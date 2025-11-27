Слизистая превращается в пергамент: любимый напиток высушивает органы быстрее, чем вы думаете

Даже небольшое количество спиртного для многих кажется безопасной привычкой, но для пищеварительной системы это регулярное испытание. Об опасных последствиях злоупотребления алкогольными напитками для желудочно-кишечного тракта рассказала врач по медпрофилактике Татьяна Батракова, выступившая в ноябре 2025 года в рамках спецпроекта "Дежурный врач".
Об этом сообщает издание "Пенза-Пресс". Эксперт объяснила, какие органы страдают первыми и почему последствия могут оказаться необратимыми.
По словам специалиста Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, алкоголь воздействует на весь желудочно-кишечный тракт - от пищевода до кишечника. Он раздражает и повреждает слизистую, провоцируя воспалительные процессы в пищеводе, желудке, поджелудочной железе и кишечнике. Со временем такая нагрузка может приводить к образованию язв, внутренним кровотечениям, раковым заболеваниям и другим тяжёлым патологиям.
Татьяна Батракова подчёркивает, что ключевую роль играет этиловый спирт, входящий в состав любых алкогольных напитков. Он высушивает и истончает слизистые оболочки, нарушает кровообращение и со временем приводит к рубцовым изменениям тканей. Одновременно страдает ферментная система: замедляется нормальная выработка ферментов, смещается баланс микрофлоры кишечника, активнее размножаются патогенные бактерии.
Отдельно специалист отмечает влияние алкоголя на моторику кишечника. Спиртное ускоряет прохождение содержимого по кишечнику, что сопровождается диареей и выраженным дискомфортом. В этих условиях организм хуже усваивает питательные вещества, и при регулярном употреблении алкоголя это может привести к стойким нарушениям состояния здоровья и формированию тяжёлых хронических заболеваний.
Среди ключевых последствий врач называет алкогольный гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка под действием этанола. Постоянное раздражение стенок желудка постепенно приводит к их повреждению и образованию язв. Ещё одна частая проблема — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой алкоголь провоцирует заброс кислоты из желудка в пищевод. Это проявляется изжогой и болью за грудиной, которые со временем усиливаются.
Алкоголь также может участвовать в формировании синдрома раздражённого кишечника. В таком случае человека мучают чередующиеся диарея и запоры, боли и вздутие живота, а всасывание питательных веществ заметно ухудшается. Отдельную опасность представляет язва желудка и двенадцатиперстной кишки — глубокие дефекты в стенке органа, которые связаны с регулярным употреблением алкоголя и могут сопровождаться кровотечениями и сильной болью.
Особое внимание врач уделяет поджелудочной железе и печени. Панкреатит, как острый, так и хронический, рассматривается как одно из тяжёлых последствий алкогольной нагрузки на поджелудочную железу; в дальнейшем такое поражение может приводить к развитию сахарного диабета. Алкогольный гепатит описывается как токсическое повреждение печени, которое напрямую угрожает жизни. Кроме того, алкоголь признан канцерогеном первой категории, и его злоупотребление увеличивает риск развития рака пищевода, гортани, ротовой полости, печени, желудка и кишечника.
Врач подчёркивает, что обсуждать профилактику заболеваний ЖКТ, связанных с алкоголем, имеет смысл только вместе с разговором об отказе от спиртного. По её словам, сам факт регулярного употребления, даже в небольших дозах, поддерживает воспаление и продолжает повреждать органы пищеварения. Чем дольше сохраняется эта привычка, тем выше вероятность перехода функциональных нарушений в хронические заболевания и появления угрожающих жизни состояний.
"Первичная профилактика заболеваний ЖКТ, связанных с алкоголем, заключается в полном воздержании от него, поскольку даже умеренное употребление спиртного повышает риск развития указанных патологий", — пояснила врач по медпрофилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Батракова.
Такой подход, подчёркивает она, позволяет снизить вероятность гастрита, язв, панкреатита, повреждения печени и онкологических заболеваний, о которых речь шла в рамках спецпроекта "Дежурный врач".
