Привычная болезнь снова атакует: медики назвали категории, для которых она особенно опасна

На фоне пандемии COVID-19 многие забыли о старом знакомом — гриппе, который по-прежнему способен вызывать серьёзные осложнения. Медики напоминают: недооценивать его нельзя, ведь последствия заболевания зависят не только от иммунитета, но и от общего состояния организма. Об этом сообщили белорусские врачи в проекте "Страна говорит".
Грипп — это не просто сезонная инфекция. Он может поражать дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, а в тяжёлых случаях приводить к воспалению лёгких, миокардиту или нарушению обмена веществ. Особенно опасны осложнения для людей с хроническими болезнями и сниженной функцией иммунитета.
"Многое в этом случае зависит от сопутствующих заболеваний", — отметила заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилёвской больницы №1, главный внештатный инфекционист ГУ по здравоохранению Могилёвского облисполкома Ирина Бас.
Она подчеркнула, что даже молодые и внешне здоровые люди не застрахованы от осложнений, а риски возрастают при наличии скрытых хронических проблем.
По словам специалистов, в первую очередь опасность гриппа угрожает людям, страдающим сердечно-сосудистыми, лёгочными и эндокринными заболеваниями. У них вирус чаще вызывает затяжное течение болезни и осложнения в виде пневмонии или бронхита.
Особое внимание врачи обращают на пациентов с избыточным весом. Ожирение не только повышает вероятность тяжёлого течения гриппа, но и замедляет восстановление после болезни.
"Повышенный вес усугубляет течение любых заболеваний, в том числе инфекционных, и зачастую связан с развитием сахарного диабета", — пояснила главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Комкова.
Избыточный вес оказывает двойное влияние: с одной стороны, он создаёт нагрузку на органы дыхания, с другой — ослабляет метаболизм и иммунный ответ. В результате организм хуже справляется с вирусной атакой.
Даже при хорошем иммунитете вирус гриппа способен вызывать воспаление в дыхательных путях, повышая проницаемость сосудов и нарушая обмен кислорода. У молодых людей осложнения часто развиваются из-за несоблюдения режима лечения - попыток "перенести болезнь на ногах".
Частые последствия неправильного подхода: бронхит, отит, синусит, миокардит, а у некоторых — обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы.
"От осложнений никто не застрахован, даже молодые и здоровые люди", — напомнила Ирина Бас.
Она добавила, что в большинстве случаев тяжесть болезни определяется не только самим вирусом, но и тем, насколько рано человек обратился к врачу.
Одним из самых эффективных способов защиты остаётся ежегодная вакцинация. Прививка не гарантирует стопроцентной защиты, но снижает риск тяжёлого течения болезни и вероятность осложнений.
Профилактика гриппа также включает:
Медики подчёркивают, что прививаться можно даже людям с хроническими заболеваниями — при согласовании с врачом. Иммунитет формируется примерно через две недели и сохраняется до конца сезона.
Симптомы гриппа и коронавируса во многом схожи, но последствия отличаются.
Грипп:
начинается резко с высокой температуры, ломоты и головной боли;
чаще вызывает осложнения в дыхательных путях;
меньше поражает сосуды и нервную систему.
COVID-19:
развивается постепенно, сопровождается потерей обоняния и одышкой;
может давать тромботические осложнения;
реже вызывает быструю лихорадку, но чаще затрагивает сердце и сосуды.
Однако при любом вирусном заболевании решающее значение имеет состояние здоровья человека и своевременность обращения за медицинской помощью.
Плюсы:
Минусы:
Тем не менее, специалисты сходятся во мнении: польза вакцинации существенно превышает риски.
Сделайте прививку заранее. Оптимальное время — осень, до начала активного сезона.
Следите за питанием. Белки, витамины C и D, а также цинк укрепляют иммунитет.
Соблюдайте гигиену. Часто мойте руки, избегайте касаний лица на улице.
Одевайтесь по погоде. Переохлаждение ослабляет защитные силы организма.
Ограничьте контакты в период вспышек. Особенно важно для людей из группы риска.
Можно ли заболеть гриппом, если уже сделал прививку?
Да, но течение болезни будет значительно легче, а риск осложнений минимален.
Почему грипп опасен для людей с хроническими болезнями?
Потому что вирус усиливает воспалительные процессы и нарушает работу органов, уже ослабленных болезнью.
Что делать при первых симптомах?
Остаться дома, обратиться к врачу, пить больше жидкости и избегать физической активности.
Помогают ли противовирусные препараты?
Да, но они эффективны только при начале лечения в первые 48 часов после появления симптомов.
Можно ли прививаться, если недавно переболел COVID-19?
Да, после полного восстановления и консультации с врачом вакцинация допустима.
Грипп остаётся серьёзной инфекцией, способной вызвать осложнения даже у тех, кто считает себя здоровым. И если раньше казалось, что эта болезнь не страшна, то сегодня врачи напоминают: самолечение и халатность могут привести к тяжёлым последствиям.
Внимательное отношение к здоровью, профилактика и вакцинация помогают не только защититься от вируса, но и избежать риска осложнений. Ведь своевременно принятые меры — это гарантия того, что обычный грипп не превратится в серьёзную угрозу.
