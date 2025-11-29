Напитки, которые не заставляют сердце спешить: мягкие замены кофе становятся частью утренних ритуалов

Каждый напиток несёт свою ценность — Зарина Шуинова

0:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие начинают день с чашки кофе, но не все задумываются, что избыток кофеина способен ухудшить сон, вызывать тревожность и раздражение. Нутрициологи всё чаще рекомендуют искать мягкие и полезные способы пробуждения — напитки, которые придают бодрость без вреда для здоровья.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай, пироги и печенье

Почему стоит задуматься об альтернативах кофе

Кофе содержит более тысячи биологически активных веществ и является ценным источником антиоксидантов. Однако при превышении безопасной дозы — примерно 400 мг кофеина в день — он может негативно влиять на организм. Повышается риск бессонницы, раздражительности, тахикардии и проблем с желудком.

Зависимость от кофе развивается незаметно: со временем напиток перестаёт бодрить, и человеку требуется всё больше кофеина, чтобы почувствовать эффект. А при резком отказе появляются усталость и головные боли — признаки синдрома отмены.

Кроме того, кофеин стимулирует выработку гормона стресса — кортизола, из-за чего многие ощущают тревожность даже после одной чашки напитка. Людям с гипертонией, гастритом или нарушениями сна врачи советуют ограничивать употребление кофе или вовсе заменить его другими вариантами.

Почему люди ищут замену кофе

Причины отказа от привычного утреннего напитка у всех разные, но чаще всего встречаются три основные:

Здоровый образ жизни. Сторонники ЗОЖ стремятся снизить нагрузку на нервную систему и выбирают продукты с антиоксидантами и мягким тонизирующим эффектом. Непереносимость кофеина. Повышенная чувствительность к кофеину наблюдается примерно у 15 % людей, она может проявляться учащённым сердцебиением, тошнотой или слабостью. Интерес к новым вкусам. Цикорий, ройбуш, мате или зелёный чай обладают необычными ароматами и разнообразят рацион.

Иногда замена кофе происходит вынужденно: у человека появляются проблемы со сном, повышается давление или усиливаются симптомы гастрита.

Популярные альтернативы кофе

Существует множество напитков, способных подарить энергию и при этом не вызывать резких скачков давления или раздражения желудка.

1. Чай — чёрный, зелёный, травяной

Чай содержит от 20 до 60 мг кофеина на чашку, что в несколько раз меньше, чем в кофе. Дополнительный плюс — наличие аминокислоты L-теанина, которая смягчает возбуждающее действие кофеина и улучшает концентрацию.

Травяные чаи (мята, ромашка, чабрец) не содержат кофеина вовсе, но помогают стабилизировать нервную систему и укрепить иммунитет.

2. Мате

Этот южноамериканский напиток содержит особое соединение — матеин. Он действует мягче кофеина, но поддерживает бодрость дольше. Мате улучшает внимание и не вызывает резкого упадка энергии, который часто бывает после кофе.

3. Ройбуш

Ройбуш не содержит кофеина, зато богат антиоксидантами и минералами. Он подходит людям с чувствительным желудком и тем, кто страдает бессонницей. Кроме того, ройбуш помогает снизить уровень стресса благодаря содержанию полифенолов.

4. Цикорий

Цикорий по вкусу напоминает слабый кофе и нередко используется как его замена. В нём содержится инулин — пребиотическая клетчатка, полезная для пищеварения и микрофлоры кишечника. Цикорий помогает регулировать уровень сахара и не вызывает скачков давления.

5. Напитки с гуараной или женьшенем

Гуарана содержит природный кофеин, который усваивается медленно, обеспечивая стабильный прилив энергии без "провалов". Женьшень — природный адаптоген, повышающий устойчивость к стрессу и улучшающий работу мозга.

"Каждый напиток несёт свою ценность. Если у вас нет противопоказаний, то полностью исключать кофе не нужно. Достаточно просто чередовать его с альтернативами", — говорит терапевт и диетолог Зарина Шуинова.

Сравнение: кофе и его заменители

Кофе действительно бодрит, но часто вызывает привыкание. Чай и мате действуют мягче, не провоцируя нервное напряжение. Цикорий и ройбуш подойдут тем, кто полностью исключает кофеин, а напитки с гуараной дают мощный энергетический заряд, но требуют осторожности при гипертонии.

Кофе: яркий вкус, мгновенный эффект, возможная раздражительность.

Чай и мате: мягкое пробуждение, меньше риска бессонницы.

Цикорий: поддерживает пищеварение, снижает сахар.

Ройбуш: антистрессовое действие, подходит для вечера.

Гуарана: мощный стимулятор, но повышает пульс.

Плюсы и минусы альтернатив

Плюсы

Снижают нагрузку на сердце и нервную систему.

Поддерживают пищеварение и уровень энергии.

Помогают контролировать уровень сахара и давление.

Содержат антиоксиданты, замедляющие старение.

Минусы

Менее выраженный вкус и аромат по сравнению с кофе.

Эффект бодрости проявляется мягче и дольше.

Некоторые напитки (гуарана, женьшень) могут повышать пульс.

Баланс пользы и вреда зависит от количества и регулярности употребления.

Советы шаг за шагом: как перейти с кофе на альтернативы

Не отказывайтесь резко — уменьшайте количество кофе на 1 чашку в неделю. Заменяйте утренний кофе на зелёный чай или цикорий. Во второй половине дня пейте ройбуш или травяные настои. Поддерживайте уровень энергии физической активностью и полноценным завтраком. Пейте больше воды — обезвоживание усиливает усталость.

Популярные вопросы об альтернативах кофе

Можно ли пить кофе при гипертонии?

Врачи советуют ограничить употребление до 1 чашки в день или заменить напитком без кофеина.

Что выбрать при гастрите?

Лучше цикорий или ройбуш — они не раздражают слизистую желудка.

Какая альтернатива бодрит сильнее всего?

Мате и напитки с гуараной обладают самым выраженным энергетическим эффектом, но действуют мягче кофе.