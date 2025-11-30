Миф о ночных перекусах рушится: сомнологи назвали еду, которая помогает заснуть и не набрать вес

Многие избегают перекусов перед сном, считая это вредным. Но врачи уверяют: небольшая горсть орехов вечером не только не повредит, но и принесёт ощутимую пользу. Сомнологи отмечают, что в орехах содержатся вещества, напрямую влияющие на качество сна и обмен веществ.
Орехи богаты мелатонином и магнием - двумя элементами, которые отвечают за расслабление и восстановление организма.
"Мелатонин регулирует биологические часы организма, делая сон более глубоким и восстанавливающим", — отмечают сомнологи.
Мелатонин — гормон сна, вырабатываемый шишковидной железой. Его недостаток часто приводит к бессоннице и утомляемости. Орехи помогают естественным образом восполнить этот дефицит.
Магний, в свою очередь, снижает уровень стресса, расслабляет мышцы и нервную систему, облегчая процесс засыпания. Особенно он важен для людей, которые много работают, испытывают эмоциональное напряжение или страдают тревожностью.
Орехи — это не просто источник белка и полезных жиров. Они содержат витамины группы B, цинк, железо и антиоксиданты, которые помогают клеткам восстанавливаться во время сна.
Даже небольшая горсть (примерно 25-30 граммов) даёт ощущение сытости и помогает избежать ночных перекусов. Это особенно актуально для тех, кто следит за весом.
Исследования показывают, что регулярное употребление орехов перед сном помогает контролировать массу тела. Когда организм получает достаточный отдых, улучшается обмен веществ, и калории перерабатываются эффективнее.
Лучше всего подходят:
"Лучше выбирать грецкие орехи, миндаль или фундук — они содержат больше всего полезных веществ", — подчёркивают специалисты.
Главное правило — умеренность. Одна горсть орехов (20-30 г) достаточно, чтобы получить эффект, не перегружая желудок и не добавляя лишних калорий.
Качественный сон и нормальный обмен веществ тесно связаны. Когда человек спит глубоко, вырабатываются гормоны, регулирующие аппетит и сжигание жиров. Недосып, напротив, провоцирует тягу к сладкому и перееданию.
Орехи помогают стабилизировать эти процессы:
Таким образом, небольшая вечерняя порция орехов может стать не врагом, а союзником в борьбе за стройность.
Орехи:
обеспечивают организм белком и полезными жирами;
способствуют сну и расслаблению;
не вызывают скачков сахара;
не требуют приготовления.
Сладости или фрукты:
быстро поднимают уровень сахара;
могут вызвать голод ночью;
провоцируют бессонницу при переизбытке сахара.
Молочные продукты:
тоже содержат триптофан (аминокислоту для сна),
но не дают такого длительного чувства сытости, как орехи.
Вывод прост: орехи — самый сбалансированный и безопасный вечерний перекус.
Плюсы:
Минусы:
Чтобы избежать избыточных калорий, лучше есть орехи в натуральном виде, без соли, сахара и глазури.
Выберите подходящий сорт. Лучше грецкие, миндаль или фундук.
Порция — горсть (20-30 г). Этого достаточно для пользы без лишнего жира.
Не сочетайте с тяжёлой пищей. Орехи сами по себе питательны.
Ешьте за 1-1,5 часа до сна. Так организм успеет переварить пищу.
Пейте воду. Это поможет усвоить питательные вещества и поддерживать баланс жидкости.
Можно ли есть орехи каждый вечер?
Да, но умеренно — не более горсти в день.
Какие орехи самые полезные для сна?
Грецкие орехи и миндаль, они богаты мелатонином и магнием.
Можно ли при похудении есть орехи на ночь?
Да, если соблюдать норму — они ускоряют обмен веществ и снижают тягу к сладкому.
Подойдут ли орехи людям с диабетом?
Да, но без добавленного сахара и соли. Миндаль и фундук особенно полезны.
Кому нельзя орехи перед сном?
Людям с аллергией на орехи или заболеваниями ЖКТ, где требуется ограничить жиры.
Регулярное употребление орехов снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает эластичность сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ненасыщенные жиры омега-3, содержащиеся в грецких орехах, помогают поддерживать здоровье сердца и предотвращают воспалительные процессы.
Сочетание антиоксидантов, белков и минералов делает орехи не просто перекусом, а ценным элементом рационального питания.
Орехи перед сном — простая и эффективная привычка, которая улучшает качество сна, ускоряет метаболизм и поддерживает здоровье сердца. Главное — соблюдать меру и выбирать натуральные сорта без добавок.
"Этот простой ритуал помогает улучшить сон и ускорить похудение", — подчёркивают сомнологи.
Так что, если захочется перекусить вечером, выбирайте не печенье или шоколад, а горсть орехов - и организм скажет вам спасибо.
