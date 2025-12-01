Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлая жидкость с характером: привычный глоток снижает воспаление и стабилизирует давление

Апельсиновый сок снижает активность генов воспаления — учёные Вестминстера
Здоровье

Стакан апельсинового сока по утрам кажется просто вкусной привычкой. Но новые исследования показывают: этот напиток может реально помогать нашему сердцу и сосудам. Учёные из Университета Вестминстера выяснили, что апельсиновый сок способен влиять даже на гены, которые управляют давлением, воспалением и обменом веществ. Об этом сообщает The Conversation UK.

Сок
Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Сок

Что обнаружили учёные

В исследовании участвовали взрослые люди, которые два месяца подряд пили по пол-литра натурального апельсинового сока каждый день. Через 60 дней учёные заметили удивительные изменения.

Гены, связанные с воспалением и высоким давлением, стали менее активными. А это значит, что организм стал спокойнее реагировать на стресс и лучше контролировать давление. Также снизилась активность гена, отвечающего за удержание соли в организме, — это тоже помогает сосудам оставаться здоровыми.

"Регулярное употребление стакана апельсинового сока может снижать воспаление и помогать сосудам расслабляться", — говорится в статье The Conversation UK.

Почему сок полезен для сердца

Апельсины богаты витамином C и веществом гесперидином - это натуральный антиоксидант, который борется с воспалениями, поддерживает уровень холестерина и улучшает работу сосудов.

Кроме того, флавоноиды из апельсинового сока могут помогать организму лучше справляться с сахаром в крови. Особенно это заметно у людей с избыточным весом — у них меняются гены, отвечающие за обмен жиров. А у тех, кто в норме, сок снижает воспаление и делает кожу и сосуды более здоровыми.

Что показали другие исследования

Учёные проанализировали результаты 15 разных исследований, в которых участвовали почти 640 человек. И везде наблюдались похожие результаты:

  • снижалась инсулинорезистентность (главный риск развития диабета);

  • уменьшался общий уровень холестерина;

  • немного снижалось давление;

  • повышался уровень "хорошего" холестерина (HDL).

Эти изменения небольшие, но при регулярном употреблении — очень значимые. Ведь сердце любит стабильность и умеренность, а не резкие скачки давления и сахара.

Как сок влияет на кишечник и обмен веществ

Апельсиновый сок воздействует не только на кровь, но и на кишечную микрофлору.

Например, исследование с соком из "кровавых апельсинов" показало, что через месяц у участников увеличилось количество полезных бактерий. Эти бактерии вырабатывают вещества, которые снижают воспаление и помогают поддерживать нормальное давление.

Также улучшилось усвоение сахара и снизились воспалительные маркеры — показатели, которые врачи часто проверяют при риске сердечных болезней.

Сравнение: апельсиновый сок или целые фрукты

Многие считают, что лучше есть целые апельсины, а не пить сок. Это отчасти правда — но не вся.

Параметр Сок Целый апельсин
Клетчатка Почти нет Много, помогает пищеварению
Сахар Больше Меньше, усваивается медленнее
Витамины Быстро усваиваются Дольше, но эффект стабильнее
Удобство Можно пить на ходу Нужно чистить и резать

Если выбирать, то лучший вариант — чистый сок без сахара, не более одного стакана в день. Он поможет получить витамины, не перегружая организм сахаром.

Плюсы и минусы апельсинового сока

Регулярный стакан апельсинового сока может быть частью здорового питания, если помнить о балансе.

Плюсы Минусы
Источник витамина C, калия и антиоксидантов Содержит натуральные сахара — может повышать уровень глюкозы
Снижает воспаление и улучшает состояние сосудов При переизбытке может способствовать набору веса
Повышает уровень "хорошего" холестерина При долгом хранении теряет часть витаминов
Поддерживает иммунитет и энергию Не подходит при строгом контроле сахара (например, при диабете)

Главное — не перебарщивать. Один стакан утром — польза, литр в день — уже нагрузка.

Советы шаг за шагом: как пить сок с максимальной пользой

  1. Выбирайте натуральный 100% сок. На упаковке должно быть написано "без сахара".

  2. Пейте утром или в первой половине дня. Так витамины усваиваются лучше, а сахар не перегружает организм.

  3. Не заменяйте соком воду. Это не напиток для утоления жажды, а источник питательных веществ.

  4. Сочетайте с завтраком. Например, с овсянкой, творогом или яйцом — это стабилизирует уровень сахара.

  5. Храните правильно. Держите в холодильнике и пейте в течение 2-3 дней после открытия.

Так вы получите максимум пользы — и никакого вреда для фигуры и сердца.

Популярные вопросы об апельсиновом соке

1. Можно ли пить сок каждый день?
Да, можно — если не превышать 200-250 мл. Это идеальная порция, чтобы поддержать иммунитет и сердце.

2. Что лучше — свежевыжатый или магазинный?
Свежевыжатый полезнее, но пастеризованный безопаснее, потому что проходит термическую обработку.

3. Подходит ли сок людям с гипертонией?
Да, исследования показывают, что флавоноиды помогают немного снизить давление.

4. Можно ли пить сок при диабете?
Только с разрешения врача. Лучше заменить его свежим фруктом — там меньше быстрых сахаров.

5. Сколько витамина C в одном стакане?
Около 60-80 мг — это дневная норма для взрослого человека.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
