Когда сезонная хандра — не хандра: симптомы, которые выдают опасный зимний дефицит

8:03
Здоровье

Когда температура падает и дни становятся короче, организм работает с повышенной нагрузкой. Мы списываем усталость, апатию или сухость кожи на нехватку сна, но часто это не просто сезонная реакция. Наше тело подает сигналы, предупреждая о внутренних дефицитах и сбоях. Важно распознать эти знаки, чтобы поддержать здоровье в холодный сезон. Об этом сообщает Men Today со ссылкой на врача-терапевта и нутрициолога бренда витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирину Тюрину.

Девушка в шапке зимой
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
Девушка в шапке зимой

Сухая кожа — первый сигнал дефицита

С приходом холодов кожа становится особенно чувствительной. Воздух в помещениях пересушен, сосуды сужаются, а обменные процессы замедляются. В результате кожа теряет влагу и липидную защиту. Если не принимать мер, появляются шелушение, трещины и ощущение стянутости.

"Организм зимой расходует больше жиров, ведь они необходимы для работы иммунной системы и гормонального фона", — отмечает врач-терапевт и нутрициолог бренда витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина.

Чтобы восстановить баланс, стоит обратить внимание на количество жиров в рационе — особенно омега-3 и омега-6. Их источники — рыба, орехи, семена льна и растительные масла. Также важно поддерживать работу желчного пузыря, ведь именно от этого зависит усвоение полезных жиров.

Простая привычка — выпивать по утрам стакан теплой воды с лимоном или минеральной водой — помогает улучшить желчеотток и поддерживает пищеварение.

Холодные руки и ноги — возможный сигнал о проблемах с щитовидкой

Если вы постоянно мерзнете, даже находясь в тепле, возможно, причина не только в погоде. Нарушение терморегуляции часто связано со снижением функции щитовидной железы.

Этот орган контролирует обмен веществ и теплообмен, а зимой именно он испытывает повышенную нагрузку. Дефицит йода, селена и цинка может вызывать зябкость, усталость, выпадение волос и сухость кожи.

"Постоянное желание укутаться может быть признаком сниженной активности щитовидной железы. Важно оценить её работу — сдать анализы или сделать УЗИ", — советует Ирина Тюрина.

При необходимости врач может рекомендовать продукты, богатые микроэлементами: морепродукты, орехи, гречку, морскую капусту. Контроль уровня гормонов помогает избежать хронической усталости и проблем с весом, которые часто усиливаются в зимний период.

Желание жирной рыбы — не просто каприз

Иногда организм подсказывает, чего ему не хватает. Если вас часто тянет на жирную рыбу — например, на сельдь или скумбрию — возможно, дело в дефиците витамина D.

Зимой из-за коротких дней и толстых слоёв одежды снижается выработка этого витамина в коже. А ведь именно витамин D отвечает за иммунитет, настроение и крепость костей.

"Постоянное желание съесть сельдь или другую жирную рыбу может быть связано с недостатком витамина D", — отмечает эксперт.

Для профилактики полезно включать в меню рыбу 2-3 раза в неделю, а при необходимости — обсудить с врачом прием витаминных комплексов.

Упадок сил и раздражительность — возможный дефицит магния и витаминов группы B

Если вы чувствуете апатию, раздражительность или тревожность, особенно в пасмурные дни, возможно, организму не хватает магния и витаминов группы B.

Эти вещества участвуют в работе нервной системы и отвечают за энергетический обмен. Их дефицит проявляется в виде усталости, бессонницы и плохого настроения.

"Снижение настроения и осенняя хандра часто вызваны нехваткой магния и витаминов группы B", — объясняет врач.

Добавьте в рацион продукты, богатые этими элементами: мясо, рыбу, яйца, орехи, цельнозерновые крупы и бобовые. При необходимости можно рассмотреть витаминные комплексы, но после консультации со специалистом.

Чрезмерная жажда — повод проверить уровень глюкозы

Еще один тревожный симптом — постоянная жажда, особенно если она сопровождается усталостью или сухостью во рту. Это может указывать на нарушение углеводного обмена и повышенный уровень сахара в крови.

"Жажда может быть признаком инсулинорезистентности, которая часто развивается после летнего избытка фруктов и сладостей", — предупреждает Ирина Тюрина.

Если вы замечаете такие признаки, стоит сдать анализы и обратить внимание на питание. Исключите избыток быстрых углеводов, отдайте предпочтение овощам, белку и цельнозерновым продуктам.

Сравнение: витамины из пищи и добавок

Проблема зимних дефицитов часто заставляет выбирать между натуральными источниками витаминов и аптечными добавками.

  1. Пищевые источники — естественный вариант, при котором усвоение питательных веществ происходит мягко и сбалансированно. Но при ограниченном рационе или высоких нагрузках восполнить потребности бывает трудно.

  2. БАДы и комплексы — удобны для контроля дозировки и быстрого восполнения дефицита, но требуют правильного подбора и консультации специалиста.

Лучший подход — сочетать оба метода: полноценное питание с умеренным приемом добавок под наблюдением врача.

Плюсы и минусы зимнего питания

Зимний рацион имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

  • возможность включить больше жирной рыбы и орехов;

  • сезонные овощи (тыква, свекла, морковь) укрепляют иммунитет;

  • горячие блюда помогают согреться и поддержать энергию.

Минусы:

  • сокращается потребление свежих фруктов и зелени;

  • повышается калорийность рациона;

  • риск дефицита витаминов D, B и магния.

Баланс между пользой и умеренностью — главный принцип зимнего питания.

Советы, как поддерживать здоровье в холодное время

  1. Следите за питьевым режимом. Даже зимой важно выпивать не менее 1,5 литра жидкости в день.

  2. Увлажняйте воздух в помещении. Оптимальная влажность — 40-60%.

  3. Ешьте больше продуктов с омега-3 и витамином D.

  4. Регулярно гуляйте на свежем воздухе. Даже 20 минут в день помогают выработке серотонина.

  5. Проверяйте уровень железа, магния и йода.

Такие простые шаги помогут поддержать устойчивость организма и хорошее самочувствие в период холода.

Популярные вопросы о здоровье зимой

1. Нужно ли пить витамины круглый год?
Не всегда. Если рацион разнообразный и включает достаточно белков, жиров и клетчатки, дефицитов может не быть. Но в холодное время года часто требуется дополнительный витамин D.

2. Как понять, чего не хватает организму?
Основные признаки — хроническая усталость, ломкость волос и ногтей, проблемы со сном и концентрацией. Точный ответ дают анализы крови.

3. Что лучше: аптечные комплексы или натуральная пища?
В идеале — комбинация. Питание обеспечивает фоновое поступление веществ, а комплексы корректируют дефициты.

4. Можно ли самостоятельно выбирать витамины?
Нет. Без анализов и консультации с врачом есть риск получить избыточную дозу, что тоже вредно.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
