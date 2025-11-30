Детям продают десерт под видом йогурта: почему эти продукты лучше убрать из холодильника прямо сейчас

Во многих семьях йогурт стал привычным завершением обеда или ужина: он легко усваивается, занимает минимум места в холодильнике и считается полезным выбором. Но за внешней простотой скрывается кулинарная ловушка: значительная часть продуктов, которые выглядят как йогурты, на деле ближе к сладким десертам, насыщенным сахаром и ненужными добавками. Эта разница особенно заметна, когда речь заходит о выборе продуктов для детей — они становятся главными потребителями молочных десертов с яркой упаковкой и вкусами, побуждающими покупать их снова. Именно поэтому доктор Джимми Мохамед решил подробно разобрать три категории "йогуртов”, которые он рекомендует исключить из ежедневного рациона. Об этом сообщает modesettravaux.
Несмотря на стойкое убеждение, что кисломолочные продукты входят в основу правильного питания, исследователи и врачи всё чаще отмечают: далеко не каждый йогурт имеет простой состав. По данным наблюдений, восемь из десяти французов регулярно едят йогурты, опираясь на рекомендации PNNS, которые предполагают два молочных продукта в день для взрослых и три — для детей. Однако рынок всё больше заполняется десертами под видом йогуртов, и именно это вызывает настороженность специалистов.
Во многих случаях производители используют маркетинговые формулировки, которые создают впечатление, будто продукт полезен, но глубокий анализ состава показывает иное. Доктор Джимми Мохамед подчёркивает: покупатели редко изучают список ингредиентов заранее, хотя именно он определяет, насколько продукт подходит для регулярного употребления. Сладкие йогурты формируют скрытую зависимость от сахара и становятся частью пищевого поведения, в котором натуральные кисломолочные изделия постепенно исчезают с полок холодильника.
Перегруженные рецептуры, добавки, ароматизаторы, усиленная сладость — всё это делает продукты ультрапереработанными, а значит менее полезными, чем кажется на первый взгляд.
Первые в списке — питьевые йогурты. Они выглядят удобно: их можно взять с собой, дать ребёнку в дорогу или добавить в школьный перекус. Но врач сразу указывает на главный минус.
"В бутылке на 100 мл сахара столько же, сколько в коле: 10 г на 100 мл", — предупредил доктор Джимми Мохамед.
Эта цифра превращает продукт в аналог сладкого напитка. Формат остаётся молочным только внешне, но по факту он становится источником лишнего сахара, создающим нагрузку на обмен веществ и формирующим привычку к ярко выраженной сладости.
Вторая категория — йогурты-муссы. Врач отметил, что количество ингредиентов в таких продуктах может доходить до двадцати. Это свидетельство высокой степени технологической обработки. В состав часто входят каррагинаны и другие загустители, которые, согласно упомянутым рекомендациям, связывают с потенциальным риском метаболических нарушений. Для продукта, который должен оставаться простым и натуральным, такая формула кажется неоправданной.
Третья группа — кремы-десерты. На упаковках они иногда позиционируются как лёгкие йогуртовые продукты, но реальность отличается. По словам врача, в одной баночке может содержаться около двадцати граммов сахара — фактически это три порции в одном десерте. Состав также включает ароматизаторы, стабилизаторы и текстурные добавки. Именно они делают вкус более привлекательным, но удаляют продукт от натурального йогурта.
Детский рацион часто формируется по принципу "быстро и вкусно”. Многие родители ориентируются на яркие упаковки и уверения производителей, но при этом игнорируют тот факт, что ребёнок получает чрезмерное количество сахара. Сладкие йогурты создают у детей стойкую тягу к насыщенному вкусу, который сложно заменить нейтральными продуктами. Это может влиять на поведение, аппетит, сон и обмен веществ.
Высокое содержание сахара также увеличивает риск кариеса, нарушений пищевого поведения, колебаний уровня энергии и отказа от полезных альтернатив. На фоне всего этого натуральные кисломолочные продукты постепенно выходят из ежедневного рациона, уступая место десертам в молочной форме.
Сравнивая ультрапереработанные йогурты с натуральными аналогами, легко заметить разницу. Натуральный йогурт хранит в составе лишь молоко и закваску. Его насыщенность определяется процессом ферментации, а вкусовые особенности можно регулировать с помощью добавок дома: фруктов, мёда или орехов.
Сладкие йогурты имеют длинный список ингредиентов, включают сахар или его заменители, стабилизаторы и ароматизаторы. Они лишаются первоначальной питательной ценности и перестают быть элементом здорового рациона. Натуральные продукты работают иначе — они сохраняют пробиотические свойства и не провоцируют скачков сахара в крови.
Эта разница объясняет, почему врачи рекомендуют отдавать предпочтение простым продуктам, которые можно дополнить самостоятельно.
Оценка кисломолочных десертов требует баланса между доступностью, пищевой ценностью и степенью переработки. Преимущества натуральных йогуртов очевидны: минимальный состав, отсутствие лишних добавок, хорошее содержание белка, мягкая ферментация. Греческий йогурт и скайр выделяются среди остальных благодаря большей плотности и высоким показателям белка, что подходит активным людям и тем, кто следит за рационом.
Но у некоторых вариантов есть и минусы: скайр значительно дороже обычных йогуртов, иногда имеет слишком плотную консистенцию, которая подходит не всем.
У сладких йогуртов плюсы ограничиваются их вкусом и удобством, но эти преимущества не перекрывают минусов: избытка сахара, высокой степени переработки и потери питательной ценности.
Доктор Мохамед рекомендует придерживаться простых решений. Основной принцип звучит так: чем меньше ингредиентов, тем лучше.
Он советует выбирать греческий йогурт, скайр или маленькие швейцарские йогурты, называя их "лучшими”. Они содержат много белка, мало сахара, умеренное количество жира и короткий состав. Единственное ограничение — цена отдельных продуктов, особенно скайра.
Чтобы сделать натуральный йогурт вкуснее, он предлагает добавлять небольшое количество мёда или джема. Это позволяет контролировать сладость и не попадать в ловушку скрытого сахара.
Выбирать йогурты с минимальным составом: молоко и закваска.
Не покупать продукты, где среди первых ингредиентов указан сахар.
Использовать фрукты и ягоды, чтобы добавить сладость естественным способом.
Давать детям небольшие порции натурального йогурта, а не десертные аналоги.
Следить за продуктами в ланчбоксе и добавлять туда компоты без сахара.
Почему сладкие йогурты вредны?
Из-за высокого содержания сахара и большого количества добавок они не подходят для регулярного употребления.
Какие йогурты полезны?
Греческий йогурт, скайр и натуральные швейцарские продукты без лишних ингредиентов.
Чем дополнить натуральный йогурт?
Свежими фруктами, ложкой мёда или небольшим количеством джема.
