Красота под иглой получила неожиданную тень: шведские данные указали на связь татуировок и онкологии

Могут ли татуировки защищать кожу от солнца — или наоборот, увеличивать риск опасных заболеваний? Новое исследование шведских учёных заставляет задуматься. Учёные выяснили, что у людей с татуировками риск развития меланомы, одной из самых агрессивных форм рака кожи, выше на 29%. Об этом сообщает The Conversation UK со ссылкой на исследование Лундского университета.
Меланома — это злокачественная опухоль, возникающая из клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Её развитие часто связывают с воздействием ультрафиолетового излучения. По словам исследователей, полученные результаты не означают, что татуировки напрямую вызывают рак, однако связь между нанесением рисунков на кожу и повышенным риском заболевания прослеживается.
При этом татуировки не увеличивали вероятность появления плоскоклеточного рака кожи — другой формы онкологии, также связанной с солнечным воздействием.
"Люди с татуировками имели примерно на 29% более высокий риск развития меланомы по сравнению с теми, у кого их нет", — отмечается в публикации The Conversation UK.
Работа проводилась в Швеции, где почти каждый третий взрослый человек имеет хотя бы одну татуировку. Учёные использовали данные национальных регистров, в которых фиксируется информация о здоровье и демографических характеристиках населения.
Исследование охватило более 2 800 случаев меланомы и почти столько же случаев плоскоклеточного рака, зарегистрированных в 2014–2017 годах. Для сравнения учёные отобрали по три человека того же возраста и пола, не имевших диагнозов рака кожи.
Всем участникам отправили анкеты, где спрашивали о наличии татуировок, их размере, месте нанесения и возрасте, когда они были сделаны. Это помогло определить, когда именно человек сделал татуировку — до или после постановки диагноза.
Всего в исследовании приняли участие свыше 11 000 человек. Анализ показал, что риск меланомы выше у тех, кто носит татуировки более десяти лет. Однако результаты для этой группы пока требуют осторожной интерпретации, так как объём выборки небольшой.
По данным исследователей, дело может быть не только в ультрафиолете. Краска для татуировок содержит сложные химические соединения, некоторые из которых под воздействием солнца могут распадаться на токсичные вещества.
Кроме того, частицы чернил не всегда остаются в коже — иммунная система воспринимает их как чужеродные и переносит в лимфатические узлы, где они могут сохраняться долгие годы. Это способно вызывать хроническое воспаление, а оно, в свою очередь, связано с развитием онкологических процессов.
"Мы пока не знаем, наносит ли длительное присутствие частиц краски вред, но хроническое воспаление может стать одним из факторов риска рака", — отмечает автор исследования, доцент Лундского университета Кристел Нильсен.
Учёные подчёркивают, что в подобных исследованиях важно учитывать так называемые смешивающие факторы (confounding factors) — то есть обстоятельства, которые могут влиять и на выбор татуировки, и на риск рака. Например, люди, проводящие много времени на солнце, чаще делают татуировки и одновременно подвергаются большему воздействию ультрафиолета.
Авторы исследования учли в расчётах десятки таких параметров: курение, образование, уровень дохода, тип кожи, цвет волос, привычки загара и даже семейное положение. Это позволило минимизировать искажения и повысить достоверность результатов.
Интересно, что аналогичное исследование в США показало противоположный результат — якобы большие татуировки даже снижают риск меланомы. Однако там не учитывались тип кожи и степень воздействия солнца, поэтому шведские данные считаются более надёжными.
Обе формы рака кожи развиваются под действием ультрафиолета, но имеют разную природу и прогноз.
|Параметр
|Меланома
|Плоскоклеточный рак кожи
|Источник клеток
|Меланоциты (пигментные клетки)
|Клетки поверхностного слоя эпидермиса
|Скорость развития
|Быстро прогрессирует и может метастазировать
|Развивается медленно, редко даёт метастазы
|Основная причина
|Чрезмерное воздействие ультрафиолета, генетика
|Повреждение кожи солнцем или химическими веществами
|Опасность
|Очень высокая, смертность значительная
|Менее агрессивен и хорошо поддаётся лечению
Татуировки стали частью современной культуры, способом самовыражения и даже искусства. Но, как и любое вмешательство в организм, они имеют не только эстетическую, но и медицинскую сторону.
|Плюсы
|Минусы
|Эстетическое самовыражение, возможность подчеркнуть индивидуальность
|Возможные аллергические реакции на пигменты
|Используются в медицинских целях — для маскировки шрамов и восстановления внешности после операций
|Риск заражения при нарушении санитарных норм
|Повышают уверенность в себе и психологический комфорт
|Возможное хроническое воспаление и реакция иммунной системы
|Разнообразие стилей и техник, доступность
|Потенциальное влияние на кожу и лимфатическую систему
Осознанное отношение к выбору мастера, краски и ухода после процедуры позволяет значительно снизить риски и сохранить здоровье кожи.
Выбирайте лицензированный салон. Проверяйте санитарные условия и наличие одноразового оборудования.
Уточняйте состав краски. Качественные чернила должны быть сертифицированы и гипоаллергенны.
Уход после процедуры. Соблюдайте рекомендации мастера, не загорайте и не посещайте бассейн до полного заживления.
Следите за кожей. При появлении зуда, покраснений или необычных образований обращайтесь к дерматологу.
Проверяйте родинки и пятна. Даже если татуировка закрывает участок кожи, контролируйте его состояние с помощью врача.
Эти шаги помогут наслаждаться татуировкой безопасно, без страха за здоровье.
1. Опасны ли все татуировки?
Нет. Риск зависит от качества краски, глубины нанесения и ухода за кожей. Сам по себе факт нанесения татуировки не означает, что появится меланома.
2. Что делать, если на месте татуировки появилась родинка?
Необходимо обратиться к дерматологу и пройти дерматоскопию. Изменения цвета, формы или текстуры — повод для проверки.
3. Можно ли удалять татуировку лазером, если есть родинки?
Удаление должно проводиться только после осмотра врача. Лазерное воздействие может повредить пигментные клетки и вызвать воспаление.
4. Как защитить тату от солнца?
Используйте кремы с SPF не ниже 30, особенно в первые месяцы после нанесения. Избегайте соляриев и длительного пребывания на пляже.
5. Есть ли безопасные чернила?
Полностью безопасных пигментов не существует, но качественные сертифицированные краски значительно снижают риски аллергии и токсичности.
