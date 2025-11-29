Ошибки ещё до теста на две полоски: акушер-гинеколог рассказал, как правильно начать путь к материнству

Акушер-гинеколог Ирина Кожарина подготовила советы для будущих родителей

Решение стать родителями — одно из самых ответственных в жизни. Чтобы беременность прошла спокойно, а ребёнок родился здоровым, важно начать подготовку заранее. Акушер-гинеколог Ирина Кожарина выделила пять ключевых направлений, на которые стоит обратить внимание каждой паре, планирующей пополнение.

Фолиевая кислота — начало новой жизни

Фолиевая кислота считается базовым витамином для подготовки к беременности. Этот элемент необходим для формирования нервной трубки плода и предотвращения врождённых дефектов.

Начинать приём рекомендуется минимум за три месяца до отмены контрацепции. Ежедневная дозировка — 400 мкг. При определённых состояниях (анемия, хронические заболевания, приём некоторых лекарств) врач может назначить большую дозу.

"Фолиевая кислота помогает предотвратить дефекты нервной трубки, пороки сердца и головного мозга у будущего ребёнка", — отмечает акушер-гинеколог.

Продолжать приём важно до конца первого триместра, когда формируются жизненно важные органы малыша.

Помимо фолиевой кислоты, врачи советуют обратить внимание и на йод - минерал, который необходим для работы щитовидной железы. Лучше использовать йодированную соль и по рекомендации врача принимать препараты йода, чтобы поддерживать гормональный баланс.

Вакцинация: защита до зачатия

Перед планированием беременности важно убедиться, что организм защищён от инфекций, опасных для будущего ребёнка. На приём к терапевту стоит взять прививочный сертификат и уточнить, есть ли иммунитет к ряду заболеваний.

Особое внимание уделяется:

ветряной оспе,

краснухе,

кори.

Если данные о прививках не сохранились, сдаётся анализ крови на антитела (IgG). При отсутствии иммунитета врач проведёт вакцинацию заранее.

Также стоит сделать ревакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка и сезонного гриппа. Если вы живёте или путешествуете в районы, где встречается клещевой энцефалит, прививка от него тоже обязательна.

Вакцинация до беременности формирует устойчивую защиту, ведь во время вынашивания ребёнка большинство прививок делать уже нельзя. Это профилактика осложнений и защита здоровья будущей мамы и малыша.

Генетическое тестирование — профилактика наследственных рисков

Раньше консультация генетика считалась обязательной лишь для тех, у кого в семье были хромосомные или генные аномалии. Сейчас специалисты рекомендуют проверяться всем парам, планирующим ребёнка.

Причины для визита к генетику включают:

наличие врождённых пороков у родственников;

рождение детей с наследственными заболеваниями;

случаи близкородственных браков;

хронические патологии у одного из партнёров.

Цель консультации — определить индивидуальный риск рождения ребёнка с отклонениями и, при необходимости, подобрать меры профилактики.

Современные лаборатории предлагают генетические панели, которые выявляют десятки наследственных мутаций. Такой анализ помогает заранее понять, совместимы ли гены родителей, и снизить риск рождения ребёнка с тяжёлыми заболеваниями.

Контроль массы тела — залог лёгкой беременности

Здоровый вес играет решающую роль в успешном зачатии и нормальном течении беременности.

Нормальный индекс массы тела (ИМТ) - от 18,5 до 24,9. Если показатель выше, повышается риск:

гестационного диабета;

тромбозов;

преждевременных родов;

преэклампсии;

осложнений во время родов.

Женщинам с избыточным весом стоит пройти глюкозотолерантный тест, чтобы исключить нарушения углеводного обмена. Если уровень сахара повышен, врач назначит коррекцию питания и образа жизни.

Сбалансированная диета, умеренные физические нагрузки, отказ от фастфуда и газированных напитков помогают нормализовать обмен веществ и повысить вероятность зачатия.

Консультация акушера-гинеколога

Завершающий этап — посещение акушера-гинеколога, который составит индивидуальный план обследований.

В базовый список входят:

ПАП-тест и анализ на ВПЧ ;

тесты на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП);

УЗИ органов малого таза ;

общий анализ крови и мочи;

проверка гормонального фона.

"Акушер-гинеколог помогает определить, какие анализы и исследования нужны именно вашей паре", — поясняет специалист.

Эти обследования позволяют выявить скрытые воспаления, оценить состояние репродуктивной системы и исключить факторы, мешающие зачатию.

Сравнение: естественная подготовка и медицинская коррекция

Естественная подготовка:

правильное питание и витамины;

контроль веса и активности;

отказ от вредных привычек;

соблюдение режима сна.

Медицинская подготовка:

вакцинация и анализы;

приём фолиевой кислоты и йода;

обследование на генетические риски;

консультации узких специалистов.

Оптимальный результат достигается при сочетании обоих подходов: здоровый образ жизни + контроль врачей.

Плюсы и минусы ранней подготовки

Преимущества:

снижение риска осложнений;

стабильная беременность;

меньше стрессов и неожиданностей;

уверенность в здоровье ребёнка.

Минусы:

требует времени и финансовых затрат;

может вызывать эмоциональное напряжение;

не всегда быстро приносит результат.

Однако большинство врачей уверены: заранее подготовленная беременность протекает легче и безопаснее, чем спонтанная.

Советы шаг за шагом для будущих родителей

Начните приём фолиевой кислоты за 3 месяца до зачатия. Проверьте прививочный сертификат и сделайте недостающие вакцины. Пройдите генетическое тестирование — это поможет избежать наследственных рисков. Нормализуйте вес и проверьте уровень сахара. Посетите акушера-гинеколога и следуйте его рекомендациям.

Популярные вопросы о планировании беременности

Когда лучше начинать подготовку?

Оптимально за 3-6 месяцев до планируемого зачатия.

Можно ли беременеть сразу после вакцинации?

После прививки против вирусных инфекций рекомендуется выждать 2-4 недели.

Почему важен приём фолиевой кислоты?

Она участвует в формировании нервной системы ребёнка и предотвращает врождённые дефекты.

Нужно ли обследоваться мужчине?

Да, от здоровья мужчины зависит качество спермы и вероятность зачатия.

Можно ли забеременеть при лишнем весе?

Да, но избыточная масса повышает риск осложнений, поэтому стоит привести вес в норму заранее.

Подготовка к беременности — это не формальность, а важный этап, определяющий здоровье будущего ребёнка. Следуя пяти рекомендациям — приём фолиевой кислоты, вакцинация, генетическое тестирование, контроль массы тела и визит к акушеру-гинекологу — можно сделать путь к материнству более безопасным, осознанным и радостным.