Удивительный антистресс, который всегда под рукой: какая сила присутствует у обычной жвачки

Предпраздничные недели нередко превращаются в череду хлопот, когда нарастает тревога и ощущение перегрузки. В такие моменты особенно востребованы простые способы быстро снижать стресс. Один из них — обычная жевательная резинка, о пользе которой заговорили психологи.

Жевачка

Жевание как способ саморегуляции

Перед праздниками уровень стресса традиционно растёт: люди спешат завершить дела, готовятся к встречам, планируют траты. В этих условиях короткие ритуалы оказываются реальным инструментом восстановления внутреннего баланса. Жевательная резинка относится как раз к таким простым и доступным помощникам.

По словам специалистов, ритмичные движения челюстью помогают переключить внимание, стабилизировать дыхание и снизить эмоциональное напряжение. Мозг воспринимает жевание как знакомый повторяющийся процесс, что способствует ощущению контроля над ситуацией.

В такие моменты телу легче успокоиться, реакции становятся мягче, а нервная система быстрее возвращается к стабильному состоянию. Это объясняет, почему простая жвачка иногда способен заменить короткую паузу отдыха, когда на полноценное восстановление нет времени.

Почему жвачка влияет на эмоции?

Психолог Элен Хачатрян объясняет механизм физиологически. При жевании усиливается кровоток и повышается поступление глюкозы в префронтальную кору — зону мозга, отвечающую за принятие решений, самоконтроль и управление эмоциями. Это помогает человеку лучше концентрироваться и снижает уровень гормона стресса.

Такие изменения происходят достаточно быстро, поэтому эффект ощущается уже через несколько минут. Человек становится собраннее, спокойнее, легче переключается между задачами и меньше реагирует на внешние раздражители.

Эксперт подчёркивает, что жвачка положительно влияет не только на тревожность. Она помогает поддерживать бодрость, улучшает настроение и уменьшает чувство усталости — особенно в период высокой нагрузки.

Поддерживающие ритуалы: почему они работают?

Современный ритм жизни, особенно в крупных городах, оставляет минимум пространства для отдыха. В таких условиях именно короткие ритуалы становятся спасательными якорями. К ним относят прогулки, дыхательные упражнения, медленные растяжки и — как ни удивительно — жевание жвачки.

Они работают как "мини-паузы", которые помогают стабилизировать состояние, когда запускать длительные практики нет возможности. Ритуалы не решают проблем, но дают ощущение опоры и помогают лучше выдерживать насыщенный график. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Жвачка и другие быстрые техники снижения стресса

Жвачка не единственный способ быстрой саморегуляции. Сравнение помогает выбрать лучший вариант для каждой ситуации.

Жевательная резинка:

легко использовать на ходу;

помогает концентрации;

снижает кортизол;

подходит при рабочих нагрузках.

Дыхательные упражнения:

стабилизируют сердечный ритм;

подходят при панике;

требуют небольшой паузы и спокойного места.

Короткие прогулки:

улучшают кровообращение;

снижают эмоциональное напряжение;

требуют больше времени.

Тёплый чай или вода:

создают ощущение комфорта;

слегка расслабляют;

не всегда доступны в момент стресса.

В некоторых ситуациях именно жевание оказывается самым удобным и незаметным способом помочь себе.

Плюсы и минусы жевательной резинки как антистресс-метода

Несмотря на пользу, важно учитывать особенности метода.

Положительные стороны:

помогает сосредоточиться;

снижает стрессовое напряжение;

повышает бодрость;

доступна и удобна в любых условиях;

помогает тем, кто испытывает трудности с концентрацией.

Ограничения:

не заменяет полноценного отдыха;

не подходит людям с заболеваниями челюстных суставов;

чрезмерное употребление может перегружать мышцы лица;

сладкие сорта нежелательны при ограничениях сахара.

Советы по использованию жвачки для снижения стресса

Предпочитайте жевательную резинку без сахара. Используйте её как кратковременную поддержку, а не как единственный способ саморегуляции. В моменты тревоги выбирайте спокойное ритмичное жевание. Сочетайте метод с короткими перерывами, дыхательными упражнениями или прогулкой. Избегайте многократного непрерывного жевания — оно может вызвать усталость мышц.

Популярные вопросы о снижении стресса с помощью жвачки

Реально ли жвачка снижает тревожность?

Да, ритмичное жевание помогает мозгу стабилизировать эмоциональные реакции и снижает уровень кортизола.

Можно ли использовать жвачку ежедневно?

Да, но в умеренных количествах и как часть комплексного ухода за психоэмоциональным состоянием.

Помогает ли жвачка при усталости?

Да, жевание усиливает приток крови к мозгу, что повышает бодрость и улучшает концентрацию.

Заменит ли она отдых?

Нет. Это вспомогательный метод, который работает только в сочетании с полноценным восстановлением.

Есть ли противопоказания?

Не рекомендуется людям с проблемами височно-нижнечелюстного сустава или повышенной чувствительностью к компонентам жвачки.

Жевательная резинка может стать небольшим, но эффективным инструментом в борьбе со стрессом — особенно в период предпраздничной спешки. Она помогает вернуть ясность мышления, стабилизировать эмоции и почувствовать контроль над ситуацией. Однако её сила проявляется только в комплексе с уважительным отношением к собственному состоянию и регулярным отдыхом.