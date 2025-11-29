Хитрости трезвого декабря: как остаться в компании, но не утонуть в шампанском

Отслеживание доз — эффективный способ контроля выпивки — Катинка ван де Вен

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Декабрь — время бесконечных корпоративов, тостов и весёлых встреч, где бокал шампанского становится обязательным атрибутом. Отказаться от алкоголя в такой обстановке трудно, ведь пить "за компанию" — социальная норма. Но если вы решили сократить потребление, это реально сделать без жёстких ограничений и стресса. Об этом сообщает The Conversation со ссылкой на экспертов Катинку ван де Вен и Николь Ли.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain шампанское

Почему праздники делают нас уязвимыми перед алкоголем

Финал года приносит усталость, дедлайны и множество мероприятий. В этой суете алкоголь появляется везде — от рабочих вечеринок до школьных праздников.

"Декабрь — идеальный шторм для тех, кто пытается сократить употребление алкоголя", — отмечает специалист по алкоголю и наркотикам Катинка ван де Вен (UNSW Sydney).

Учёные объясняют, что мозг склонен отдавать приоритет немедленным удовольствиям, забывая о долгосрочных целях. Это явление называют "смещением к настоящему". Поэтому, даже если вы решили пить меньше, мгновенное желание "расслабиться" побеждает планы.

1. Составьте чёткий план

Когда решение принимается спонтанно, сила воли часто сдаёт. Заранее определите дни, когда вы разрешаете себе выпить, а когда — нет. Это снижает риск случайных нарушений, особенно если алкоголь будет буквально "под рукой".

"Если вы планируете, когда будете пить, вы уменьшаете вероятность спонтанных решений, когда эмоции берут верх", — поясняет адъюнкт-профессор Национального института исследований наркотиков Николь Ли.

Такое планирование помогает сохранить контроль и избавляет от внутренних колебаний в моменте.

2. Отслеживайте количество выпитого

Записывайте, когда и сколько вы пьёте — в приложении, блокноте или даже в заметках телефона. Этот метод помогает увидеть привычки со стороны и уменьшить потребление без особых усилий.

"Отслеживание — один из самых эффективных способов сократить употребление алкоголя и сохранить мотивацию", — подчёркивает Катинка ван де Вен.

Современные приложения, такие как Drink Tracker, делают процесс простым: можно визуально видеть дни без алкоголя, статистику и напоминания. Главное — фиксировать данные сразу, а не "потом".

3. Попробуйте безалкогольные напитки

Безалкогольное пиво, вино и коктейли позволяют не выпадать из общения и при этом оставаться трезвым. Они особенно помогают в ситуациях, когда хочется сохранить привычный ритуал праздника.

"Рост безалкогольных напитков сделал проще участие в общественных событиях без опьянения", — говорит Николь Ли.

Тем не менее, если запах или вкус алкоголя вызывает дискомфорт, лучше выбрать альтернативу — минеральную воду, травяной чай или фруктовую соду.

4. Замедлите темп

Если вы решили пить меньше, чередуйте каждый алкогольный напиток с водой или чем-то безалкогольным. Это поможет контролировать количество и избежать обезвоживания.

"Еда до и во время употребления алкоголя помогает телу перерабатывать его и предотвращает резкие скачки концентрации", — объясняет Катинка ван де Вен.

Также полезно есть перед застольем: белки и сложные углеводы замедляют всасывание спирта. Это не только снижает уровень алкоголя в крови, но и уменьшает тягу к солёным и жирным закускам.

5. Не думайте в духе "всё или ничего"

Иногда один бокал превращается в три, и в этот момент возникает ощущение, будто "всё пропало". На самом деле один срыв не означает провала.

"Срыв — это не поражение, а информация о том, что вызвало трудность и что можно улучшить", — отмечает Николь Ли.

Главное — не винить себя и вернуться к цели на следующий день. Каждый шаг вперёд имеет значение.

6. Найдите поддержку

Расскажите близким о своих намерениях пить меньше — это создаёт чувство ответственности и поддержку. Ещё лучше, если кто-то из друзей решит присоединиться к вам.

"Сообщение партнёру или другу о том, что вы стараетесь пить меньше, помогает оставаться подотчётным", — говорит Катинка ван де Вен.

Совместная мотивация делает процесс легче и создаёт атмосферу взаимного поощрения.

7. Подготовьте короткие ответы

На вечеринках часто звучит: "Ну давай по одной!". Чтобы избежать давления, заранее придумайте фразы, которые вам комфортно произносить.

"Попробуйте простое "Я хорошо" или "Я шагаю сегодня вечером". Выберите то, что вам удобно", — советует Николь Ли.

Такие ответы позволяют вежливо отказаться и при этом не объяснять свои решения.

8. Будьте добры к себе

На пути к изменению привычек возможны колебания. Важно относиться к себе с пониманием: чувство вины лишь усиливает стресс, а сострадание помогает двигаться дальше.

"Сострадание к себе поддерживает долгосрочные изменения поведения", — подчёркивает Катинка ван де Вен.

Анализируйте причины трудностей и ищите способы облегчить их в следующий раз.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Сокращение алкоголя — шаг к улучшению здоровья, но он требует усилий.

Плюсы:

Улучшение сна и работы мозга.

Более ровное настроение.

Снижение тревожности.

Экономия бюджета.

Минусы:

Возможен краткий дискомфорт в первые недели.

Давление со стороны окружения.

Необходимость искать альтернативные способы расслабления.

Плюсов значительно больше, особенно если подходить к изменениям постепенно.

Сравнение: полный отказ или постепенное сокращение

Полный отказ - жёсткий, но надёжный путь. Подходит тем, кто хочет кардинально изменить отношение к алкоголю. Постепенное сокращение - мягкий и гибкий вариант, снижающий стресс и позволяющий адаптироваться к новому образу жизни.

Обе стратегии эффективны, если вы осознанно придерживаетесь выбранной цели.

Советы по снижению употребления алкоголя в праздничный сезон

Составьте расписание "пить/не пить". Ведите учёт напитков — в приложении или записной книжке. Выбирайте безалкогольные альтернативы. Пейте воду между бокалами. Ешьте перед вечеринкой. Не вините себя за срывы. Заручитесь поддержкой близких. Анализируйте успехи и корректируйте стратегию.

Популярные вопросы о сокращении употребления алкоголя

1. Как понять, что пора ограничить алкоголь?

Если спиртное мешает сну, работе или настроению, это тревожный сигнал. Начните вести дневник употребления.

2. Безалкогольное пиво — это выход?

Да, если оно помогает вам сохранить ритуал общения без опьянения. Но при сильной зависимости лучше избегать похожего вкуса.

3. Как сказать "нет" на вечеринке?

Подготовьте короткий ответ вроде "Я сегодня без алкоголя" — этого достаточно, чтобы избежать давления.

4. Нужно ли полностью отказываться от алкоголя?

Не всегда. Постепенное сокращение помогает достичь устойчивого результата без резких ограничений.