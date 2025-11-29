Вирус H5 тихо шагает по планете: вспышки редки, но каждый случай — как звонок в дверь будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:05
Здоровье

В мире всё чаще появляется информация о возможных биологических угрозах, и тема вирусов снова выходит на первый план. Специалисты по инфекционным заболеваниям подчёркивают, что некоторые штаммы гриппа продолжают активно менять свои свойства. Ученые считают, что среди них есть варианты, представляющие повышенный риск для глобального здравоохранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Мари-Анн Рамей-Вельти, директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции.

Иммунитет против вирусов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет против вирусов

Вирус H5 вызывает беспокойство

В последние годы высокопатогенные разновидности вируса H5 неоднократно приводили к крупным вспышкам среди птиц. Масштабные эпизоотии затрагивали птицеводческие хозяйства разных стран, вынуждая фермеров уничтожать сотни миллионов птиц, чтобы остановить распространение инфекции. Эти меры влияют на стоимость куриного мяса и яиц, затрагивают продовольственные цепочки и повышают себестоимость продукции.

"Опасность заключается в том, если вирус адаптируется к млекопитающим и людям и станет способен к передаче от человека к человеку — тогда он станет пандемическим", — отметила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти.

Специалисты указывают, что до сих пор случаи заражения человека штаммами H5 единичны. Однако факты передачи вируса от инфицированных животных всё же фиксируются. Именно поэтому эксперты внимательно наблюдают за изменениями в структуре вируса и оценивают его способность к мутациям.

"У людей нет антител против вируса H5, как это было в начале пандемии COVID-19", — подчеркнула Мари-Анн Рамей-Вельти.

Зарегистрированные случаи заражения и их значение

Несмотря на редкость заражений, отдельные инциденты вызывают интерес медицинского сообщества. За последние годы были отмечены эпизоды передачи H5N1 от домашней птицы человеку. В США также фиксировались случаи заражения крупного рогатого скота, что раньше считалось маловероятным сценарием.

В ноябре этого года власти штата Вашингтон сообщили о первом заражении человека вирусом H5N5 — заболевший мужчина скончался, что привлекло внимание к агрессивности отдельных линий вируса. На фоне таких новостей исследователи подчеркивают, что подобные случаи важно тщательно изучать, чтобы заранее понять, какие механизмы адаптации вирус использует.

"Риск глобальной пандемии среди людей остаётся низким", — отметил глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес.

Эксперты объясняют: ключевая опасность в том, что вирусы гриппа способны вызывать тяжелые формы болезни не только у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, но и у детей и взрослых с хорошим иммунитетом. Эта особенность отличает их от коронавируса, который в большей степени поражал уязвимые группы. Тем не менее учёные призывают сохранять спокойствие: текущая эпидемиологическая ситуация не указывает на начало новой пандемии.

Насколько готов мир к возможной угрозе

После пандемии COVID-19 многие страны пересмотрели системы здравоохранения, логистику поставок препаратов и технологий. Сегодня международные лаборатории уже располагают кандидатами на будущие вакцины против высокопатогенных штаммов гриппа, а также наработанными платформами для ускоренного производства доз.

"Уже существуют кандидаты на вакцины, запасы противовирусных препаратов и технологии быстрой их массовой продукции", — говорится в сообщениях со ссылкой на специалистов института.

Сейчас применяется опыт быстрой диагностики, создан инфраструктурный запас оборудования для тестирования, а фармацевтические компании могут оперативно переключаться на выпуск нужных лекарств. Всё это формирует потенциал для эффективного сдерживания возможных вспышек, если они произойдут.

Как отличить риск пандемии от локальной вспышки

Международные организации здравоохранения постоянно отслеживают пути распространения вируса H5. Для вирусологов важно понять, может ли вирус закрепиться среди млекопитающих — это критический шаг на пути к его адаптации для передачи между людьми. Пока таких данных нет: случаи заражения остаются единичными и не указывают на устойчивую циркуляцию штамма среди людей.

Специалисты подчёркивают, что любые вспышки гриппа среди животных — напоминание о важности биобезопасности. Ветеринарные службы, фермерские хозяйства и перерабатывающая промышленность используют дополнительные меры контроля, включая санитарную обработку помещений и мониторинг поголовья. Это помогает минимизировать риски как для отрасли, так и для потребителей.

Сравнение сезонного гриппа и высокопатогенного H5

  1. Сезонный грипп ежегодно распространяется среди людей, тогда как штаммы H5 преимущественно циркулируют среди птиц.
  2. Против сезонного гриппа существует ежегодно обновляемая вакцина, тогда как иммунитета к вирусу H5 у людей нет.
  3. Сезонный вирус быстро передается, но чаще вызывает умеренные формы заболевания, а H5 может приводить к тяжелому течению.
  4. Путь распространения сезонного гриппа хорошо изучен, а механизмы адаптации H5 продолжают исследоваться.

Советы по предотвращению передачи вирусов гриппа

  1. Покупать птицу и яйца только у проверенных производителей.
  2. Тщательно готовить мясо, используя кухонные термометры для контроля температуры.
  3. Регулярно мыть руки после посещения мест с животными или рынков.
  4. Использовать защитные перчатки и маски при уходе за домашней птицей.
  5. Поддерживать чистоту в хозяйственных постройках и использовать дезинфекцию.

Популярные вопросы о вирусе H5

Может ли вирус H5 передаваться от человека к человеку?

Пока таких данных нет. Все зафиксированные случаи считаются единичными, а устойчивой передачи между людьми не наблюдается.

Чем вирус H5 отличается от сезонного гриппа?

Главное отличие — высокая патогенность и отсутствие иммунитета у людей. Кроме того, вирус H5 чаще поражает птиц, а не людей.

Стоит ли избегать курятины и яиц?

Нет. При достаточной термической обработке продукты безопасны, а ветеринарные службы контролируют качество поставок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
