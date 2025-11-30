Бюджетный эликсир энергии: один взмах блендера — и мозг, сердце и желудок работают, как после отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:04
Здоровье

Многие полезные продукты остаются незамеченными, хотя находятся буквально под рукой. Иногда простые домашние рецепты оказываются эффективнее дорогих добавок и модных напитков. Пшённое молоко — один из таких примеров, и его польза нередко удивляет даже тех, кто давно следит за своим здоровьем.

Пшено крупа
Фото: Designed by Freepik by evening_tao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшено крупа

Питательная основа

Пшено многие знают как недорогую крупу, способную надолго насыщать и быстро готовиться. Однако в виде напитка оно раскрывает себя иначе. Пшённое молоко получают путём длительного проваривания зёрен с последующим взбиванием и процеживанием. В результате получается мягкий кремовый напиток с лёгким ореховым ароматом. Он может стать альтернативой растительным видам молока, которые сегодня популярны у людей, следящих за рационом.

Пшено ценится за содержание витаминов группы B, магния, калия и кремния. Эти элементы участвуют в обменных процессах, поддерживают энергетический баланс и работу сердца. Благодаря этому напиток подходит как для ежедневного употребления, так и в качестве лёгкого перекуса между приёмами пищи. Он не содержит глютена, поэтому его часто выбирают люди с чувствительным пищеварением или непереносимостью отдельных компонентов.

Кроме того, напиток подходит тем, кто ограничивает употребление животного молока. Его можно добавлять в каши, использовать для приготовления омлетов без молока, применять как основу для смузи или кофе. Возможность использовать простой кухонный инвентарь — кастрюлю и блендер — делает рецепт доступным для любого человека.

Поддержка мозга и нервной системы

Пшено традиционно считалось продуктом, который помогает восстанавливаться после нагрузки. Его минеральный состав благоприятно действует на нервные клетки. Магний в сочетании с витаминами группы B способствует снижению нервного напряжения, а регулярное употребление напитка помогает мягко улучшать концентрацию и общее состояние нервной системы.

Такой напиток нередко включают в рацион людей, испытывающих стресс или перенапряжение на работе. Его мягкое действие делает пшённое молоко удобным вариантом для вечернего рациона: оно не возбуждает, а помогает организму переключиться на более спокойный режим. В период умственной активности напиток используется в качестве поддержки, поскольку допомогает организму восполнять полезные минералы.

Здоровье сосудов и сердца

Сердечно-сосудистая система напрямую реагирует на дефицит магния и кремния. Эти элементы участвуют в регуляции давления, отвечают за эластичность сосудистых стенок и равномерный ток крови. Пшённое молоко содержит микроэлементы в форме, которая хорошо усваивается организмом, что делает его полезной добавкой к обычному рациону.

Включение пшённого молока в меню может быть полезно для людей, у которых наблюдаются колебания давления, сниженный тонус сосудов или повышенная чувствительность к стрессам. Наличие пищевых волокон способствует мягкому снижению уровня холестерина, что также положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Учитывая, что напиток не содержит насыщенных жиров, его нередко включают в диеты для поддержания здоровья сердца.

Польза для пищеварения

Пшённое молоко помогает выровнять кислотно-щелочной баланс, что важно для нормальной работы пищеварительной системы. Такой напиток слегка обволакивает слизистые, снижая дискомфорт после жирной или острой пищи. Он также способствует формированию сбалансированной микрофлоры, поскольку содержит сложные углеводы, являющиеся мягким питанием для полезных бактерий.

Многие люди выбирают этот напиток как лёгкий способ заменить более тяжёлые молочные продукты. Он не вызывает брожения, легче переваривается и подходит для рациона при чувствительном желудке. Пшённое молоко иногда используют в диетах для восстановления после пищевых отравлений или при постепенном возвращении к обычному питанию после болезней.

Сравнение пшённого молока и популярных растительных альтернатив

Пшённое молоко часто сравнивают с такими напитками, как овсяное, рисовое или миндальное. Основные отличия ощущаются как во вкусе, так и в пищевой ценности.

Пшённое молоко по консистенции ближе к овсяному, но менее сладкое и более нейтральное. Оно содержит меньше жиров, чем миндальное, и больше сложных углеводов, чем рисовое. При этом его можно приготовить дома из доступных ингредиентов, что делает такой вариант экономичным. Для тех, кто стремится уменьшить бюджет на покупку товаров для кухни, это особенно важно.

Сравнивая готовые напитки, можно отметить, что магазинные аналоги часто содержат усилители вкуса, стабилизаторы или сахар. Домашнее пшённое молоко выигрывает за счёт простого состава и отсутствия лишних добавок. Для людей, предпочитающих продукты без консервантов, этот фактор становится решающим.

Советы по приготовлению и использованию

Чтобы получить качественный напиток, важно правильно выбрать крупу. Лучше использовать шлифованное ярко-желтое пшено без запаха прогорклости. Перед приготовлением крупу нужно промыть до прозрачной воды, затем варить на небольшом огне не менее 25-30 минут. После этого массу взбивают блендером и процеживают через мелкое сито или марлю.

Готовое пшённое молоко можно использовать:

  • как основу для смузи;
  • для приготовления каш и пюре;
  • как замену молоку в кофе;
  • в качестве самостоятельного напитка;
  • как добавку в выпечку.

Если хочется сделать напиток более насыщенным, можно добавить щепотку соли, немного мёда или корицы, но не стоит использовать большое количество сахара, чтобы не потерять пользу.

Популярные вопросы о пшённом молоке

  1. Как выбрать пшено для приготовления?
    Лучше покупать крупу яркого жёлтого цвета без запаха. Сероватый оттенок может говорить о прогоркшем масле внутри зёрен.
  2. Можно ли хранить пшённое молоко несколько дней?
    Да, но только в холодильнике и не более двух суток. Домашний напиток не содержит консервантов, поэтому быстро теряет свежесть.
  3. Что лучше — пшённое или овсяное молоко?
    Оба напитка полезны, но отличаются по составу. Пшённое содержит больше минералов, а овсяное — больше растворимой клетчатки. Выбор зависит от индивидуальных целей и предпочтений вкуса.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
