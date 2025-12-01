Советы из Сети снова в тренде: врачи-иммунологи рассказали, почему укреплять иммунитет витаминами бессмысленно

Иммунолог Юлия Шубина рассказала, почему витамины не спасут иммунитет

Советы из интернета о "поднятии" иммунитета порой вызывают у врачей искреннее недоумение. Народные методы и бесконтрольный приём добавок обещают быстрый результат, но в реальности всё намного сложнее. Иммунная система — это не выключатель, который можно "включить" с помощью витаминов или травяного чая.

Фото: unsplash.com by Raimond Klavins is licensed under Free to use under the Unsplash License Витамины и добавки

"Иммунная система является сложным механизмом, и решить возникающие проблемы может только специалист", — подчеркнула аллерголог-иммунолог Юлия Шубина.

Что ослабляет иммунитет

Иммунитет — это целая сеть органов, клеток и биохимических процессов, которые ежедневно защищают организм от вирусов, бактерий и воспалений. Нарушить этот баланс легко: постоянный стресс, недосып, плохое питание и хронические болезни ослабляют естественную защиту.

По словам врачей, длительное эмоциональное напряжение - один из самых недооценённых факторов. Постоянное чувство тревоги повышает уровень кортизола, а этот гормон подавляет иммунные реакции, снижая способность организма противостоять инфекциям.

Кроме того, на состояние иммунной системы влияют хронические воспаления, заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, гормональные нарушения и даже экологические условия.

Роль витаминов и минералов

Нехватка витаминов и микроэлементов действительно может ослабить защитные функции. Особенно важны витамины A, C, D, E и группа B, а также цинк, селен и железо.

Витамин A укрепляет слизистые, которые служат барьером для вирусов.

укрепляет слизистые, которые служат барьером для вирусов. Витамин C поддерживает выработку антител и ускоряет заживление тканей.

поддерживает выработку антител и ускоряет заживление тканей. Витамин D регулирует активность иммунных клеток.

регулирует активность иммунных клеток. Витамин E защищает клетки от окислительного стресса.

защищает клетки от окислительного стресса. Цинк отвечает за восстановление тканей и работу лейкоцитов.

отвечает за восстановление тканей и работу лейкоцитов. Железо необходимо для переноса кислорода и активного обмена веществ.

Однако важно понимать: витамины — это не лечение, а поддержка. Если причина слабого иммунитета не устранена, добавки не дадут длительного эффекта.

"Восстановить защитную систему организма одними лишь витаминами не получится. Необходим комплексный подход", — подчеркнула врач.

Почему "витаминная терапия" не работает без системных мер

Иммунная система — как оркестр: если один инструмент "фальшивит", остальные не спасут музыку. Даже при сбалансированном приёме витаминов нельзя ожидать устойчивого результата, если нарушен режим сна, питание или физическая активность.

Ключевой принцип — устранить первопричину, а не бороться со следствием. Если человек хронически устал, неправильно питается или имеет нелеченое заболевание, никакие таблетки не заменят отдых и корректировку образа жизни.

Комплексный подход к восстановлению иммунитета

Сбалансированное питание. Основой должны быть белки, овощи, цельнозерновые продукты и жирные кислоты Омега-3. Они обеспечивают материал для восстановления клеток и снижают воспаление. Регулярная физическая активность. Умеренные нагрузки (ходьба, плавание, йога) стимулируют кровообращение и улучшают работу лимфатической системы. Режим сна. Иммунные клетки активно обновляются ночью, поэтому 7-8 часов сна — жизненно важное условие. Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь снижают уровень витаминов и нарушают метаболизм. Контроль температуры тела. Избегайте переохлаждения и перегрева — резкие перепады ослабляют защитные реакции.

Сравнение: витамины против комплексного подхода

Подход Эффект Ограничения Только витамины Кратковременное улучшение состояния Не устраняют причины ослабленного иммунитета Комплексное восстановление Долговременное укрепление защитных функций Требует системности и времени

Именно сочетание витаминов, физической активности, полноценного питания и нормального сна формирует устойчивый иммунный ответ.

Плюсы и минусы самостоятельного приёма витаминов

Плюсы:

помогает восполнить дефицит питательных веществ;

улучшает общее самочувствие в сезон простуд;

повышает тонус и выносливость.

Минусы:

при передозировке возможна токсическая нагрузка;

без анализа крови трудно определить, чего именно не хватает;

не влияет на хронические причины слабого иммунитета.

Поэтому любые добавки стоит принимать по результатам обследования, а не "на всякий случай".

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунную систему

Пройдите базовую диагностику: общий анализ крови, уровень витаминов D и B12, ферритин. Наладьте питание — добавьте рыбу, орехи, яйца, зелень, сезонные овощи и фрукты. Следите за уровнем стресса — прогулки, медитация, дыхательные практики помогают стабилизировать гормональный фон. Не забывайте о профилактике: гигиена, вакцинация, отказ от самолечения антибиотиками. Ведите дневник сна — ложитесь спать до полуночи и соблюдайте режим.

"Необходимо придерживаться рационального питания, в котором бы присутствовали белки, витамины, минералы", — подчёркивают специалисты.

Популярные вопросы об иммунитете

Можно ли укрепить иммунитет только витаминами?

Нет, это лишь часть комплексной терапии. Без устранения первопричин эффект будет кратковременным.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Частые простуды, медленное заживление ран, усталость, апатия и проблемы с кожей — основные признаки.

Помогают ли закаливание и спорт?

Да, при разумном подходе. Главное — не переусердствовать и не создавать стресс для организма.

Стоит ли принимать витамины зимой?

Да, особенно если рацион беден овощами и фруктами, но дозировку должен подбирать врач.

Как стресс влияет на иммунитет?

Хроническое напряжение снижает выработку антител и делает организм уязвимым перед вирусами.

Плюсы и минусы естественного восстановления

Плюсы:

укрепление иммунитета без лекарств;

улучшение общего состояния;

отсутствие побочных эффектов.

Минусы:

требует времени и дисциплины;

результат не мгновенный.

Иммунитет — это отражение образа жизни. Никакие витамины не заменят полноценного сна, питания и движения. Только системный подход помогает укрепить защиту организма и предотвратить болезни.

"Только в этом случае можно говорить о восстановлении иммунной системы", — констатирует врач.