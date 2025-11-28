Страсть не умирает сама: несколько неожиданных шагов возвращают огонь даже в многолетний брак

Личное пространство повышает страсть в отношениях — психолог Метелина

Возврат страсти в долгих отношениях возможен, если помнить, что партнер — это отдельная личность со своими желаниями и внутренним миром. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог и эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

По словам психолога, основа страсти — это осознание того, что даже после многих лет совместной жизни рядом с нами находится не "вторая половинка", а самостоятельный человек со своими интересами, мыслями и чувствами. Когда человек принимает тот факт, что партнер не принадлежит ему полностью, возникает естественное желание сблизиться и заново узнать его.

"Мы живем не со своей второй половинкой, не с человеком, с которым находимся в постоянном слиянии, а с отдельным человеком, который является полноценной личностью. И когда у нас происходит осознание того, что он нам не принадлежит, несмотря на штамп в паспорте и годы совместной жизни, это создает фундамент для того, чтобы возникло желание узнать его еще лучше", — объяснила Метелина.

Психолог отметила, что в паре важно сохранять личное пространство. Проведение времени порознь помогает партнерам соскучиться и заново ощутить интерес друг к другу. Это может быть работа, хобби, встречи с друзьями или даже отдельный отдых. Иногда супруги решают спать в разных комнатах — не из-за охлаждения, а чтобы сохранить интимность и ожидание близости.

"Мы увеличиваем пространство между собой, чтобы напомнить себе, что другой человек — отдельная личность. Иногда люди начинают спать раздельно, жить раздельно и встречаться в общей кровати, когда скучают друг по другу. Это помогает вернуть интимность", — отметила эксперт.

По словам Метелиной, страсть в отношениях также можно пробудить через совместные впечатления и новизну. Это может быть необычное занятие, совместное путешествие, новый курс или даже чтение одной и той же книги с последующим обсуждением. Любая новизна провоцирует выработку дофамина — гормона удовольствия, который активен в начале влюбленности и способен "оживить" отношения спустя годы.

Она подчеркнула, что универсальных рецептов не существует, и важно ориентироваться на особенности своей пары, а не на ожидания общества или советы близких.