Педиатр Оксана Гречишникова рассказала о причинах преждевременных родов

Появление ребёнка на свет всегда волнительно. Но когда малыш рождается раньше 37-й недели, к радости добавляется тревога. Недоношенные дети требуют особого внимания, терпения и грамотного ухода. Вместе с педиатром Оксаной Гречишниковой разберём, почему случаются преждевременные роды, какие сложности могут возникнуть и как помочь "торопыжке" поскорее догнать сверстников.

Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Младенец только родился

Почему дети рождаются раньше срока

Преждевременные роды — довольно частое явление. Определить точную причину удаётся не всегда. Иногда толчком становятся болезни матери, патология плаценты или инфекция. В других случаях роды начинаются спонтанно, без видимых предпосылок.

"Иногда причина кроется в генетических особенностях матери", — отмечает педиатр Оксана Гречишникова.

Риск рождения недоношенного ребёнка увеличивается, если:

подобное уже происходило ранее;

между беременностями прошло слишком мало времени;

у женщины есть хронические заболевания;

возраст будущей мамы младше 16 или старше 35 лет;

во время беременности употреблялись алкоголь, никотин или запрещённые препараты.

В последние годы врачи также отмечают влияние стресса, неблагоприятной экологии и низкого уровня физической активности на риск преждевременных родов.

Чем грозит рождение раньше срока

Не каждое преждевременное появление на свет становится проблемой. Всё зависит от срока гестации, массы ребёнка при рождении, наличия осложнений и качества ухода.

Если малыш родился на 34-36 неделе и весит более 2000 граммов, его шансы на быстрое восстановление очень высоки. В то же время младенцы, появившиеся на 28-30 неделе, нуждаются в длительном наблюдении и особой поддержке.

"Большое значение имеет качество медицинского ухода и реабилитации — от этого зависит дальнейшее развитие ребёнка", — подчёркивает врач.

Среди возможных осложнений встречаются асфиксия, кровоизлияния, инфекционные процессы. Но при современной медицине даже дети с весом менее 1 кг имеют высокий шанс выжить и развиваться нормально.

Домашний уход за недоношенным ребёнком

Если малыша выписывают домой, это означает, что его состояние стабильно. Обычно врачи отпускают новорождённого, когда он:

дышит самостоятельно, без кислородной поддержки;

удерживает температуру тела 36,5-37,5 °С без кювеза;

способен самостоятельно сосать и прибавлять в весе;

не имеет эпизодов апноэ (остановок дыхания).

Дома уход за недоношенным ребёнком мало отличается от ухода за доношенным. Главное — беречь от переохлаждения, избегать контакта с больными, следить за весом и температурой.

Педиатры рекомендуют ограничить посещения гостей в первые недели, чтобы снизить риск заражений. Особенно важно регулярно приходить на плановые осмотры.

Грудное вскармливание и питание

Материнское молоко — лучшая защита для недоношенного ребёнка. Оно помогает укрепить иммунитет, развить пищеварение и поддержать нервную систему. Если грудное вскармливание невозможно, применяют специализированные смеси для маловесных детей. Они обогащены белками, витаминами и жирными кислотами, необходимыми для роста.

Кормление проводится чаще, но меньшими порциями. Иногда требуется докармливание через зонд — это временная мера, пока малыш не окрепнет.

Медицинское наблюдение и обследования

После выписки ребёнок должен находиться под постоянным контролем педиатра и узких специалистов:

офтальмолога - для исключения ретинопатии, которая может возникнуть из-за незрелости сосудов глаз;

- для исключения ретинопатии, которая может возникнуть из-за незрелости сосудов глаз; невролога - для наблюдения за развитием нервной системы;

- для наблюдения за развитием нервной системы; оториноларинголога - при необходимости аудиоскрининга.

Для детей, родившихся раньше 32 недели или с весом менее 1500 граммов, повторное обследование слуха является обязательным. Это помогает вовремя выявить и скорректировать возможные нарушения.

"Регулярное наблюдение у специалистов — ключ к нормальному развитию недоношенного малыша", — подчёркивает педиатр.

Вакцинация недоношенных детей

Как только состояние стабилизируется, проводится вакцинация по календарю прививок. Иммунная защита особенно важна, ведь недоношенные дети более уязвимы перед вирусами.

Некоторым из них требуется дополнительная профилактика респираторно-синцитиального вируса (RSV). Для этого назначают введение моноклональных антител, которые предотвращают тяжёлое течение болезни.

Педиатры отмечают: чем раньше начать вакцинацию, тем меньше вероятность осложнений при инфекциях.

Скорректированный возраст и развитие

Для оценки развития недоношенных детей используется скорректированный возраст - реальный минус количество недель, на которые малыш родился раньше срока.

Например, если ребёнок появился на свет на 32 неделе, то в 6 месяцев хронологического возраста его развитие оценивают как у четырёхмесячного.

Обычно к двум-трём годам такие дети полностью догоняют сверстников — начинают ходить, говорить и развиваться в соответствии с нормами.

Сравнение: доношенные и недоношенные дети

Доношенные дети:

рождаются после 37 недели;

имеют устойчивый иммунитет и терморегуляцию;

быстро адаптируются к внешней среде.

Недоношенные дети:

нуждаются в тепле и защите от инфекций;

склонны к колебаниям веса и температуры;

требуют регулярного контроля специалистов.

Однако при хорошем уходе различия между ними исчезают уже к дошкольному возрасту.

Плюсы и минусы раннего рождения

Плюсы:

современные технологии спасают даже глубоко недоношенных детей;

раннее наблюдение помогает вовремя скорректировать отклонения;

родители учатся быть особенно внимательными и чуткими.

Минусы:

длительное восстановление и наблюдение;

повышенная уязвимость к инфекциям;

возможные трудности с набором веса.

Тем не менее, грамотный уход и поддержка врачей делают прогноз благоприятным в большинстве случаев.

Советы шаг за шагом для родителей недоношенного ребёнка

Поддерживайте комфортную температуру в доме (22-24 °С). Кормите ребёнка чаще, но небольшими порциями. Следите за чистотой рук и предметов ухода. Ограничьте контакты с большим количеством людей. Записывайтесь на регулярные осмотры у педиатра. Не пренебрегайте вакцинацией. Помните: любовь и терпение — лучшая терапия.

Популярные вопросы о недоношенных детях

Когда можно выписываться домой?

Когда малыш стабильно дышит, ест сам, держит температуру и набирает вес.

Чем кормить, если грудное вскармливание невозможно?

Подойдут специальные смеси для недоношенных и маловесных детей.

Можно ли делать прививки недоношенным?

Да, как только состояние ребёнка позволяет. Иногда добавляют профилактику RSV.

Станет ли недоношенный ребёнок таким же, как другие дети?

Да, при хорошем уходе к 2-3 годам развитие полностью нормализуется.

Нужен ли особый уход дома?

Главное — тепло, спокойствие и контроль специалистов. В остальном уход похож на обычный.

Рождение раньше срока — это испытание, но не приговор. Современная медицина и забота родителей позволяют недоношенным детям расти здоровыми и активными. Своевременные осмотры, правильное питание, вакцинация и бережный уход помогают им догнать сверстников и вести полноценную жизнь.