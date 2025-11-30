Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Детям продают десерт под видом йогурта: почему эти продукты лучше убрать из холодильника прямо сейчас

Раскрыт вред питьевых йогуртов с избытком сахара — Доктор Мохамед
8:29
Здоровье

Во многих семьях йогурт стал привычным завершением обеда или ужина: он легко усваивается, занимает минимум места в холодильнике и считается полезным выбором. Но за внешней простотой скрывается кулинарная ловушка: значительная часть продуктов, которые выглядят как йогурты, на деле ближе к сладким десертам, насыщенным сахаром и ненужными добавками. Эта разница особенно заметна, когда речь заходит о выборе продуктов для детей — они становятся главными потребителями молочных десертов с яркой упаковкой и вкусами, побуждающими покупать их снова. Именно поэтому доктор Джимми Мохамед решил подробно разобрать три категории "йогуртов”, которые он рекомендует исключить из ежедневного рациона. Об этом сообщает modesettravaux.

Йогурт с малиной
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йогурт с малиной

Почему привычные йогурты не всегда безопасны для здоровья

Несмотря на стойкое убеждение, что кисломолочные продукты входят в основу правильного питания, исследователи и врачи всё чаще отмечают: далеко не каждый йогурт имеет простой состав. По данным наблюдений, восемь из десяти французов регулярно едят йогурты, опираясь на рекомендации PNNS, которые предполагают два молочных продукта в день для взрослых и три — для детей. Однако рынок всё больше заполняется десертами под видом йогуртов, и именно это вызывает настороженность специалистов.

Во многих случаях производители используют маркетинговые формулировки, которые создают впечатление, будто продукт полезен, но глубокий анализ состава показывает иное. Доктор Джимми Мохамед подчёркивает: покупатели редко изучают список ингредиентов заранее, хотя именно он определяет, насколько продукт подходит для регулярного употребления. Сладкие йогурты формируют скрытую зависимость от сахара и становятся частью пищевого поведения, в котором натуральные кисломолочные изделия постепенно исчезают с полок холодильника.

Перегруженные рецептуры, добавки, ароматизаторы, усиленная сладость — всё это делает продукты ультрапереработанными, а значит менее полезными, чем кажется на первый взгляд.

Какие "йогурты” доктор Мохамед рекомендует исключить

Первые в списке — питьевые йогурты. Они выглядят удобно: их можно взять с собой, дать ребёнку в дорогу или добавить в школьный перекус. Но врач сразу указывает на главный минус.

"В бутылке на 100 мл сахара столько же, сколько в коле: 10 г на 100 мл", — предупредил доктор Джимми Мохамед.

Эта цифра превращает продукт в аналог сладкого напитка. Формат остаётся молочным только внешне, но по факту он становится источником лишнего сахара, создающим нагрузку на обмен веществ и формирующим привычку к ярко выраженной сладости.

Вторая категория — йогурты-муссы. Врач отметил, что количество ингредиентов в таких продуктах может доходить до двадцати. Это свидетельство высокой степени технологической обработки. В состав часто входят каррагинаны и другие загустители, которые, согласно упомянутым рекомендациям, связывают с потенциальным риском метаболических нарушений. Для продукта, который должен оставаться простым и натуральным, такая формула кажется неоправданной.

Третья группа — кремы-десерты. На упаковках они иногда позиционируются как лёгкие йогуртовые продукты, но реальность отличается. По словам врача, в одной баночке может содержаться около двадцати граммов сахара — фактически это три порции в одном десерте. Состав также включает ароматизаторы, стабилизаторы и текстурные добавки. Именно они делают вкус более привлекательным, но удаляют продукт от натурального йогурта.

Почему большое количество сахара особенно опасно для детей

Детский рацион часто формируется по принципу "быстро и вкусно”. Многие родители ориентируются на яркие упаковки и уверения производителей, но при этом игнорируют тот факт, что ребёнок получает чрезмерное количество сахара. Сладкие йогурты создают у детей стойкую тягу к насыщенному вкусу, который сложно заменить нейтральными продуктами. Это может влиять на поведение, аппетит, сон и обмен веществ.

Высокое содержание сахара также увеличивает риск кариеса, нарушений пищевого поведения, колебаний уровня энергии и отказа от полезных альтернатив. На фоне всего этого натуральные кисломолочные продукты постепенно выходят из ежедневного рациона, уступая место десертам в молочной форме.

Сравнение: сладкие йогурты и натуральные кисломолочные продукты

Сравнивая ультрапереработанные йогурты с натуральными аналогами, легко заметить разницу. Натуральный йогурт хранит в составе лишь молоко и закваску. Его насыщенность определяется процессом ферментации, а вкусовые особенности можно регулировать с помощью добавок дома: фруктов, мёда или орехов.

Сладкие йогурты имеют длинный список ингредиентов, включают сахар или его заменители, стабилизаторы и ароматизаторы. Они лишаются первоначальной питательной ценности и перестают быть элементом здорового рациона. Натуральные продукты работают иначе — они сохраняют пробиотические свойства и не провоцируют скачков сахара в крови.

Эта разница объясняет, почему врачи рекомендуют отдавать предпочтение простым продуктам, которые можно дополнить самостоятельно.

Плюсы и минусы самых популярных вариантов

Оценка кисломолочных десертов требует баланса между доступностью, пищевой ценностью и степенью переработки. Преимущества натуральных йогуртов очевидны: минимальный состав, отсутствие лишних добавок, хорошее содержание белка, мягкая ферментация. Греческий йогурт и скайр выделяются среди остальных благодаря большей плотности и высоким показателям белка, что подходит активным людям и тем, кто следит за рационом.

Но у некоторых вариантов есть и минусы: скайр значительно дороже обычных йогуртов, иногда имеет слишком плотную консистенцию, которая подходит не всем.

У сладких йогуртов плюсы ограничиваются их вкусом и удобством, но эти преимущества не перекрывают минусов: избытка сахара, высокой степени переработки и потери питательной ценности.

Какие альтернативы советует доктор Джимми Мохамед

Доктор Мохамед рекомендует придерживаться простых решений. Основной принцип звучит так: чем меньше ингредиентов, тем лучше.

Он советует выбирать греческий йогурт, скайр или маленькие швейцарские йогурты, называя их "лучшими”. Они содержат много белка, мало сахара, умеренное количество жира и короткий состав. Единственное ограничение — цена отдельных продуктов, особенно скайра.

Чтобы сделать натуральный йогурт вкуснее, он предлагает добавлять небольшое количество мёда или джема. Это позволяет контролировать сладость и не попадать в ловушку скрытого сахара.

Советы для родителей: что положить в детский холодильник

  1. Выбирать йогурты с минимальным составом: молоко и закваска.

  2. Не покупать продукты, где среди первых ингредиентов указан сахар.

  3. Использовать фрукты и ягоды, чтобы добавить сладость естественным способом.

  4. Давать детям небольшие порции натурального йогурта, а не десертные аналоги.

  5. Следить за продуктами в ланчбоксе и добавлять туда компоты без сахара.

Популярные вопросы о сладких йогуртах

Почему сладкие йогурты вредны?
Из-за высокого содержания сахара и большого количества добавок они не подходят для регулярного употребления.

Какие йогурты полезны?
Греческий йогурт, скайр и натуральные швейцарские продукты без лишних ингредиентов.

Чем дополнить натуральный йогурт?
Свежими фруктами, ложкой мёда или небольшим количеством джема.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
