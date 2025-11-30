Миф о ночных перекусах рушится: сомнологи назвали еду, которая помогает заснуть и не набрать вес

Врачи уточнили, что горсть орехов перед сном снижает стресс

6:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие избегают перекусов перед сном, считая это вредным. Но врачи уверяют: небольшая горсть орехов вечером не только не повредит, но и принесёт ощутимую пользу. Сомнологи отмечают, что в орехах содержатся вещества, напрямую влияющие на качество сна и обмен веществ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грецкие орехи и здоровье

Почему орехи помогают заснуть

Орехи богаты мелатонином и магнием - двумя элементами, которые отвечают за расслабление и восстановление организма.

"Мелатонин регулирует биологические часы организма, делая сон более глубоким и восстанавливающим", — отмечают сомнологи.

Мелатонин — гормон сна, вырабатываемый шишковидной железой. Его недостаток часто приводит к бессоннице и утомляемости. Орехи помогают естественным образом восполнить этот дефицит.

Магний, в свою очередь, снижает уровень стресса, расслабляет мышцы и нервную систему, облегчая процесс засыпания. Особенно он важен для людей, которые много работают, испытывают эмоциональное напряжение или страдают тревожностью.

Питательная ценность орехов

Орехи — это не просто источник белка и полезных жиров. Они содержат витамины группы B, цинк, железо и антиоксиданты, которые помогают клеткам восстанавливаться во время сна.

Даже небольшая горсть (примерно 25-30 граммов) даёт ощущение сытости и помогает избежать ночных перекусов. Это особенно актуально для тех, кто следит за весом.

Исследования показывают, что регулярное употребление орехов перед сном помогает контролировать массу тела. Когда организм получает достаточный отдых, улучшается обмен веществ, и калории перерабатываются эффективнее.

Какие орехи выбрать

Лучше всего подходят:

грецкие орехи - источник мелатонина, омега-3 и антиоксидантов;

- источник мелатонина, омега-3 и антиоксидантов; миндаль - содержит магний, белок и витамин E;

- содержит магний, белок и витамин E; фундук - помогает нормализовать уровень сахара в крови;

- помогает нормализовать уровень сахара в крови; фисташки - богаты мелатонином и витамином B6.

"Лучше выбирать грецкие орехи, миндаль или фундук — они содержат больше всего полезных веществ", — подчёркивают специалисты.

Главное правило — умеренность. Одна горсть орехов (20-30 г) достаточно, чтобы получить эффект, не перегружая желудок и не добавляя лишних калорий.

Как орехи влияют на обмен веществ

Качественный сон и нормальный обмен веществ тесно связаны. Когда человек спит глубоко, вырабатываются гормоны, регулирующие аппетит и сжигание жиров. Недосып, напротив, провоцирует тягу к сладкому и перееданию.

Орехи помогают стабилизировать эти процессы:

способствуют балансу сахара в крови ;

; регулируют уровень лептина и грелина - гормонов, отвечающих за чувство голода;

- гормонов, отвечающих за чувство голода; обеспечивают долгое насыщение, предотвращая ночные атаки на холодильник.

Таким образом, небольшая вечерняя порция орехов может стать не врагом, а союзником в борьбе за стройность.

Сравнение: орехи и другие вечерние перекусы

Орехи:

обеспечивают организм белком и полезными жирами;

способствуют сну и расслаблению;

не вызывают скачков сахара;

не требуют приготовления.

Сладости или фрукты:

быстро поднимают уровень сахара;

могут вызвать голод ночью;

провоцируют бессонницу при переизбытке сахара.

Молочные продукты:

тоже содержат триптофан (аминокислоту для сна),

но не дают такого длительного чувства сытости, как орехи.

Вывод прост: орехи — самый сбалансированный и безопасный вечерний перекус.

Плюсы и минусы орехов перед сном

Плюсы:

способствуют расслаблению и сну;

стабилизируют обмен веществ;

уменьшают стресс и тревожность;

полезны для сердца и сосудов.

Минусы:

высокая калорийность — при переедании возможен набор веса;

противопоказаны при аллергии;

не рекомендуется сочетать с алкоголем и кофе.

Чтобы избежать избыточных калорий, лучше есть орехи в натуральном виде, без соли, сахара и глазури.

Советы шаг за шагом: как правильно есть орехи на ночь

Выберите подходящий сорт. Лучше грецкие, миндаль или фундук. Порция — горсть (20-30 г). Этого достаточно для пользы без лишнего жира. Не сочетайте с тяжёлой пищей. Орехи сами по себе питательны. Ешьте за 1-1,5 часа до сна. Так организм успеет переварить пищу. Пейте воду. Это поможет усвоить питательные вещества и поддерживать баланс жидкости.

Популярные вопросы об орехах перед сном

Можно ли есть орехи каждый вечер?

Да, но умеренно — не более горсти в день.

Какие орехи самые полезные для сна?

Грецкие орехи и миндаль, они богаты мелатонином и магнием.

Можно ли при похудении есть орехи на ночь?

Да, если соблюдать норму — они ускоряют обмен веществ и снижают тягу к сладкому.

Подойдут ли орехи людям с диабетом?

Да, но без добавленного сахара и соли. Миндаль и фундук особенно полезны.

Кому нельзя орехи перед сном?

Людям с аллергией на орехи или заболеваниями ЖКТ, где требуется ограничить жиры.

Почему орехи полезны для сердца

Регулярное употребление орехов снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает эластичность сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ненасыщенные жиры омега-3, содержащиеся в грецких орехах, помогают поддерживать здоровье сердца и предотвращают воспалительные процессы.

Сочетание антиоксидантов, белков и минералов делает орехи не просто перекусом, а ценным элементом рационального питания.

Орехи перед сном — простая и эффективная привычка, которая улучшает качество сна, ускоряет метаболизм и поддерживает здоровье сердца. Главное — соблюдать меру и выбирать натуральные сорта без добавок.

"Этот простой ритуал помогает улучшить сон и ускорить похудение", — подчёркивают сомнологи.

Так что, если захочется перекусить вечером, выбирайте не печенье или шоколад, а горсть орехов - и организм скажет вам спасибо.