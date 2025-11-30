Сила простых вкусов работает лучше таблеток: продукты, которые помогают пережить простуду быстрее

Киви восполняет суточную норму витамина C при болезни — Наталия Галан

Во время болезни организм нуждается не только в отдыхе, но и в правильном питании. От рациона во многом зависит, насколько быстро человек сможет восстановиться после ОРВИ или гриппа. Диетолог Наталия Галан выделила шесть продуктов, которые помогают облегчить симптомы простуды и ускорить выздоровление.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Простуда и опасности самолечения

Почему питание так важно при болезни

Когда организм борется с инфекцией, его ресурсы тратятся на выработку антител и поддержание температуры. Если питание бедно витаминами и белками, иммунная система работает менее эффективно. В результате болезнь может затянуться, а восстановление занять больше времени.

Кроме того, во время простуды часто снижается аппетит, но даже в этом случае важно получать необходимые микроэлементы. Продукты, богатые витаминами C, A, E и цинком, способствуют укреплению защитных сил и уменьшают воспаление.

"Во время болезни важно не только пить больше жидкости, но и включить в рацион продукты, которые обладают противовоспалительными и укрепляющими свойствами", — отмечает диетолог Наталия Галан.

Чеснок — природный антисептик

Первым в списке специалист называет чеснок. Этот продукт содержит фитонциды — активные вещества, способные уничтожать бактерии и вирусы. Он также обладает противокашлевыми и отхаркивающими свойствами.

"Чеснок — один из лучших природных антисептиков. Он помогает организму бороться с простудой, стимулирует иммунную систему и ускоряет очищение дыхательных путей", — пояснила эксперт.

Регулярное добавление чеснока в блюда снижает риск повторного заражения и облегчает течение болезни. Особенно полезен свежий чеснок — его можно добавлять в салаты или тёплые (не горячие) супы, чтобы сохранить активные вещества.

Лук и имбирь — для дыхательной системы

По словам диетолога, похожими свойствами обладает и лук. Он помогает облегчить дыхание, уменьшает заложенность носа и обладает мягким отхаркивающим действием.

Имбирь — ещё один продукт, который заслуженно входит в список лучших помощников при ОРВИ. Он содержит эфирные масла, антиоксиданты и вещества, улучшающие циркуляцию крови, что помогает быстрее избавляться от токсинов.

"Имбирь не только снимает воспаление, но и помогает очистить дыхательные пути, облегчая отхождение мокроты", — пояснила Галан.

Имбирь можно добавлять в чай, тёплую воду с лимоном или использовать как приправу к блюдам.

Киви, яйца и тыква — для укрепления иммунитета

Во время болезни иммунная система работает с повышенной нагрузкой, поэтому ей нужны витамины и белки. Киви — один из лучших источников витамина C: один плод покрывает дневную норму. Этот фрукт помогает организму вырабатывать коллаген и укрепляет сосуды.

Яйца обеспечивают организм полноценным белком и аминокислотами, необходимыми для регенерации тканей и синтеза антител. Они также содержат витамин D, который играет роль в активации иммунных клеток.

Тыква богата каротиноидами и цинком — элементами, помогающими бороться с воспалением и укреплять дыхательную систему.

"Для укрепления иммунитета в рацион стоит включить киви, яйца и тыкву — эти продукты помогают организму быстрее справиться с инфекцией", — подчеркнула диетолог.

Плюсы и минусы питания при простуде

Во время болезни важно не только добавлять полезные продукты, но и избегать тех, что могут усугубить состояние.

Плюсы правильного питания

Ускоряет восстановление и снижает воспаление.

Поддерживает энергию при слабости и температуре.

Улучшает работу кишечника и усвоение лекарств.

Повышает сопротивляемость организма вирусам.

Минусы несбалансированного рациона

Недостаток белка замедляет заживление и ослабляет иммунитет.

Избыток сахара усиливает воспалительные процессы.

Жирная и тяжёлая пища перегружает ЖКТ, вызывая тошноту.

Сравнение: натуральные продукты и аптечные добавки

Многие при первых признаках простуды тянутся к витаминным комплексам, но эксперты напоминают, что питательные вещества лучше усваиваются из натуральных источников.

Натуральные продукты обеспечивают организм витаминами в биологически активной форме.

БАДы и добавки могут быть полезны, если рацион беден овощами и фруктами, но их стоит принимать после консультации с врачом.

В отличие от синтетических витаминов, свежие овощи и фрукты содержат не только микроэлементы, но и клетчатку, которая улучшает пищеварение и помогает выведению токсинов.

Советы шаг за шагом: как питаться при простуде

Пейте больше жидкости. Вода, травяные чаи и тёплый бульон помогут поддерживать гидратацию и снижать температуру. Ешьте небольшими порциями. Перегруженный желудок замедляет обмен веществ. Добавляйте имбирь и чеснок в блюда. Они усиливают противовоспалительный эффект. Включайте белки. Яйца, рыба и нежирное мясо ускоряют восстановление тканей. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Они обезвоживают и ослабляют действие лекарств. Отдавайте предпочтение лёгким супам и овощам. Они быстрее усваиваются и не создают нагрузку на желудок.

Популярные вопросы о питании при простуде

Можно ли есть молочные продукты во время болезни?

Если нет индивидуальной непереносимости, умеренное количество молока или йогурта допустимо. Но при кашле и повышенной выработке слизи лучше ограничить.

Помогает ли мёд при ОРВИ?

Да, мёд обладает мягким антисептическим действием и может облегчить боль в горле. Но его нельзя добавлять в кипяток — при температуре выше 40 °C теряются полезные свойства.

Стоит ли принимать витамины дополнительно?

Если рацион полноценный и включает овощи, фрукты и белковые продукты, в дополнительных добавках нет необходимости.