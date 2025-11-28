Кожа покрывается сеткой быстрее, чем кажется: эти действия ежедневно усугубляют купероз

Горячая еда и алкоголь усиливают сосудистую сетку на лице — дерматолог Сафонова

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Купероз чаще встречается у людей с чувствительной кожей и наследственной предрасположенностью к ломкости сосудов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/be/7c/77/be7c77da4bc0f6efcbafeb1440c4376e.jpg Купероз

По словам дерматолога, купероз — это состояние, при котором поверхностные сосуды становятся хрупкими и расширяются, образуя заметную сосудистую сетку. На развитие проблемы влияют наследственность, индивидуальные особенности нервной системы и общее состояние организма. Люди с повышенной эмоциональностью или нарушениями работы желудочно-кишечного тракта чаще подвержены этому состоянию.

"Купероз возникает из-за близко расположенных к поверхности кожи сосудов, которые достаточно хрупкие и ломкие. Возникает у людей, предрасположенных к этому состоянию. То есть есть генетическая подоплека, а также определенный тип нервной системы — более эмоциональный, возбудимый", — пояснила Сафонова.

Эксперт отметила, что для профилактики важно соблюдать бережный уход и избегать факторов, усиливающих сосудистую реакцию кожи. Людям, у которых уже проявился купероз, стоит ограничить слишком горячие блюда, кофе и алкоголь, так как они провоцируют временное расширение капилляров и со временем могут усугубить состояние.

"Чтобы сосуды не расширялись постоянно, нужно укреплять их стенки. Для этого используются препараты и аппаратные технологии, но их следует подбирать строго по назначению врача. Нельзя самостоятельно выбирать уход или процедуры, особенно если кожа чувствительная. Неправильно подобранное средство или слишком агрессивная методика могут только ухудшить состояние", — подчеркнула дерматолог.

Сафонова предупредила, что людям с чувствительной кожей следует избегать агрессивных пилингов, скрабов и слишком интенсивных косметических процедур. Некоторые лазерные методики могут не подойти и даже усилить проявления купероза, поэтому важно доверять выбор процедуры врачу-косметологу.

Определить предрасположенность можно и самостоятельно — поверхностные сосуды становятся заметны визуально. Однако при стойком покраснении или появлении выраженной сосудистой сетки необходимо обратиться к специалисту. Кроме того, врач посоветовала с осторожностью относиться к бане и сауне: слишком высокая температура может вызывать временное, а со временем — и стойкое расширение сосудов.

По словам Сафоновой, купероз чаще представляет собой эстетическую проблему, но при правильном уходе и своевременной коррекции его проявления можно эффективно контролировать.