Мозг плывёт при закате: тихий вечерний симптом, который часто предупреждает о деменции

7:23
Здоровье

Синдром заката остаётся одним из самых незаметных, но важных сигналов, которые могут указывать на начинающиеся когнитивные нарушения. Это состояние проявляется ближе к вечеру и считается ранним индикатором деменции, хотя долгое время воспринималось как обычная усталость или эмоциональная реакция на события дня. Повышенная тревожность, внезапная раздражительность, растерянность и снижение ориентации в пространстве кажутся безобидными, но регулярность их появления делает это явление особенным.

Ранняя деменция у мужчин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ранняя деменция у мужчин

По словам специалистов, синдром заката представляет собой изменение поведения, возникающее в определённое время суток и связанное с нарушением циркадных ритмов и снижением когнитивной устойчивости. Человек может начать испытывать страх или неуверенность даже в привычной обстановке, а бытовые действия окружающих — например, разговоры, звуки посуды или приготовление ужина — становятся источником тревоги.

Как проявляется синдром заката

Симптомы начинают усиливаться ближе к вечеру, когда уровень дневного света падает, а мозгу требуется больше усилий для поддержания ориентирования. Эксперты описывают это как своеобразный переходный момент, в котором человек теряет способность эффективно обрабатывать внешние стимулы.

Нейропсихолог объясняет механизм таким образом:

"Это явление, известное как синдром заката, часто упускают из виду, но оно способно сигнализировать о развивающемся заболевании”, — отметила нейропсихолог Эйприл Кроуэлл.

Невролог дополняет характеристику:

"Эпизоды могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и, как правило, повторяются в одно и то же время каждый день”, — подчеркнул невролог Виктор Диас.

Синдром заката не похож на делирий: второе состояние может появиться в любой момент суток и нередко указывает на острую проблему — воспаление, интоксикацию, обезвоживание. В случае синдрома заката ключевым является цикличность.

Почему возникает вечерняя спутанность сознания

Специалисты считают, что механизмы, лежащие в основе синдрома заката, связаны с нарушением внутренних биоритмов. На поздних стадиях дня мозг испытывает перегрузку, особенно если повреждены отделы, отвечающие за память, внимание и пространственное восприятие. Среди факторов, усиливающих симптомы, отмечают:

  • недостаток дневного света,
  • усталость, накапливающуюся к вечеру,
  • резкие изменения распорядка,
  • шум и напряжённую атмосферу,
  • побочные эффекты некоторых лекарств.

Даже лёгкая вечерняя тревожность может оказаться ранним намёком на развивающееся когнитивное расстройство.

Сравнение синдрома заката с другими состояниями

Признак Синдром заката Делирий Обычная усталость
Время суток Чётко вечером Любое В разное
Цикличность Да Нет Нет
Связь с деменцией Высокая Возможна, но не обязательна Незначительная
Спутанность сознания Часто Выраженная Лёгкая
Реакция на внешние раздражители Повышенная Непредсказуемая Нормальная

Советы шаг за шагом: как помочь человеку с вечерними симптомами

  1. Обеспечить достаточное освещение в помещении.

  2. Снизить уровень шума и визуальных отвлекающих факторов.

  3. Поддерживать стабильный распорядок дня без резких перемен.

  4. Ограничить вечерние стимуляторы — кофеин, громкие разговоры, большое количество задач.

  5. Создать спокойную обстановку: мягкий свет, спокойная музыка, комфортная температура.

  6. Наблюдать за реакцией на лекарства — некоторые препараты могут усиливать тревогу.

  7. Вести дневник проявлений, чтобы отслеживать динамику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: списывать симптомы на обычную усталость
    Последствие: позднее выявление когнитивных нарушений
    Альтернатива: фиксировать регулярность и время появления симптомов

  2. Ошибка: повышать стимуляцию вечером (телевизор, яркий свет, активные разговоры)
    Последствие: усиление тревоги и дезориентации
    Альтернатива: создать спокойную и предсказуемую атмосферу

  3. Ошибка: критиковать или пытаться "образумить" человека
    Последствие: усиление страха и сопротивления
    Альтернатива: использовать мягкую поддержку и простые инструкции

  4. Ошибка: менять распорядок слишком резко
    Последствие: обострение синдрома
    Альтернатива: планировать изменения постепенно

А что если…

…симптомы появляются только иногда?
Даже эпизодические проявления могут указывать на ранние изменения — их нельзя игнорировать.

…человек стал тревожнее с приходом зимы?
Сокращение светового дня ухудшает циркадные ритмы и может усиливать синдром.

…проявления начались у молодого человека?
Хотя состояние распространено среди пожилых, редкие случаи встречаются и при неврологических заболеваниях у людей среднего возраста.

Плюсы и минусы своевременного распознавания симптомов

Плюсы Минусы
Раннее выявление деменции Дополнительная эмоциональная нагрузка на семью
Возможность подобрать лечение Необходимость наблюдения
Улучшение качества жизни пациента Изменения в привычном укладе
Снижение риска резких обострений Требуется профессиональная консультация

FAQ

Может ли синдром заката возникнуть без деменции?

Да, лёгкая спутанность вечером возможна у пожилых людей из-за усталости или дефицита света.

Как отличить синдром заката от делирия?

Синдром возникает в одно и то же время, а делирий — в любой момент и чаще связан с острой болезнью.

Нужно ли обращаться к врачу?

Да, регулярность симптомов — повод для диагностики.

Мифы и правда

Миф: синдром заката — просто капризы пожилых людей.
Правда: это клинический симптом, связанный с изменениями мозга.

Миф: вечерняя раздражительность не опасна.
Правда: она может быть предвестником когнитивных нарушений.

Миф: состояние проходит само.
Правда: без поддержки симптомы нередко усиливаются.

Три интересных факта

  1. Синдром заката чаще проявляется в зимний период.

  2. Уровень мелатонина у людей с деменцией снижается быстрее, чем у здоровых.

  3. Вечерние когнитивные ухудшения наблюдают у 20-45% людей с деменцией.

Синдром заката начали описывать в 1940–1950-х годах, когда врачи заметили циклические изменения поведения у пациентов с когнитивными нарушениями. Долгое время считалось, что это следствие усталости, но дальнейшие исследования показали связь с нарушениями циркадных ритмов и изменениями в структурах мозга, отвечающих за ориентацию и эмоциональную регуляцию. Сейчас синдром рассматривается как важный ранний маркер, позволяющий вовремя выявить риск деменции и начать поддерживающую терапию.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
