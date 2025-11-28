Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубника — лидер по остаткам пестицидов — врач Давид Сеспедес
Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным
Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод
Ида Галич рассказала о насмешках бывших коллег из КВН
Самостоятельный сбор дикорастущих грибов приносит опасность — GISMETEO
Бельевая веревка помогает утеплить окна доступным способом — портал IVD
Пятиминутный метод для подтянутого тела представил тренер Сакума
Бюджет Вологодской области сократился до 90 млрд рублей — Законодательное собрание
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы

Профилактика не спасает: ВИЧ продолжает набирать обороты в регионах — вирус коснется каждого

Челябинская область стала лидером по числу ВИЧ-инфицированных — Роспотребнадзор
6:36
Здоровье

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря, особое внимание стоит уделить проблемам, которые существуют в различных регионах России, включая Челябинскую область.

ВИЧ СПИД
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВИЧ СПИД

ВИЧ/СПИД как глобальная угроза

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является инфекционным заболеванием, которое разрушает иммунную систему человека, ослабляя её способности бороться с инфекциями. В конечном счете ВИЧ может привести к развитию СПИДа, последней стадии заболевания, когда организм становится уязвимым к инфекциям и опухолям, которые, если их не лечить, могут привести к смерти.

ВИЧ передается через кровь, сперму, вагинальные выделения и молоко матери. Наиболее распространённый путь передачи — это половой, а также использование нестерильных игл и шприцев. Вирус может долгое время не проявляться, что делает его ещё более опасным, ведь многие люди не подозревают о своём статусе и не проходят необходимые тесты. Это способствует бессознательному распространению вируса.

Однако несмотря на развитие медицины, ВИЧ и СПИД остаются серьёзной угрозой для здоровья населения во всем мире. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на конец 2023 года в мире проживает около 40 миллионов человек, инфицированных ВИЧ. В то время как лечение ВИЧ-инфицированных значительно улучшилось, а вирус можно контролировать с помощью антиретровирусной терапии, выздоровление невозможно, и болезнь продолжает оставаться не только медицинской, но и социальной проблемой.

ВИЧ в Челябинской области

Челябинская область находится в числе десяти российских регионов с самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ситуация в регионе требует немедленного внимания, несмотря на предпринимаемые усилия по информированию населения и профилактике распространения вируса.

Основной путь передачи вируса — половой. В последние годы наблюдается рост числа инфицированных среди трудоспособного населения, что особенно тревожно, так как такие люди продолжают работать и взаимодействовать с другими людьми, увеличивая риски распространения вируса.

Особую озабоченность вызывает рост числа заражённых среди женщин детородного возраста. Это ведёт к увеличению случаев рождения детей с ВИЧ. Хотя современные методы лечения позволяют предотвратить передачу вируса от матери к ребенку, если начать терапию вовремя, статистика по числу заражённых новорожденных остаётся высокой.

"Для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку сейчас существуют эффективные лекарства, позволяющие родить здорового ребенка в 98% случаев. Однако важно начинать лечение на ранних сроках беременности", — сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

Это подчеркивает важность диагностики на ранних стадиях заболевания и начала лечения сразу после подтверждения диагноза.

ВИЧ: не болезнь только группы риска

Ситуация с ВИЧ в Челябинской области подтверждает тот факт, что вирус не выбирает. ВИЧ-инфекция перестала быть заболеванием только уязвимых категорий населения, таких как наркозависимые или люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Вирус распространяется среди совершенно разных слоев общества: от молодежи до людей среднего возраста, от работников разных профессий до домохозяек.

Снижение числа наркозависимых среди инфицированных, безусловно, является положительным трендом, однако это не означает, что остальные группы населения могут быть спокойны. ВИЧ продолжает распространяться среди людей, которые даже не подозревают о своём статусе. Поскольку вирус может долгое время не проявляться, многие не проходят необходимые тесты и продолжают неосознанно заражать других.

"Важно помнить, что внешность и поведение человека не могут быть индикатором его ВИЧ-статуса. Вирус может долгое время не проявляться, и единственный способ узнать свой статус — пройти тестирование", — подчеркивает Роспотребнадзор.

Важным фактором, который способствует распространению ВИЧ, является недостаток информации о заболевании. Многие люди по-прежнему не осведомлены о путях заражения и профилактике, что способствует распространению вируса в регионе. Таким образом, обязательным условием успешной борьбы с ВИЧ является повышение осведомленности населения и доступность информации по профилактике и тестированию, сообщает kursdela.biz.

Профилактика, тестирование и важность ранней диагностики

С каждым годом усиливаются меры по профилактике и тестированию на ВИЧ. Важное внимание уделяется молодежи, так как именно среди этой категории чаще всего встречаются недооценка проблемы и низкая информированность о путях заражения. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, будут организованы массовые акции, направленные на повышение осведомленности о ВИЧ и СПИДе.

"Тестирование на ВИЧ — это единственный способ узнать свой статус и снизить риски. Мы призываем всех пройти обследование", — подчеркивает Роспотребнадзор.

Пройти тестирование можно на массовых акциях, а также в государственных учреждениях, включая поликлиники и центры СПИД. Регулярное тестирование имеет ключевое значение для раннего выявления заболевания и предотвращения его дальнейшего распространения.

Для получения информации о профилактике и лечении ВИЧ, а также для прохождения теста можно обратиться в областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. С 24 ноября по 5 декабря также работает горячая линия Роспотребнадзора, где граждане могут получить консультацию и записаться на тестирование.

Важно напомнить, что профилактика не ограничивается только тестированием. Очень важно вести здоровый образ жизни, использовать защиту при половых контактах и информировать окружающих о рисках заражения. Каждое сознательное поведение и выбор могут сыграть решающую роль в предотвращении распространения вируса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Сколько живёт двигатель Лады на самом деле: названа цифра, которая удивит даже владельцев
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость
Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость
Последние материалы
Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным
Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод
Ида Галич рассказала о насмешках бывших коллег из КВН
Самостоятельный сбор дикорастущих грибов приносит опасность — GISMETEO
Бельевая веревка помогает утеплить окна доступным способом — портал IVD
Пятиминутный метод для подтянутого тела представил тренер Сакума
Бюджет Вологодской области сократился до 90 млрд рублей — Законодательное собрание
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Сергей Лазарев привёл дочь в бальном платье на телевидение
В России вырастут новые туристические Мекки — корпорация "Туризм.РФ"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.