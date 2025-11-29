Коронавирус снова меняет форму: что известно о подвиде, который уже прозвали Франкенштейном

Белорусские медики сообщили о новом штамме коронавируса Франкенштейн

Белорусские специалисты сообщили о появлении нового подвида коронавируса, который уже активно циркулирует на территории страны. В медицинской среде его неофициально называют "Франкенштейн" - за необычное происхождение и способность быстро распространяться среди населения. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент и заведующая кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Ирина Вальчук.

Что такое штамм "Франкенштейн"

Новый вариант вируса является результатом слияния двух подвариантов "омикрона", и именно из-за этой "сборной природы" он получил своё неформальное прозвище. В научных кругах штамм известен под кодовым обозначением XFG, но также встречается под названием "Стратус".

"Свое происхождение он обязан слиянию двух отдельных подвариантов коронавируса "Омикрон"", — пояснила доцент Ирина Вальчук.

Такой процесс, по словам специалистов, не является чем-то необычным: рекомбинации и мутации — естественная часть эволюции вирусов SARS-CoV-2. Подобные случаи наблюдались и в разгар пандемии, и после её завершения, когда вирус адаптировался к изменяющимся условиям.

Как появился "Франкенштейн" и почему это важно

Название штамма отражает его происхождение: подобно герою романа Мэри Шелли, он "собран" из разных частей. В случае с вирусом речь идёт о генетическом слиянии двух подтипов, которое произошло при одновременном заражении человека несколькими вариантами "омикрона".

Результатом стала новая комбинация генетического материала, обладающая чертами обоих предшественников — высокой заразностью и способностью быстро передаваться даже при лёгких формах болезни.

"Коронавирус "Стратус" легко передается, быстро распространяется и может существенно повлиять на рост заболеваемости в крупных городах", — отметила Ирина Вальчук.

По данным эпидемиологов, штамм уже активно циркулирует в Беларуси, и многие перенесли инфекцию в лёгкой форме, даже не подозревая о заражении.

Чем новый штамм отличается от предыдущих

Главная особенность "Франкенштейна" — повышенная контагиозность (заразность). Это значит, что вирус распространяется значительно быстрее, чем прежние подтипы "омикрона".

Кроме того, у XFG отмечается уклонение от части иммунной защиты, сформированной после болезни или вакцинации, что позволяет ему заражать даже тех, кто уже сталкивался с другими вариантами коронавируса.

Однако, по словам врачей, тяжесть заболевания при этом остаётся умеренной: в большинстве случаев инфекция протекает как обычная простуда — с кашлем, насморком, болью в горле и повышенной температурой.

Опасность заключается в массовости заражений: при большом количестве случаев увеличивается риск осложнений у людей с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом.

Почему вирус продолжает мутировать

Эпидемиологи подчёркивают, что процесс мутации — естественный механизм существования вирусов. SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к человеческому организму, изменяя структуру белков, чтобы избежать иммунного ответа.

Пока мутации не делают болезнь тяжелее, но позволяют вирусу оставаться активным в популяции. Подобные "гибридные" формы уже фиксировались ранее — например, штаммы XBB и XBF, которые также были результатом рекомбинации разных подтипов.

Таким образом, "Франкенштейн" — не начало новой пандемии, а продолжение естественного процесса эволюции.

Вакцинация остаётся важной мерой защиты

Медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать прививками. Хотя вакцина не всегда предотвращает заражение, она существенно снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений.

Особенно это важно для людей старшего возраста, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

"Многие уже переболели этим подвидом, но вакцинация по-прежнему остаётся главным способом защиты", — подчеркнула Ирина Вальчук.

Современные препараты, адаптированные под "омикрон", частично перекрывают и новые рекомбинантные варианты, включая XFG. Поэтому ревакцинация остаётся актуальной.

Плюсы и минусы новой волны

Плюсы:

заболевание чаще протекает легко;

иммунитет после заражения становится более устойчивым к новым вариантам;

смертность остаётся на низком уровне.

Минусы:

высокая скорость распространения;

риск массовых вспышек в городах;

возможность осложнений у людей с хроническими болезнями.

Медики подчёркивают, что именно высокая заразность делает "Франкенштейн" потенциально опасным для системы здравоохранения — не из-за тяжести болезни, а из-за количества заболевших одновременно.

Советы: как защититься от "Франкенштейна"

Пройдите ревакцинацию. Даже частичная защита снижает риск осложнений. Носите маску в местах скопления людей. Особенно в транспорте и медучреждениях. Соблюдайте гигиену. Частое мытьё рук и использование антисептика по-прежнему актуальны. Следите за самочувствием. При первых симптомах — кашле, температуре, усталости — оставайтесь дома. Укрепляйте иммунитет. Витамины, полноценный сон и умеренная физическая активность помогают снизить риск заражения.

Популярные вопросы о штамме "Франкенштейн"

Почему штамм получил такое название?

Из-за того, что он возник в результате объединения двух подвариантов "омикрона", словно "собран" из разных частей.

Можно ли отличить симптомы XFG от обычного гриппа?

Нет, по клинической картине они схожи. Диагноз подтверждается только лабораторными тестами.

Насколько эффективны старые вакцины?

Они всё ещё защищают от тяжёлого течения болезни и осложнений, но не гарантируют полной защиты от заражения.

Опасен ли штамм для детей?

Нет, течение у детей обычно лёгкое, однако вакцинация подростков остаётся рекомендованной.

Может ли появиться новый "гибридный" вариант?

Да, вирус продолжает мутировать, и подобные рекомбинации возможны, но это естественный процесс.

Штамм "Франкенштейн" (XFG) - очередное напоминание о том, что коронавирус продолжает развиваться, адаптируясь к иммунной защите человека. Пока он не несёт повышенной смертельной угрозы, но способен вызвать рост заболеваемости за счёт высокой заразности.

Медики сходятся во мнении: вакцинация и бдительность остаются лучшей стратегией. Не стоит паниковать, но важно не игнорировать профилактику. Ведь вирус, как и человек, стремится выжить — и потому будет меняться, пока мы забываем о защите.