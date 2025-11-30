Мозг включает тревожный режим ни с того ни с сего: простые умственные действия возвращают сон

Просыпаться среди ночи и не мочь заснуть снова — распространённая проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Врач-сомнолог Элли Хэр уверяет: даже если вы часто просыпаетесь в три или четыре часа утра, вернуть сон можно без таблеток и долгих мучений. Ключ — в правильной работе с вниманием и расслаблении мозга.
Ночные пробуждения нередко связаны с естественными циклами сна. Каждый человек проходит через несколько стадий, и между ними может возникнуть короткое бодрствование. В идеале мозг "перезапускает" цикл сам, но стресс, тревога, переедание или поздний просмотр экрана мешают ему сделать это.
В этот момент человек оказывается между сном и бодрствованием: тело расслаблено, но мысли начинают "крутиться", а сердцебиение учащается. Попытки заставить себя заснуть только усиливают напряжение.
"Ключ к решению проблемы — не пытаться заснуть насильно, а направить внимание на лёгкие умственные действия", — объясняет врач-сомнолог и консультант по медицине сна Элли Хэр.
Основная идея метода проста: мозгу нужно дать простую, монотонную задачу, чтобы он перестал фокусироваться на тревожных мыслях. Так включается естественный процесс расслабления.
"Например, вычитайте по семь от тысячи. Или в мельчайших подробностях вспоминайте, как готовили свой обед", — советует доктор Хэр.
Такие упражнения помогают "загрузить" рабочую память, которая отвечает за осознанные мысли, и освободить подсознание для сна. Через несколько минут ум начинает "скользить", и человек незаметно погружается обратно в сон.
Когнитивное отвлечение используется даже в клинических программах лечения бессонницы (CBT-I — когнитивно-поведенческая терапия сна). Этот метод безопасен, не требует медикаментов и помогает восстановить здоровые циклы сна.
Если после 15-20 минут вы не можете снова уснуть, врач советует не оставаться в постели. Постоянные неудачные попытки засыпания формируют негативную ассоциацию между кроватью и тревогой.
"Лучше встать, заняться спокойным делом при мягком освещении — послушать музыку, почитать или просто посидеть в кресле. Через 20-30 минут можно вернуться в постель и попробовать заснуть снова", — отмечает сомнолог Хэр.
Важно избегать яркого света — он сигнализирует мозгу о начале дня, снижая выработку мелатонина. Также не стоит смотреть в телефон: экран активирует зрительные рецепторы и нарушает внутренние биоритмы.
Не требует медикаментов и специальных условий.
Можно применять в любое время и в любом месте.
Снижает уровень тревоги и стресса.
Подходит людям с хронической бессонницей.
Эффект может проявиться не сразу.
При сильной тревожности или депрессии метод менее эффективен без терапии.
Некоторым людям сложно удерживать внимание на монотонных действиях.
Наряду с когнитивным отвлечением существуют и другие способы, которые помогают уснуть быстрее.
Техника 4-7-8. Сделайте вдох на 4 счёта, задержите дыхание на 7 и выдохните на 8. Этот метод снижает уровень кортизола.
Мышечная релаксация. Напрягайте и расслабляйте мышцы от ног до головы, чтобы снять физическое напряжение.
Метод визуализации. Представьте спокойное место: пляж, горы, лес — и мысленно "переместитесь" туда.
Тёплый напиток. Стакан тёплого молока или травяного чая помогает снизить температуру тела и ускорить засыпание.
Когнитивное отвлечение выгодно отличается от этих техник тем, что фокусируется не на расслаблении тела, а на перенаправлении активности мозга.
Не паникуйте. Проснуться ночью — естественно. Не пытайтесь "уснуть любой ценой".
Отвлеките внимание. Используйте простую задачу — счёт, воспоминание, внутренний диалог.
Если не помогает — встаньте. Почитайте книгу или послушайте спокойную музыку при мягком освещении.
Избегайте гаджетов. Голубой свет от экранов снижает уровень мелатонина.
Создайте комфортную обстановку. Следите за температурой (около 18-20°C) и проветривайте комнату перед сном.
Не ешьте и не пейте кофеин. Даже чашка кофе во второй половине дня может вызвать ночные пробуждения.
Это может быть связано с биоритмами или стрессом. Иногда причина — употребление алкоголя или кофе перед сном.
Если бессонница носит временный характер, медикаменты не нужны. Лучше использовать поведенческие методы и соблюдать режим.
Для взрослого человека оптимально спать 7-9 часов. Важно не только количество, но и качество сна — наличие всех фаз.
