Удивительный антистресс, который всегда под рукой: какая сила присутствует у обычной жвачки

Предпраздничные недели нередко превращаются в череду хлопот, когда нарастает тревога и ощущение перегрузки. В такие моменты особенно востребованы простые способы быстро снижать стресс. Один из них — обычная жевательная резинка, о пользе которой заговорили психологи.
Перед праздниками уровень стресса традиционно растёт: люди спешат завершить дела, готовятся к встречам, планируют траты. В этих условиях короткие ритуалы оказываются реальным инструментом восстановления внутреннего баланса. Жевательная резинка относится как раз к таким простым и доступным помощникам.
По словам специалистов, ритмичные движения челюстью помогают переключить внимание, стабилизировать дыхание и снизить эмоциональное напряжение. Мозг воспринимает жевание как знакомый повторяющийся процесс, что способствует ощущению контроля над ситуацией.
В такие моменты телу легче успокоиться, реакции становятся мягче, а нервная система быстрее возвращается к стабильному состоянию. Это объясняет, почему простая жвачка иногда способен заменить короткую паузу отдыха, когда на полноценное восстановление нет времени.
Психолог Элен Хачатрян объясняет механизм физиологически. При жевании усиливается кровоток и повышается поступление глюкозы в префронтальную кору — зону мозга, отвечающую за принятие решений, самоконтроль и управление эмоциями. Это помогает человеку лучше концентрироваться и снижает уровень гормона стресса.
Такие изменения происходят достаточно быстро, поэтому эффект ощущается уже через несколько минут. Человек становится собраннее, спокойнее, легче переключается между задачами и меньше реагирует на внешние раздражители.
Эксперт подчёркивает, что жвачка положительно влияет не только на тревожность. Она помогает поддерживать бодрость, улучшает настроение и уменьшает чувство усталости — особенно в период высокой нагрузки.
Современный ритм жизни, особенно в крупных городах, оставляет минимум пространства для отдыха. В таких условиях именно короткие ритуалы становятся спасательными якорями. К ним относят прогулки, дыхательные упражнения, медленные растяжки и — как ни удивительно — жевание жвачки.
Они работают как "мини-паузы", которые помогают стабилизировать состояние, когда запускать длительные практики нет возможности. Ритуалы не решают проблем, но дают ощущение опоры и помогают лучше выдерживать насыщенный график. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Жвачка не единственный способ быстрой саморегуляции. Сравнение помогает выбрать лучший вариант для каждой ситуации.
В некоторых ситуациях именно жевание оказывается самым удобным и незаметным способом помочь себе.
Несмотря на пользу, важно учитывать особенности метода.
Положительные стороны:
Ограничения:
Да, ритмичное жевание помогает мозгу стабилизировать эмоциональные реакции и снижает уровень кортизола.
Да, но в умеренных количествах и как часть комплексного ухода за психоэмоциональным состоянием.
Да, жевание усиливает приток крови к мозгу, что повышает бодрость и улучшает концентрацию.
Нет. Это вспомогательный метод, который работает только в сочетании с полноценным восстановлением.
Не рекомендуется людям с проблемами височно-нижнечелюстного сустава или повышенной чувствительностью к компонентам жвачки.
Жевательная резинка может стать небольшим, но эффективным инструментом в борьбе со стрессом — особенно в период предпраздничной спешки. Она помогает вернуть ясность мышления, стабилизировать эмоции и почувствовать контроль над ситуацией. Однако её сила проявляется только в комплексе с уважительным отношением к собственному состоянию и регулярным отдыхом.
