Тянущее чувство в ногах перед сном? Иногда это признак заболеваний, куда опаснее бессонницы

Синдром беспокойных ног связан с нарушением обмена дофамина — сомнолог Кудинов
2:21
Здоровье

Синдром беспокойных ног, связанный с нарушением обмена дофамина в головном мозге, вызывает навязчивые болезненные ощущения в нижних конечностях, из-за которых человек не может спокойно заснуть. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Раннее утро и усталость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раннее утро и усталость

По словам сомнолога, это состояние характеризуется появлением неприятных ощущений в ногах именно вечером, перед сном. Они могут проявляться в виде боли, тянущего чувства, покалывания или внутреннего напряжения. Чтобы облегчить состояние, человек вынужден двигаться — ходить, приседать, массировать ноги или принимать теплые и холодные ванны. После этого боль временно проходит, но вскоре возвращается.

"Синдром беспокойных ног — это не то, что ноги беспокойные, а то, что ноги беспокоят. Вечером перед сном они начинают болеть, и чтобы боль прошла, нужно подвигаться — походить, поприседать. После этого становится легче, но если человек не успевает уснуть, боль возвращается, и снова приходится вставать и двигаться", — рассказал Кудинов.

Врач пояснил, что такое состояние связано с нарушением обмена дофамина в головном мозге. Оно может быть как наследственным, так и приобретенным. Часто синдром развивается при дефиците железа, магния или витаминов группы B, поэтому лечение начинают с обследования и коррекции этих нарушений.

"Иногда синдром беспокойных ног связан с другими заболеваниями — например, с патологией щитовидной железы, сахарным диабетом или даже с новообразованиями в головном мозге. Поэтому, если ноги начинают болеть перед сном и мешают заснуть, нужно обратиться к неврологу или сомнологу, пройти обследование и выяснить причину. После диагностики врач подбирает лечение: либо корректирует дефициты, либо назначает препараты, но только в безопасных дозировках. Самолечением заниматься не стоит", — подчеркнул сомнолог.

Кудинов отметил, что при своевременной диагностике и правильном подборе терапии синдром успешно контролируется. После лечения нормализуется сон, снижается тревожность и значительно улучшается качество жизни пациента.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
