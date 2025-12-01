Сахарозаменители со слабительным эффектом: что скрывают популярные протеиновые батончики

Протеин не наращивает мышцы без силовых тренировок — эндокринолог Дарья Диброва

Популярность спортивных добавок за последние годы резко выросла — рынок расцвёл благодаря моде на фитнес, требованиям активного образа жизни и влиянию соцсетей. Однако вместе с повышенным спросом появились и риски, связанные с неправильным употреблением протеина. Диетолог и эндокринолог Дарья Диброва рассказала, кому действительно нужны такие продукты и какие последствия возможны при их избытке.

Фото: unsplash.com by LyfeFuel is licensed under Free to use under the Unsplash License Протеиновый напиток

Почему протеин стал массовым продуктом?

Расширение фитнес-культуры привело к тому, что протеины, аминокислоты, батончики и напитки стали такими же привычными, как витамины. Но, по словам специалистов, далеко не все понимают, какую роль эти добавки должны играть в рационе.

"Идея "добавить больше белка" активно распространялась спортивными врачами и инфлюенсерами.", — отмечает Дарья Диброва.

Многие из них говорили о важности мышечной массы для здоровья в целом, и это сыграло решающую роль в росте популярности протеина. Однако сам по себе протеин не увеличивает объём мышц без силовых тренировок: он служит лишь строительным материалом, а стимулом для роста выступает нагрузка.

"Протеиновые добавки — это дополнительный источник белка, но не замена полноценным продуктам", — подчёркивает Диброва.

Кому действительно нужен протеин?

Эксперт выделяет несколько случаев, когда добавление протеина оправданно и полезно:

Люди, отказавшиеся от животного белка.

Веганы и вегетарианцы нередко сталкиваются с дефицитом аминокислот, и сублимированный белок помогает закрывать эти потребности.

Восстановление после болезней и операций.

В этот период потребность в белке может увеличиваться до 1,6-2 г на килограмм массы тела, и добавки помогают покрыть дефицит.

Активные тренировочные нагрузки.

Тем, кто регулярно занимается силовыми тренировками, требуется больше белка — добавки могут быть частью рациона, но не основой.

Чем опасна передозировка белка?

Несмотря на популярность спортпита, неправильное использование может привести к ряду проблем. Первым реагирует желудочно-кишечный тракт — и это не редкость среди тех, кто превышает рекомендуемые дозы.

Основные риски:

нагрузка на почки — при хроническом избытке белка организму сложнее фильтровать продукты распада;

аллергические реакции;

дискомфорт ЖКТ — тяжесть, вздутие, метеоризм, запоры;

слабительный эффект — из-за подсластителей в составе;

редкие случаи белковой интоксикации при систематическом нарушении норм.

"Хроническое превышение нормы белка может привести к поражению почек и слабительному эффекту из-за подсластителей", — предупреждает Диброва.

Особенно чувствительно реагируют люди, которые одновременно употребляют мало клетчатки — кишечнику в этом случае труднее справляться с нагрузкой.

Опасность скрытых добавок: подсластители, жиры и "накрученный" белок

Диетолог обращает внимание на то, что спортивные батончики и коктейли нередко имеют мало общего со здоровым продуктом:

многие содержат уровень калорий и насыщенных жиров, сравнимый с десертами;

производители иногда завышают содержание белка на упаковке;

сахарозаменители (сорбит, маннит, ксилит, лактит и др.) могут вызвать сильный слабительный эффект.

"Калорийность популярных протеиновых батончиков и содержание насыщенных жиров иногда сопоставимы с шоколадками", — отмечает специалист.

Поэтому выбирать спортпит стоит только у сертифицированных брендов и в магазинах, имеющих лицензии.

Как правильно получать белок?

Диброва подчёркивает: протеиновые коктейли — это лишь дополнение.

Основой рациона должны быть разнообразные источники белка:

яйца;

птица;

умеренное количество красного мяса;

субпродукты;

рыба и морепродукты;

бобовые;

соевые продукты.

Добавки могут занимать своё место в рационе, но только при условии адекватной оценки потребностей и согласования дозировок с врачом или спортивным диетологом. Об этом сообщает "Известия".

Нормы потребления белка

Стандартные рекомендации таковы:

1,0-1,2 г/кг — при низкой физической активности;

1,6-1,8 г/кг — при регулярных тренировках;

1,8-2,2 г/кг — для профессиональных спортсменов и людей с частыми тренировками.

Повышать норму следует постепенно и только если есть реальные потребности организма.

Частые заблуждения о протеине

Протеин = стероиды.

Добавки не имеют отношения к гормональным препаратам.

Чем больше, тем лучше.

Избыток не приведёт к росту мышц без тренировок, но создаст нагрузку на организм.

Можно заменить еду коктейлями.

Такой подход приводит к дефициту питательных веществ.

Батончик — полезная альтернатива десерту.

Не всегда — состав нужно проверять тщательно.

Советы по грамотному использованию протеина

Покупайте добавки только у надёжных производителей. Сверяйте состав: количество белка, подсластители, жиры. Не превышайте дневную норму белка с учётом всех источников. Регулярно включайте клетчатку, чтобы избежать проблем с ЖКТ. Используйте протеин как элемент сбалансированного питания, а не как основу. При хронических заболеваниях — консультируйтесь с врачом.

FAQ

Можно ли пить протеин ежедневно?

Да, если это вписывается в норму белка и нет противопоказаний.

Правда ли, что протеин вреден для почек?

Только при систематическом превышении нормы.

Можно ли заменять коктейлем приём пищи?

Только эпизодически, но не на постоянной основе.

Вызывает ли протеин прибавку жира?

Нет, если соблюдать калорийность рациона.

Опасны ли подсластители?

Могут вызывать вздутие и слабительный эффект при регулярном употреблении.

Протеиновые добавки могут быть полезной поддержкой рациона, если применять их осознанно и строго по показаниям. Они помогают восполнять дефицит белка при повышенных нагрузках или особых условиях жизни, но не заменяют полноценного питания. Избыток же создаёт риски для пищеварительной системы и почек. Чтобы спортпит приносил пользу, а не вред, важно учитывать индивидуальные потребности и выбирать качественные продукты.