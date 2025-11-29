Мозг плывёт при закате: тихий вечерний симптом, который часто предупреждает о деменции

Отмечена связь синдрома заката с заболеванием — нейропсихолог Эйприл Кроуэлл

7:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром заката остаётся одним из самых незаметных, но важных сигналов, которые могут указывать на начинающиеся когнитивные нарушения. Это состояние проявляется ближе к вечеру и считается ранним индикатором деменции, хотя долгое время воспринималось как обычная усталость или эмоциональная реакция на события дня. Повышенная тревожность, внезапная раздражительность, растерянность и снижение ориентации в пространстве кажутся безобидными, но регулярность их появления делает это явление особенным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ранняя деменция у мужчин

По словам специалистов, синдром заката представляет собой изменение поведения, возникающее в определённое время суток и связанное с нарушением циркадных ритмов и снижением когнитивной устойчивости. Человек может начать испытывать страх или неуверенность даже в привычной обстановке, а бытовые действия окружающих — например, разговоры, звуки посуды или приготовление ужина — становятся источником тревоги.

Как проявляется синдром заката

Симптомы начинают усиливаться ближе к вечеру, когда уровень дневного света падает, а мозгу требуется больше усилий для поддержания ориентирования. Эксперты описывают это как своеобразный переходный момент, в котором человек теряет способность эффективно обрабатывать внешние стимулы.

Нейропсихолог объясняет механизм таким образом:

"Это явление, известное как синдром заката, часто упускают из виду, но оно способно сигнализировать о развивающемся заболевании”, — отметила нейропсихолог Эйприл Кроуэлл.

Невролог дополняет характеристику:

"Эпизоды могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и, как правило, повторяются в одно и то же время каждый день”, — подчеркнул невролог Виктор Диас.

Синдром заката не похож на делирий: второе состояние может появиться в любой момент суток и нередко указывает на острую проблему — воспаление, интоксикацию, обезвоживание. В случае синдрома заката ключевым является цикличность.

Почему возникает вечерняя спутанность сознания

Специалисты считают, что механизмы, лежащие в основе синдрома заката, связаны с нарушением внутренних биоритмов. На поздних стадиях дня мозг испытывает перегрузку, особенно если повреждены отделы, отвечающие за память, внимание и пространственное восприятие. Среди факторов, усиливающих симптомы, отмечают:

недостаток дневного света,

усталость, накапливающуюся к вечеру,

резкие изменения распорядка,

шум и напряжённую атмосферу,

побочные эффекты некоторых лекарств.

Даже лёгкая вечерняя тревожность может оказаться ранним намёком на развивающееся когнитивное расстройство.

Сравнение синдрома заката с другими состояниями

Признак Синдром заката Делирий Обычная усталость Время суток Чётко вечером Любое В разное Цикличность Да Нет Нет Связь с деменцией Высокая Возможна, но не обязательна Незначительная Спутанность сознания Часто Выраженная Лёгкая Реакция на внешние раздражители Повышенная Непредсказуемая Нормальная

Советы шаг за шагом: как помочь человеку с вечерними симптомами

Обеспечить достаточное освещение в помещении. Снизить уровень шума и визуальных отвлекающих факторов. Поддерживать стабильный распорядок дня без резких перемен. Ограничить вечерние стимуляторы — кофеин, громкие разговоры, большое количество задач. Создать спокойную обстановку: мягкий свет, спокойная музыка, комфортная температура. Наблюдать за реакцией на лекарства — некоторые препараты могут усиливать тревогу. Вести дневник проявлений, чтобы отслеживать динамику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать симптомы на обычную усталость

Последствие: позднее выявление когнитивных нарушений

Альтернатива: фиксировать регулярность и время появления симптомов Ошибка: повышать стимуляцию вечером (телевизор, яркий свет, активные разговоры)

Последствие: усиление тревоги и дезориентации

Альтернатива: создать спокойную и предсказуемую атмосферу Ошибка: критиковать или пытаться "образумить" человека

Последствие: усиление страха и сопротивления

Альтернатива: использовать мягкую поддержку и простые инструкции Ошибка: менять распорядок слишком резко

Последствие: обострение синдрома

Альтернатива: планировать изменения постепенно

А что если…

…симптомы появляются только иногда?

Даже эпизодические проявления могут указывать на ранние изменения — их нельзя игнорировать.

…человек стал тревожнее с приходом зимы?

Сокращение светового дня ухудшает циркадные ритмы и может усиливать синдром.

…проявления начались у молодого человека?

Хотя состояние распространено среди пожилых, редкие случаи встречаются и при неврологических заболеваниях у людей среднего возраста.

Плюсы и минусы своевременного распознавания симптомов

Плюсы Минусы Раннее выявление деменции Дополнительная эмоциональная нагрузка на семью Возможность подобрать лечение Необходимость наблюдения Улучшение качества жизни пациента Изменения в привычном укладе Снижение риска резких обострений Требуется профессиональная консультация

FAQ

Может ли синдром заката возникнуть без деменции?

Да, лёгкая спутанность вечером возможна у пожилых людей из-за усталости или дефицита света.

Как отличить синдром заката от делирия?

Синдром возникает в одно и то же время, а делирий — в любой момент и чаще связан с острой болезнью.

Нужно ли обращаться к врачу?

Да, регулярность симптомов — повод для диагностики.

Мифы и правда

Миф: синдром заката — просто капризы пожилых людей.

Правда: это клинический симптом, связанный с изменениями мозга.

Миф: вечерняя раздражительность не опасна.

Правда: она может быть предвестником когнитивных нарушений.

Миф: состояние проходит само.

Правда: без поддержки симптомы нередко усиливаются.

Три интересных факта

Синдром заката чаще проявляется в зимний период. Уровень мелатонина у людей с деменцией снижается быстрее, чем у здоровых. Вечерние когнитивные ухудшения наблюдают у 20-45% людей с деменцией.

Синдром заката начали описывать в 1940–1950-х годах, когда врачи заметили циклические изменения поведения у пациентов с когнитивными нарушениями. Долгое время считалось, что это следствие усталости, но дальнейшие исследования показали связь с нарушениями циркадных ритмов и изменениями в структурах мозга, отвечающих за ориентацию и эмоциональную регуляцию. Сейчас синдром рассматривается как важный ранний маркер, позволяющий вовремя выявить риск деменции и начать поддерживающую терапию.