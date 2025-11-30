Мозг включает тревожный режим ни с того ни с сего: простые умственные действия возвращают сон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Просыпаться среди ночи и не мочь заснуть снова — распространённая проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Врач-сомнолог Элли Хэр уверяет: даже если вы часто просыпаетесь в три или четыре часа утра, вернуть сон можно без таблеток и долгих мучений. Ключ — в правильной работе с вниманием и расслаблении мозга.

Недостаток сна и здоровье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему мы просыпаемся среди ночи

Почему мы просыпаемся среди ночи

Ночные пробуждения нередко связаны с естественными циклами сна. Каждый человек проходит через несколько стадий, и между ними может возникнуть короткое бодрствование. В идеале мозг "перезапускает" цикл сам, но стресс, тревога, переедание или поздний просмотр экрана мешают ему сделать это.

В этот момент человек оказывается между сном и бодрствованием: тело расслаблено, но мысли начинают "крутиться", а сердцебиение учащается. Попытки заставить себя заснуть только усиливают напряжение.

"Ключ к решению проблемы — не пытаться заснуть насильно, а направить внимание на лёгкие умственные действия", — объясняет врач-сомнолог и консультант по медицине сна Элли Хэр.

Метод когнитивного отвлечения

Основная идея метода проста: мозгу нужно дать простую, монотонную задачу, чтобы он перестал фокусироваться на тревожных мыслях. Так включается естественный процесс расслабления.

"Например, вычитайте по семь от тысячи. Или в мельчайших подробностях вспоминайте, как готовили свой обед", — советует доктор Хэр.

Такие упражнения помогают "загрузить" рабочую память, которая отвечает за осознанные мысли, и освободить подсознание для сна. Через несколько минут ум начинает "скользить", и человек незаметно погружается обратно в сон.

Когнитивное отвлечение используется даже в клинических программах лечения бессонницы (CBT-I — когнитивно-поведенческая терапия сна). Этот метод безопасен, не требует медикаментов и помогает восстановить здоровые циклы сна.

Что делать, если заснуть не удаётся

Если после 15-20 минут вы не можете снова уснуть, врач советует не оставаться в постели. Постоянные неудачные попытки засыпания формируют негативную ассоциацию между кроватью и тревогой.

"Лучше встать, заняться спокойным делом при мягком освещении — послушать музыку, почитать или просто посидеть в кресле. Через 20-30 минут можно вернуться в постель и попробовать заснуть снова", — отмечает сомнолог Хэр.

Важно избегать яркого света — он сигнализирует мозгу о начале дня, снижая выработку мелатонина. Также не стоит смотреть в телефон: экран активирует зрительные рецепторы и нарушает внутренние биоритмы.

Плюсы и минусы метода когнитивного отвлечения

Плюсы

  • Не требует медикаментов и специальных условий.

  • Можно применять в любое время и в любом месте.

  • Снижает уровень тревоги и стресса.

  • Подходит людям с хронической бессонницей.

Минусы

  • Эффект может проявиться не сразу.

  • При сильной тревожности или депрессии метод менее эффективен без терапии.

  • Некоторым людям сложно удерживать внимание на монотонных действиях.

Сравнение популярных техник засыпания

Наряду с когнитивным отвлечением существуют и другие способы, которые помогают уснуть быстрее.

  1. Техника 4-7-8. Сделайте вдох на 4 счёта, задержите дыхание на 7 и выдохните на 8. Этот метод снижает уровень кортизола.

  2. Мышечная релаксация. Напрягайте и расслабляйте мышцы от ног до головы, чтобы снять физическое напряжение.

  3. Метод визуализации. Представьте спокойное место: пляж, горы, лес — и мысленно "переместитесь" туда.

  4. Тёплый напиток. Стакан тёплого молока или травяного чая помогает снизить температуру тела и ускорить засыпание.

Когнитивное отвлечение выгодно отличается от этих техник тем, что фокусируется не на расслаблении тела, а на перенаправлении активности мозга.

Советы шаг за шагом: как восстановить сон после ночного пробуждения

  1. Не паникуйте. Проснуться ночью — естественно. Не пытайтесь "уснуть любой ценой".

  2. Отвлеките внимание. Используйте простую задачу — счёт, воспоминание, внутренний диалог.

  3. Если не помогает — встаньте. Почитайте книгу или послушайте спокойную музыку при мягком освещении.

  4. Избегайте гаджетов. Голубой свет от экранов снижает уровень мелатонина.

  5. Создайте комфортную обстановку. Следите за температурой (около 18-20°C) и проветривайте комнату перед сном.

  6. Не ешьте и не пейте кофеин. Даже чашка кофе во второй половине дня может вызвать ночные пробуждения.

Популярные вопросы о ночных пробуждениях

Почему я просыпаюсь в одно и то же время каждую ночь?

Это может быть связано с биоритмами или стрессом. Иногда причина — употребление алкоголя или кофе перед сном.

Стоит ли принимать снотворное?

Если бессонница носит временный характер, медикаменты не нужны. Лучше использовать поведенческие методы и соблюдать режим.

Как долго должен длиться здоровый сон?

Для взрослого человека оптимально спать 7-9 часов. Важно не только количество, но и качество сна — наличие всех фаз.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
