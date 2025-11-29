Привычная болезнь снова атакует: медики назвали категории, для которых она особенно опасна

Ирина Бас назвала избыточный вес фактором риска тяжёлого гриппа

Здоровье

На фоне пандемии COVID-19 многие забыли о старом знакомом — гриппе, который по-прежнему способен вызывать серьёзные осложнения. Медики напоминают: недооценивать его нельзя, ведь последствия заболевания зависят не только от иммунитета, но и от общего состояния организма. Об этом сообщили белорусские врачи в проекте "Страна говорит".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек болеет гриппом

Опасность гриппа недооценивают

Грипп — это не просто сезонная инфекция. Он может поражать дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, а в тяжёлых случаях приводить к воспалению лёгких, миокардиту или нарушению обмена веществ. Особенно опасны осложнения для людей с хроническими болезнями и сниженной функцией иммунитета.

"Многое в этом случае зависит от сопутствующих заболеваний", — отметила заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилёвской больницы №1, главный внештатный инфекционист ГУ по здравоохранению Могилёвского облисполкома Ирина Бас.

Она подчеркнула, что даже молодые и внешне здоровые люди не застрахованы от осложнений, а риски возрастают при наличии скрытых хронических проблем.

Кто находится в группе риска

По словам специалистов, в первую очередь опасность гриппа угрожает людям, страдающим сердечно-сосудистыми, лёгочными и эндокринными заболеваниями. У них вирус чаще вызывает затяжное течение болезни и осложнения в виде пневмонии или бронхита.

Особое внимание врачи обращают на пациентов с избыточным весом. Ожирение не только повышает вероятность тяжёлого течения гриппа, но и замедляет восстановление после болезни.

"Повышенный вес усугубляет течение любых заболеваний, в том числе инфекционных, и зачастую связан с развитием сахарного диабета", — пояснила главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Комкова.

Избыточный вес оказывает двойное влияние: с одной стороны, он создаёт нагрузку на органы дыхания, с другой — ослабляет метаболизм и иммунный ответ. В результате организм хуже справляется с вирусной атакой.

Почему осложнения возникают даже у здоровых

Даже при хорошем иммунитете вирус гриппа способен вызывать воспаление в дыхательных путях, повышая проницаемость сосудов и нарушая обмен кислорода. У молодых людей осложнения часто развиваются из-за несоблюдения режима лечения - попыток "перенести болезнь на ногах".

Частые последствия неправильного подхода: бронхит, отит, синусит, миокардит, а у некоторых — обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы.

"От осложнений никто не застрахован, даже молодые и здоровые люди", — напомнила Ирина Бас.

Она добавила, что в большинстве случаев тяжесть болезни определяется не только самим вирусом, но и тем, насколько рано человек обратился к врачу.

Как влияет вакцинация и профилактика

Одним из самых эффективных способов защиты остаётся ежегодная вакцинация. Прививка не гарантирует стопроцентной защиты, но снижает риск тяжёлого течения болезни и вероятность осложнений.

Профилактика гриппа также включает:

полноценный сон и правильное питание;

достаточное потребление жидкости;

отказ от курения и алкоголя;

соблюдение гигиены и проветривание помещений.

Медики подчёркивают, что прививаться можно даже людям с хроническими заболеваниями — при согласовании с врачом. Иммунитет формируется примерно через две недели и сохраняется до конца сезона.

Сравнение: грипп и COVID-19

Симптомы гриппа и коронавируса во многом схожи, но последствия отличаются.

Грипп:

начинается резко с высокой температуры, ломоты и головной боли;

чаще вызывает осложнения в дыхательных путях;

меньше поражает сосуды и нервную систему.

COVID-19:

развивается постепенно, сопровождается потерей обоняния и одышкой;

может давать тромботические осложнения;

реже вызывает быструю лихорадку, но чаще затрагивает сердце и сосуды.

Однако при любом вирусном заболевании решающее значение имеет состояние здоровья человека и своевременность обращения за медицинской помощью.

Плюсы и минусы вакцинации против гриппа

Плюсы:

снижает риск тяжёлых осложнений;

облегчает течение болезни, если заражение всё же произошло;

защищает окружающих, снижая передачу вируса;

подходит для большинства возрастных групп.

Минусы:

возможны кратковременные побочные реакции (слабость, температура, боль в месте укола);

требует ежегодного обновления вакцины;

не предотвращает заражение полностью.

Тем не менее, специалисты сходятся во мнении: польза вакцинации существенно превышает риски.

Советы шаг за шагом: как защититься от гриппа

Сделайте прививку заранее. Оптимальное время — осень, до начала активного сезона. Следите за питанием. Белки, витамины C и D, а также цинк укрепляют иммунитет. Соблюдайте гигиену. Часто мойте руки, избегайте касаний лица на улице. Одевайтесь по погоде. Переохлаждение ослабляет защитные силы организма. Ограничьте контакты в период вспышек. Особенно важно для людей из группы риска.

Популярные вопросы о гриппе

Можно ли заболеть гриппом, если уже сделал прививку?

Да, но течение болезни будет значительно легче, а риск осложнений минимален.

Почему грипп опасен для людей с хроническими болезнями?

Потому что вирус усиливает воспалительные процессы и нарушает работу органов, уже ослабленных болезнью.

Что делать при первых симптомах?

Остаться дома, обратиться к врачу, пить больше жидкости и избегать физической активности.

Помогают ли противовирусные препараты?

Да, но они эффективны только при начале лечения в первые 48 часов после появления симптомов.

Можно ли прививаться, если недавно переболел COVID-19?

Да, после полного восстановления и консультации с врачом вакцинация допустима.

Главное — не игнорировать симптомы

Грипп остаётся серьёзной инфекцией, способной вызвать осложнения даже у тех, кто считает себя здоровым. И если раньше казалось, что эта болезнь не страшна, то сегодня врачи напоминают: самолечение и халатность могут привести к тяжёлым последствиям.

Внимательное отношение к здоровью, профилактика и вакцинация помогают не только защититься от вируса, но и избежать риска осложнений. Ведь своевременно принятые меры — это гарантия того, что обычный грипп не превратится в серьёзную угрозу.