Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узкий горшок стабилизировал просыхание субстрата у нолины
В Москве прошёл семинар по отбору казаков в военный мобилизационный резерв 
Тренировка 4×4 подходит начинающим благодаря активным паузам — тренеры
Причины страха перед операцией объяснила нейропсихолог Колобова
Звезда "Дома-2" получила 23 млн на несуществующего ребёнка от женатого бизнесмена
Горчичный порошок сохраняет хруст огурцов при засолке по данным поваров
С возрастом происходит снижение тонуса связок нижних век — дерматолог Каминская
Певица Максим похвасталась своей красивой мамой
Микропластик обнаружили даже в изолированном атолле Рокас — профессор Итаро Брага

Кожа покрывается сеткой быстрее, чем кажется: эти действия ежедневно усугубляют купероз

Горячая еда и алкоголь усиливают сосудистую сетку на лице — дерматолог Сафонова
2:46
Здоровье » Красота

Купероз чаще встречается у людей с чувствительной кожей и наследственной предрасположенностью к ломкости сосудов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Купероз
Фото: https://i.pinimg.com/736x/be/7c/77/be7c77da4bc0f6efcbafeb1440c4376e.jpg
Купероз

По словам дерматолога, купероз — это состояние, при котором поверхностные сосуды становятся хрупкими и расширяются, образуя заметную сосудистую сетку. На развитие проблемы влияют наследственность, индивидуальные особенности нервной системы и общее состояние организма. Люди с повышенной эмоциональностью или нарушениями работы желудочно-кишечного тракта чаще подвержены этому состоянию.

"Купероз возникает из-за близко расположенных к поверхности кожи сосудов, которые достаточно хрупкие и ломкие. Возникает у людей, предрасположенных к этому состоянию. То есть есть генетическая подоплека, а также определенный тип нервной системы — более эмоциональный, возбудимый", — пояснила Сафонова.

Эксперт отметила, что для профилактики важно соблюдать бережный уход и избегать факторов, усиливающих сосудистую реакцию кожи. Людям, у которых уже проявился купероз, стоит ограничить слишком горячие блюда, кофе и алкоголь, так как они провоцируют временное расширение капилляров и со временем могут усугубить состояние.

"Чтобы сосуды не расширялись постоянно, нужно укреплять их стенки. Для этого используются препараты и аппаратные технологии, но их следует подбирать строго по назначению врача. Нельзя самостоятельно выбирать уход или процедуры, особенно если кожа чувствительная. Неправильно подобранное средство или слишком агрессивная методика могут только ухудшить состояние", — подчеркнула дерматолог.

Сафонова предупредила, что людям с чувствительной кожей следует избегать агрессивных пилингов, скрабов и слишком интенсивных косметических процедур. Некоторые лазерные методики могут не подойти и даже усилить проявления купероза, поэтому важно доверять выбор процедуры врачу-косметологу.

Определить предрасположенность можно и самостоятельно — поверхностные сосуды становятся заметны визуально. Однако при стойком покраснении или появлении выраженной сосудистой сетки необходимо обратиться к специалисту. Кроме того, врач посоветовала с осторожностью относиться к бане и сауне: слишком высокая температура может вызывать временное, а со временем — и стойкое расширение сосудов.

По словам Сафоновой, купероз чаще представляет собой эстетическую проблему, но при правильном уходе и своевременной коррекции его проявления можно эффективно контролировать.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Наука и техника
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Жена Уиллиса рассказала, как деменция меняет семейные праздники
Скорость роста мышц не зависит от человека — Хантер Беннетт
Осенний полив и мульча повышают морозостойкость винограда — Malatec
После скандального ограбления Лувр взвинтил цены на билеты — BBC
Камбербэтч подтвердил планы по экранизации "Одинокого волка"
Личное пространство повышает страсть в отношениях — психолог Метелина
С 2026 года на АвтоВАЗе восстановят пятидневку и 100% зарплату — завод
Собаки распознали страх человека по запаху — учёные Неаполитанского университета
Зима в Афинах уменьшает поток туристов и удешевляет жильё по словам источника
Причины эмоциональных покупок описала преподаватель Анна Хуруджи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.