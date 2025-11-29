Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда ожидания ломают нервы, помогают простые советы: как пережить праздник без выгорания

Грамотная организация помогает сохранить энергию перед Новым годом — Куренкова
0:40
Здоровье

Период подготовки к праздникам у многих ассоциируется с радостью, однако не все встречают декабрь в приподнятом настроении. Вместо ожидания чудес некоторые чувствуют усталость, раздражение и даже грусть. Специалисты называют это состоянием новогодней хандрой — эмоциональным спадом, который усиливается из-за стресса и завышенных ожиданий.

В ожидании звонка
Фото: freepik is licensed under public domain
В ожидании звонка

Откуда берётся новогодняя апатия

Конец года традиционно связан с подведением итогов, и именно этот процесс может стать первым толчком к упадку сил. Люди сравнивают свои достижения с планами, которые строили двенадцать месяцев назад, и нередко разочаровываются, если ожидания не совпадают с реальностью. На фоне дефицита солнечного света и хронической усталости появляется ощущение пустоты.

Сильное влияние оказывает и финансовый фактор: в декабре расходы растут, ведь нужно купить подарки, продукты, оплатить поездки и украшения. Когда доход не соответствует запланированным тратам, это вызывает тревогу и чувство вины. Психолог отмечает, что социальное давление только усиливает внутренний конфликт.

"Тут и финансовое давление, и потребительская гонка. Это тоже вызывает огромный стресс. Люди тратят сбережения и уходят в долги, чтобы соответствовать празднику", — отметила психолог Марианна Абравитова.

К эмоциональному выгоранию добавляются и бытовые заботы — уборка, планирование меню, поиск подарков. Многие стремятся успеть всё сразу, не давая себе времени на отдых. Параллельно в семьях возникают споры о расходах или планах на каникулы, что дополнительно нагружает психику.

Завышенные ожидания и эффект идеального праздника

Современная культура формирует у людей представление о "правильном" Новом годе — с идеально сервированным столом, безупречным интерьером и улыбками на фотографиях. Но когда реальность не совпадает с этой картинкой, настроение резко ухудшается. Психологи называют это "синдромом несбывшихся ожиданий".

В эпоху социальных сетей этот эффект стал сильнее: ленты друзей и блогеров демонстрируют идеальные праздники, а зритель ощущает, что его жизнь "хуже". Особенно тяжело это переживают перфекционисты и чувствительные люди, склонные к самообвинению.

Другой фактор — снижение физической активности. Зимой люди меньше двигаются, чаще сидят дома, испытывают нехватку витаминов и солнечного света. Всё это влияет на уровень серотонина и усиливает эмоциональные перепады.

Как подготовка к празднику превращается в стресс

Предновогодний месяц часто становится марафоном из дел: нужно закончить рабочие задачи, организовать покупки и при этом не забыть про отдых. Психологи советуют заранее распланировать декабрь, чтобы снизить тревогу и не перегрузить себя.

"Грамотная организация помогает сохранить энергию перед Новым годом. Главное — распределить задачи, а не пытаться успеть всё", — отмечает психолог Диана Куренкова.

Она рекомендует составить чек-лист дел: подарки, еда, украшения, уборка и встречи. Подготовку лучше разбить на этапы — сначала планирование и бюджет, затем покупки, оформление и, наконец, отдых.

Сравнение: как по-разному проявляется новогодняя хандра

Новогодняя хандра не имеет единой формы. У каждого она выражается по-своему.

  • У одиноких людей чаще возникает чувство изоляции: праздник усиливает ощущение одиночества.

     

  • У семейных - стресс связан с организацией праздника и распределением расходов.

     

  • У молодых - причина в социальных сравнениях и страхе неуспеха.

     

  • У людей среднего возраста - тревога из-за финансов и ответственности перед близкими.

     

  • У пожилых - склонность к ностальгии и ощущению утраты.

Понимание этих различий помогает осознанно относиться к своему состоянию и не сравнивать себя с другими.

Плюсы и минусы предновогоднего периода

Праздничная суета имеет не только минусы, но и положительные стороны. Важно научиться использовать её с пользой.

Плюсы

  • Возможность перезагрузиться и провести время с близкими.

  • Повышение мотивации — декабрь стимулирует подводить итоги и ставить новые цели.

  • Возможность проявить заботу о других через подарки и внимание.

  • Развитие творческого потенциала при украшении дома и организации праздника.

Минусы

  • Финансовая нагрузка и страх не уложиться в бюджет.

  • Чрезмерное давление ожиданий и усталость.

  • Конфликты из-за разногласий о праздновании.

  • Эмоциональное выгорание после завершения праздников.

Советы шаг за шагом: как пережить декабрь спокойно

  1. Определите приоритеты. Решите, что действительно важно, и сократите второстепенные дела.

  2. Составьте план. Распишите задачи по неделям — это поможет избежать суеты.

  3. Контролируйте бюджет. Не поддавайтесь импульсивным покупкам, особенно ради сравнения с другими.

  4. Делегируйте. Просите помощи у близких: совместная подготовка объединяет.

  5. Ограничьте время в соцсетях. Избегайте бесконечных сравнений и рекламных "идеальных праздников".

  6. Займитесь физической активностью. Даже короткие прогулки улучшают настроение.

  7. Оставьте время на отдых. Пусть в декабре будет место тишине и личным радостям.

Психологи подчеркивают: в основе гармоничного праздника лежит не внешняя картинка, а ощущение внутреннего покоя и принятия себя.

Популярные вопросы о новогодней хандре

Почему именно перед Новым годом усиливается грусть?

Факторов несколько: сокращение светового дня, усталость, подведение итогов и давление ожиданий — всё это одновременно действует на психику.

Можно ли избежать хандры совсем?

Полностью — вряд ли, но снизить проявления помогает планирование, отдых, сбалансированное питание и внимание к себе.

Стоит ли бороться с грустью или принять её?

Кратковременная грусть — нормальная реакция. Лучше принять эмоции и заняться тем, что приносит удовольствие: прогулкой, творчеством, общением.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
