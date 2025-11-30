Красота под иглой получила неожиданную тень: шведские данные указали на связь татуировок и онкологии

Татуировки повышают риск меланомы на 29% — доцент Кристел Нильсен

8:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Могут ли татуировки защищать кожу от солнца — или наоборот, увеличивать риск опасных заболеваний? Новое исследование шведских учёных заставляет задуматься. Учёные выяснили, что у людей с татуировками риск развития меланомы, одной из самых агрессивных форм рака кожи, выше на 29%. Об этом сообщает The Conversation UK со ссылкой на исследование Лундского университета.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с татуировками в задумчивости

Что обнаружили учёные

Меланома — это злокачественная опухоль, возникающая из клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Её развитие часто связывают с воздействием ультрафиолетового излучения. По словам исследователей, полученные результаты не означают, что татуировки напрямую вызывают рак, однако связь между нанесением рисунков на кожу и повышенным риском заболевания прослеживается.

При этом татуировки не увеличивали вероятность появления плоскоклеточного рака кожи — другой формы онкологии, также связанной с солнечным воздействием.

"Люди с татуировками имели примерно на 29% более высокий риск развития меланомы по сравнению с теми, у кого их нет", — отмечается в публикации The Conversation UK.

Как проходило исследование

Работа проводилась в Швеции, где почти каждый третий взрослый человек имеет хотя бы одну татуировку. Учёные использовали данные национальных регистров, в которых фиксируется информация о здоровье и демографических характеристиках населения.

Исследование охватило более 2 800 случаев меланомы и почти столько же случаев плоскоклеточного рака, зарегистрированных в 2014–2017 годах. Для сравнения учёные отобрали по три человека того же возраста и пола, не имевших диагнозов рака кожи.

Всем участникам отправили анкеты, где спрашивали о наличии татуировок, их размере, месте нанесения и возрасте, когда они были сделаны. Это помогло определить, когда именно человек сделал татуировку — до или после постановки диагноза.

Всего в исследовании приняли участие свыше 11 000 человек. Анализ показал, что риск меланомы выше у тех, кто носит татуировки более десяти лет. Однако результаты для этой группы пока требуют осторожной интерпретации, так как объём выборки небольшой.

Почему татуировка может быть опасной

По данным исследователей, дело может быть не только в ультрафиолете. Краска для татуировок содержит сложные химические соединения, некоторые из которых под воздействием солнца могут распадаться на токсичные вещества.

Кроме того, частицы чернил не всегда остаются в коже — иммунная система воспринимает их как чужеродные и переносит в лимфатические узлы, где они могут сохраняться долгие годы. Это способно вызывать хроническое воспаление, а оно, в свою очередь, связано с развитием онкологических процессов.

"Мы пока не знаем, наносит ли длительное присутствие частиц краски вред, но хроническое воспаление может стать одним из факторов риска рака", — отмечает автор исследования, доцент Лундского университета Кристел Нильсен.

Как отличить влияние татуировки от образа жизни

Учёные подчёркивают, что в подобных исследованиях важно учитывать так называемые смешивающие факторы (confounding factors) — то есть обстоятельства, которые могут влиять и на выбор татуировки, и на риск рака. Например, люди, проводящие много времени на солнце, чаще делают татуировки и одновременно подвергаются большему воздействию ультрафиолета.

Авторы исследования учли в расчётах десятки таких параметров: курение, образование, уровень дохода, тип кожи, цвет волос, привычки загара и даже семейное положение. Это позволило минимизировать искажения и повысить достоверность результатов.

Интересно, что аналогичное исследование в США показало противоположный результат — якобы большие татуировки даже снижают риск меланомы. Однако там не учитывались тип кожи и степень воздействия солнца, поэтому шведские данные считаются более надёжными.

Сравнение: меланома и плоскоклеточный рак

Обе формы рака кожи развиваются под действием ультрафиолета, но имеют разную природу и прогноз.

Параметр Меланома Плоскоклеточный рак кожи Источник клеток Меланоциты (пигментные клетки) Клетки поверхностного слоя эпидермиса Скорость развития Быстро прогрессирует и может метастазировать Развивается медленно, редко даёт метастазы Основная причина Чрезмерное воздействие ультрафиолета, генетика Повреждение кожи солнцем или химическими веществами Опасность Очень высокая, смертность значительная Менее агрессивен и хорошо поддаётся лечению

Плюсы и минусы татуировок

Татуировки стали частью современной культуры, способом самовыражения и даже искусства. Но, как и любое вмешательство в организм, они имеют не только эстетическую, но и медицинскую сторону.

Плюсы Минусы Эстетическое самовыражение, возможность подчеркнуть индивидуальность Возможные аллергические реакции на пигменты Используются в медицинских целях — для маскировки шрамов и восстановления внешности после операций Риск заражения при нарушении санитарных норм Повышают уверенность в себе и психологический комфорт Возможное хроническое воспаление и реакция иммунной системы Разнообразие стилей и техник, доступность Потенциальное влияние на кожу и лимфатическую систему

Осознанное отношение к выбору мастера, краски и ухода после процедуры позволяет значительно снизить риски и сохранить здоровье кожи.

Советы шаг за шагом: как безопасно делать татуировку

Выбирайте лицензированный салон. Проверяйте санитарные условия и наличие одноразового оборудования. Уточняйте состав краски. Качественные чернила должны быть сертифицированы и гипоаллергенны. Уход после процедуры. Соблюдайте рекомендации мастера, не загорайте и не посещайте бассейн до полного заживления. Следите за кожей. При появлении зуда, покраснений или необычных образований обращайтесь к дерматологу. Проверяйте родинки и пятна. Даже если татуировка закрывает участок кожи, контролируйте его состояние с помощью врача.

Эти шаги помогут наслаждаться татуировкой безопасно, без страха за здоровье.

Популярные вопросы о татуировках и раке кожи

1. Опасны ли все татуировки?

Нет. Риск зависит от качества краски, глубины нанесения и ухода за кожей. Сам по себе факт нанесения татуировки не означает, что появится меланома.

2. Что делать, если на месте татуировки появилась родинка?

Необходимо обратиться к дерматологу и пройти дерматоскопию. Изменения цвета, формы или текстуры — повод для проверки.

3. Можно ли удалять татуировку лазером, если есть родинки?

Удаление должно проводиться только после осмотра врача. Лазерное воздействие может повредить пигментные клетки и вызвать воспаление.

4. Как защитить тату от солнца?

Используйте кремы с SPF не ниже 30, особенно в первые месяцы после нанесения. Избегайте соляриев и длительного пребывания на пляже.

5. Есть ли безопасные чернила?

Полностью безопасных пигментов не существует, но качественные сертифицированные краски значительно снижают риски аллергии и токсичности.