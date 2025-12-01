Сахарозаменители со слабительным эффектом: что скрывают популярные протеиновые батончики

Популярность спортивных добавок за последние годы резко выросла — рынок расцвёл благодаря моде на фитнес, требованиям активного образа жизни и влиянию соцсетей. Однако вместе с повышенным спросом появились и риски, связанные с неправильным употреблением протеина. Диетолог и эндокринолог Дарья Диброва рассказала, кому действительно нужны такие продукты и какие последствия возможны при их избытке.
Расширение фитнес-культуры привело к тому, что протеины, аминокислоты, батончики и напитки стали такими же привычными, как витамины. Но, по словам специалистов, далеко не все понимают, какую роль эти добавки должны играть в рационе.
"Идея "добавить больше белка" активно распространялась спортивными врачами и инфлюенсерами.", — отмечает Дарья Диброва.
Многие из них говорили о важности мышечной массы для здоровья в целом, и это сыграло решающую роль в росте популярности протеина. Однако сам по себе протеин не увеличивает объём мышц без силовых тренировок: он служит лишь строительным материалом, а стимулом для роста выступает нагрузка.
"Протеиновые добавки — это дополнительный источник белка, но не замена полноценным продуктам", — подчёркивает Диброва.
Эксперт выделяет несколько случаев, когда добавление протеина оправданно и полезно:
Люди, отказавшиеся от животного белка.
Веганы и вегетарианцы нередко сталкиваются с дефицитом аминокислот, и сублимированный белок помогает закрывать эти потребности.
Восстановление после болезней и операций.
В этот период потребность в белке может увеличиваться до 1,6-2 г на килограмм массы тела, и добавки помогают покрыть дефицит.
Активные тренировочные нагрузки.
Тем, кто регулярно занимается силовыми тренировками, требуется больше белка — добавки могут быть частью рациона, но не основой.
Несмотря на популярность спортпита, неправильное использование может привести к ряду проблем. Первым реагирует желудочно-кишечный тракт — и это не редкость среди тех, кто превышает рекомендуемые дозы.
Основные риски:
"Хроническое превышение нормы белка может привести к поражению почек и слабительному эффекту из-за подсластителей", — предупреждает Диброва.
Особенно чувствительно реагируют люди, которые одновременно употребляют мало клетчатки — кишечнику в этом случае труднее справляться с нагрузкой.
Диетолог обращает внимание на то, что спортивные батончики и коктейли нередко имеют мало общего со здоровым продуктом:
"Калорийность популярных протеиновых батончиков и содержание насыщенных жиров иногда сопоставимы с шоколадками", — отмечает специалист.
Поэтому выбирать спортпит стоит только у сертифицированных брендов и в магазинах, имеющих лицензии.
Диброва подчёркивает: протеиновые коктейли — это лишь дополнение.
Основой рациона должны быть разнообразные источники белка:
Добавки могут занимать своё место в рационе, но только при условии адекватной оценки потребностей и согласования дозировок с врачом или спортивным диетологом. Об этом сообщает "Известия".
Стандартные рекомендации таковы:
Повышать норму следует постепенно и только если есть реальные потребности организма.
Протеин = стероиды.
Добавки не имеют отношения к гормональным препаратам.
Чем больше, тем лучше.
Избыток не приведёт к росту мышц без тренировок, но создаст нагрузку на организм.
Можно заменить еду коктейлями.
Такой подход приводит к дефициту питательных веществ.
Батончик — полезная альтернатива десерту.
Не всегда — состав нужно проверять тщательно.
Да, если это вписывается в норму белка и нет противопоказаний.
Только при систематическом превышении нормы.
Только эпизодически, но не на постоянной основе.
Нет, если соблюдать калорийность рациона.
Могут вызывать вздутие и слабительный эффект при регулярном употреблении.
Протеиновые добавки могут быть полезной поддержкой рациона, если применять их осознанно и строго по показаниям. Они помогают восполнять дефицит белка при повышенных нагрузках или особых условиях жизни, но не заменяют полноценного питания. Избыток же создаёт риски для пищеварительной системы и почек. Чтобы спортпит приносил пользу, а не вред, важно учитывать индивидуальные потребности и выбирать качественные продукты.
