Светлая жидкость с характером: привычный глоток снижает воспаление и стабилизирует давление

Стакан апельсинового сока по утрам кажется просто вкусной привычкой. Но новые исследования показывают: этот напиток может реально помогать нашему сердцу и сосудам. Учёные из Университета Вестминстера выяснили, что апельсиновый сок способен влиять даже на гены, которые управляют давлением, воспалением и обменом веществ. Об этом сообщает The Conversation UK.
В исследовании участвовали взрослые люди, которые два месяца подряд пили по пол-литра натурального апельсинового сока каждый день. Через 60 дней учёные заметили удивительные изменения.
Гены, связанные с воспалением и высоким давлением, стали менее активными. А это значит, что организм стал спокойнее реагировать на стресс и лучше контролировать давление. Также снизилась активность гена, отвечающего за удержание соли в организме, — это тоже помогает сосудам оставаться здоровыми.
"Регулярное употребление стакана апельсинового сока может снижать воспаление и помогать сосудам расслабляться", — говорится в статье The Conversation UK.
Апельсины богаты витамином C и веществом гесперидином - это натуральный антиоксидант, который борется с воспалениями, поддерживает уровень холестерина и улучшает работу сосудов.
Кроме того, флавоноиды из апельсинового сока могут помогать организму лучше справляться с сахаром в крови. Особенно это заметно у людей с избыточным весом — у них меняются гены, отвечающие за обмен жиров. А у тех, кто в норме, сок снижает воспаление и делает кожу и сосуды более здоровыми.
Учёные проанализировали результаты 15 разных исследований, в которых участвовали почти 640 человек. И везде наблюдались похожие результаты:
снижалась инсулинорезистентность (главный риск развития диабета);
уменьшался общий уровень холестерина;
немного снижалось давление;
повышался уровень "хорошего" холестерина (HDL).
Эти изменения небольшие, но при регулярном употреблении — очень значимые. Ведь сердце любит стабильность и умеренность, а не резкие скачки давления и сахара.
Апельсиновый сок воздействует не только на кровь, но и на кишечную микрофлору.
Например, исследование с соком из "кровавых апельсинов" показало, что через месяц у участников увеличилось количество полезных бактерий. Эти бактерии вырабатывают вещества, которые снижают воспаление и помогают поддерживать нормальное давление.
Также улучшилось усвоение сахара и снизились воспалительные маркеры — показатели, которые врачи часто проверяют при риске сердечных болезней.
Многие считают, что лучше есть целые апельсины, а не пить сок. Это отчасти правда — но не вся.
|Параметр
|Сок
|Целый апельсин
|Клетчатка
|Почти нет
|Много, помогает пищеварению
|Сахар
|Больше
|Меньше, усваивается медленнее
|Витамины
|Быстро усваиваются
|Дольше, но эффект стабильнее
|Удобство
|Можно пить на ходу
|Нужно чистить и резать
Если выбирать, то лучший вариант — чистый сок без сахара, не более одного стакана в день. Он поможет получить витамины, не перегружая организм сахаром.
Регулярный стакан апельсинового сока может быть частью здорового питания, если помнить о балансе.
|Плюсы
|Минусы
|Источник витамина C, калия и антиоксидантов
|Содержит натуральные сахара — может повышать уровень глюкозы
|Снижает воспаление и улучшает состояние сосудов
|При переизбытке может способствовать набору веса
|Повышает уровень "хорошего" холестерина
|При долгом хранении теряет часть витаминов
|Поддерживает иммунитет и энергию
|Не подходит при строгом контроле сахара (например, при диабете)
Главное — не перебарщивать. Один стакан утром — польза, литр в день — уже нагрузка.
Выбирайте натуральный 100% сок. На упаковке должно быть написано "без сахара".
Пейте утром или в первой половине дня. Так витамины усваиваются лучше, а сахар не перегружает организм.
Не заменяйте соком воду. Это не напиток для утоления жажды, а источник питательных веществ.
Сочетайте с завтраком. Например, с овсянкой, творогом или яйцом — это стабилизирует уровень сахара.
Храните правильно. Держите в холодильнике и пейте в течение 2-3 дней после открытия.
Так вы получите максимум пользы — и никакого вреда для фигуры и сердца.
1. Можно ли пить сок каждый день?
Да, можно — если не превышать 200-250 мл. Это идеальная порция, чтобы поддержать иммунитет и сердце.
2. Что лучше — свежевыжатый или магазинный?
Свежевыжатый полезнее, но пастеризованный безопаснее, потому что проходит термическую обработку.
3. Подходит ли сок людям с гипертонией?
Да, исследования показывают, что флавоноиды помогают немного снизить давление.
4. Можно ли пить сок при диабете?
Только с разрешения врача. Лучше заменить его свежим фруктом — там меньше быстрых сахаров.
5. Сколько витамина C в одном стакане?
Около 60-80 мг — это дневная норма для взрослого человека.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.