Боль от холодного — лишь начало: чувствительность зубов может скрывать опасные процессы

Чувствительность зубов часто связана с повреждением эмали — врач Беляева

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенная чувствительность зубов может быть связана с повреждением эмали, воспалением десен или нарушением обменных процессов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Боль в зубе

По словам врача, зубы могут становиться чувствительными по самым разным причинам. Иногда это следствие естественных изменений в организме, а иногда — результат внешних воздействий. На состояние эмали влияют как особенности обмена веществ, так и образ жизни человека.

"Повышенная чувствительность может развиваться из-за воздействия окружающей среды, изменений обмена веществ или употребления кислых продуктов. Эмаль при этом становится более проницаемой и теряет часть своей защитной функции. В результате зуб начинает реагировать на холодное, горячее или кислое. У одних людей дискомфорт проходит сам, а у других — становится постоянной проблемой", — объяснила Беляева.

Врач подчеркнула, что неправильный уход за полостью рта тоже часто приводит к повышенной чувствительности. Слишком сильное давление при чистке или использование жесткой щетки может травмировать десну, из-за чего она воспаляется и теряет плотное прилегание к поверхности зуба. В таких случаях человек ощущает боль даже при незначительном раздражении — например, при контакте с воздухом или водой.

"Если десна воспалена и не прилегает к зубу, открывается участок, который не предназначен для контакта с внешней средой. Важно не откладывать визит к врачу и определить причину чувствительности. Иногда достаточно изменить технику чистки или провести курс укрепляющих процедур. Но бывают ситуации, когда повышенная чувствительность указывает на начальные стадии заболеваний, которые нельзя игнорировать", — подчеркнула специалист.

Беляева отметила, что если неприятные ощущения сохраняются более недели или усиливаются, необходимо обратиться к стоматологу. Только врач сможет установить точную причину и подобрать лечение. Игнорирование проблемы может привести к воспалению десен, кариесу и даже нарушениям работы височно-нижнечелюстного сустава. Она напомнила, что своевременная консультация специалиста помогает не только устранить боль, но и предотвратить развитие серьезных осложнений.