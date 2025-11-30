Мозг включает тревожный режим ни с того ни с сего: простые умственные действия возвращают сон

Ночные пробуждения связаны с циклами сна и стрессом — сомнолог Элли Хэр

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаться среди ночи и не мочь заснуть снова — распространённая проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Врач-сомнолог Элли Хэр уверяет: даже если вы часто просыпаетесь в три или четыре часа утра, вернуть сон можно без таблеток и долгих мучений. Ключ — в правильной работе с вниманием и расслаблении мозга.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Недостаток сна и здоровье

Почему мы просыпаемся среди ночи

Ночные пробуждения нередко связаны с естественными циклами сна. Каждый человек проходит через несколько стадий, и между ними может возникнуть короткое бодрствование. В идеале мозг "перезапускает" цикл сам, но стресс, тревога, переедание или поздний просмотр экрана мешают ему сделать это.

В этот момент человек оказывается между сном и бодрствованием: тело расслаблено, но мысли начинают "крутиться", а сердцебиение учащается. Попытки заставить себя заснуть только усиливают напряжение.

"Ключ к решению проблемы — не пытаться заснуть насильно, а направить внимание на лёгкие умственные действия", — объясняет врач-сомнолог и консультант по медицине сна Элли Хэр.

Метод когнитивного отвлечения

Основная идея метода проста: мозгу нужно дать простую, монотонную задачу, чтобы он перестал фокусироваться на тревожных мыслях. Так включается естественный процесс расслабления.

"Например, вычитайте по семь от тысячи. Или в мельчайших подробностях вспоминайте, как готовили свой обед", — советует доктор Хэр.

Такие упражнения помогают "загрузить" рабочую память, которая отвечает за осознанные мысли, и освободить подсознание для сна. Через несколько минут ум начинает "скользить", и человек незаметно погружается обратно в сон.

Когнитивное отвлечение используется даже в клинических программах лечения бессонницы (CBT-I — когнитивно-поведенческая терапия сна). Этот метод безопасен, не требует медикаментов и помогает восстановить здоровые циклы сна.

Что делать, если заснуть не удаётся

Если после 15-20 минут вы не можете снова уснуть, врач советует не оставаться в постели. Постоянные неудачные попытки засыпания формируют негативную ассоциацию между кроватью и тревогой.

"Лучше встать, заняться спокойным делом при мягком освещении — послушать музыку, почитать или просто посидеть в кресле. Через 20-30 минут можно вернуться в постель и попробовать заснуть снова", — отмечает сомнолог Хэр.

Важно избегать яркого света — он сигнализирует мозгу о начале дня, снижая выработку мелатонина. Также не стоит смотреть в телефон: экран активирует зрительные рецепторы и нарушает внутренние биоритмы.

Плюсы и минусы метода когнитивного отвлечения

Плюсы

Не требует медикаментов и специальных условий.

Можно применять в любое время и в любом месте.

Снижает уровень тревоги и стресса.

Подходит людям с хронической бессонницей.

Минусы

Эффект может проявиться не сразу.

При сильной тревожности или депрессии метод менее эффективен без терапии.

Некоторым людям сложно удерживать внимание на монотонных действиях.

Сравнение популярных техник засыпания

Наряду с когнитивным отвлечением существуют и другие способы, которые помогают уснуть быстрее.

Техника 4-7-8. Сделайте вдох на 4 счёта, задержите дыхание на 7 и выдохните на 8. Этот метод снижает уровень кортизола. Мышечная релаксация. Напрягайте и расслабляйте мышцы от ног до головы, чтобы снять физическое напряжение. Метод визуализации. Представьте спокойное место: пляж, горы, лес — и мысленно "переместитесь" туда. Тёплый напиток. Стакан тёплого молока или травяного чая помогает снизить температуру тела и ускорить засыпание.

Когнитивное отвлечение выгодно отличается от этих техник тем, что фокусируется не на расслаблении тела, а на перенаправлении активности мозга.

Советы шаг за шагом: как восстановить сон после ночного пробуждения

Не паникуйте. Проснуться ночью — естественно. Не пытайтесь "уснуть любой ценой". Отвлеките внимание. Используйте простую задачу — счёт, воспоминание, внутренний диалог. Если не помогает — встаньте. Почитайте книгу или послушайте спокойную музыку при мягком освещении. Избегайте гаджетов. Голубой свет от экранов снижает уровень мелатонина. Создайте комфортную обстановку. Следите за температурой (около 18-20°C) и проветривайте комнату перед сном. Не ешьте и не пейте кофеин. Даже чашка кофе во второй половине дня может вызвать ночные пробуждения.

Популярные вопросы о ночных пробуждениях

Почему я просыпаюсь в одно и то же время каждую ночь?

Это может быть связано с биоритмами или стрессом. Иногда причина — употребление алкоголя или кофе перед сном.

Стоит ли принимать снотворное?

Если бессонница носит временный характер, медикаменты не нужны. Лучше использовать поведенческие методы и соблюдать режим.

Как долго должен длиться здоровый сон?

Для взрослого человека оптимально спать 7-9 часов. Важно не только количество, но и качество сна — наличие всех фаз.