают: существует множество продуктов, которые наоборот помогают уменьшить вздутие и поддерживать комфортное пищеварение. Об этом сообщает издание Prevention.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Почему возникает вздутие

Вздутие — это не просто эстетическая проблема, а сигнал организма о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Оно может появляться из-за переедания, стресса, дисбактериоза или непереносимости определённых веществ.

"Важно понять, к каким продуктам вы чувствительны. Если, например, есть непереносимость лактозы, йогурт или мороженое почти наверняка вызовут вздутие", — объясняет гастроэнтеролог из Центра здоровья Providence Saint John's Рудольф Бедфорд.

Некоторые группы углеводов — FODMAP (ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы) — плохо усваиваются и становятся причиной газообразования. Диета с низким содержанием FODMAP помогает выявить раздражающие продукты и уменьшить неприятные симптомы.

"Если вздутие сохраняется, сопровождается болью и не проходит при изменении питания, важно обратиться к врачу", — отмечает доктор Бедфорд.

Постоянное вздутие может быть связано с синдромом раздражённого кишечника или целиакией, поэтому самодиагностика в таких случаях недопустима.

Продукты, которые помогают избавиться от вздутия

Правильно подобранный рацион способен снизить риск скопления газов и улучшить микрофлору кишечника. Ниже — продукты, рекомендованные гастроэнтерологами и диетологами.

1. Авокадо

Источник калия, клетчатки и воды. Эти компоненты способствуют выведению жидкости, улучшают перистальтику кишечника и предотвращают запоры.

2. Йогурт

Натуральный йогурт содержит пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие баланс микрофлоры. Они помогают перерабатывать пищу и снижают риск вздутия. Людям с лактозной непереносимостью стоит выбирать безлактозные варианты.

3. Имбирь

Эта пряность веками используется как средство от желудочных спазмов. Имбирь снижает воспаление, помогает при изжоге и уменьшает газообразование.

4. Огурец

Богат водой и калием. Овощ помогает регулировать уровень натрия, который часто становится причиной задержки жидкости.

5. Овсянка

Содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, способствующую мягкому очищению кишечника и уменьшению воспалительных процессов.

6. Сельдерей

Хрустящий источник воды и антиоксидантов. Регулярное употребление сельдерея улучшает пищеварение и предотвращает застой жидкости.

7. Бананы

Бананы снабжают организм калием и пребиотиками, питающими полезные бактерии в кишечнике. Их клетчатка мягко регулирует стул.

8. Мята

Листья мяты расслабляют мышцы кишечника и уменьшают спазмы. Настой или чай из мяты особенно эффективен при синдроме раздражённого кишечника.

9. Фенхель

Семена и корнеплоды фенхеля применяются для облегчения пищеварения. Он снимает спазмы и помогает при метеоризме.

10. Яблочный уксус

Некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может улучшать процесс переваривания пищи благодаря пробиотическим свойствам.

11. Грейпфрут

Богат пектином и полифенолами, которые поддерживают рост полезных бактерий и улучшают обмен веществ.

12. Яблоки

Обеспечивают организм калием и пектином, поддерживающим перистальтику и очищение кишечника.

13. Куркума

Содержит куркумин — природное противовоспалительное вещество, благотворно влияющее на желудочно-кишечный тракт.

14. Квиноа

Безглютеновая альтернатива злакам. Содержит белок, клетчатку и антиоксиданты, которые мягко воздействуют на кишечник.

15. Ананас

Содержит фермент бромелайн, помогающий расщеплять белки и улучшать переваривание пищи.

16. Комбуча

Ферментированный напиток с пробиотиками, который поддерживает баланс микрофлоры и уменьшает газообразование.

17. Лимон

Стимулирует выработку желудочного сока и ускоряет пищеварение. Добавление лимона в воду помогает снизить задержку жидкости.

18. Киви

Богат клетчаткой и ферментами, улучшающими работу кишечника. Исследования показывают, что киви особенно полезен при запорах.

19. Зелёный чай

Содержит антиоксиданты и кофеин, мягко стимулирующий кишечник и ускоряющий метаболизм.

20. Спаржа

Пребиотическая клетчатка в спарже способствует росту полезных бактерий и нормализации пищеварения.

Продукты, которые лучше ограничить

Некоторые продукты усиливают газообразование и могут вызывать дискомфорт. Среди них: капуста, бобовые, лук, чеснок, брокколи, цветная капуста и чернослив.

"Даже при отсутствии целиакии снижение потребления глютена часто помогает уменьшить вздутие", — поясняет гастроэнтеролог Патрисия Рэймонд.

Чрезмерное количество клетчатки или соли также способно спровоцировать вздутие, поэтому важно соблюдать баланс и пить достаточно воды.

Плюсы и минусы диеты против вздутия

Переход на рацион, включающий продукты-антиблоутеры, имеет свои преимущества и особенности.

Плюсы:

  • улучшает работу кишечника и обмен веществ;

  • способствует поддержанию водно-солевого баланса;

  • помогает поддерживать нормальный вес и энергию;

  • улучшает состояние кожи за счёт выведения токсинов.

Минусы:

  • может потребовать времени для подбора индивидуальных продуктов;

  • при строгих ограничениях возможно снижение потребления питательных веществ;

  • некоторые "полезные" продукты (например, квашеная капуста) могут вызвать дискомфорт у чувствительных людей.

Советы шаг за шагом: как избавиться от вздутия

  1. Веди дневник питания и отмечай, после каких продуктов появляется дискомфорт.

  2. Пей достаточно воды — не менее 1,5-2 литров в день.

  3. Уменьши потребление соли и обработанных продуктов.

  4. Добавляй в рацион продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, комбучу.

  5. Старайся есть медленно, тщательно пережёвывая пищу.

  6. Не ложись сразу после еды — дай организму 20-30 минут на переваривание.

Популярные вопросы о продуктах против вздутия

1. Можно ли есть, если живот уже вздулся?
Да, но выбирай лёгкие блюда: отварные овощи, каши на воде, травяные чаи. Избегай газированных напитков и сладостей.

2. Что помогает быстрее всего?
Имбирь и мята дают ощутимое облегчение уже через несколько часов. Тёплая вода с лимоном также помогает запустить пищеварение.

3. Как долго нужно соблюдать такую диету?
Первые улучшения заметны уже через неделю. Однако для стойкого эффекта полезные продукты стоит включать в рацион на постоянной основе.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
