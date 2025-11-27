Слизистая превращается в пергамент: любимый напиток высушивает органы быстрее, чем вы думаете

Спиртное провоцирует язвы и внутренние кровотечения — врач Батракова

Даже небольшое количество спиртного для многих кажется безопасной привычкой, но для пищеварительной системы это регулярное испытание. Об опасных последствиях злоупотребления алкогольными напитками для желудочно-кишечного тракта рассказала врач по медпрофилактике Татьяна Батракова, выступившая в ноябре 2025 года в рамках спецпроекта "Дежурный врач".

Об этом сообщает издание "Пенза-Пресс". Эксперт объяснила, какие органы страдают первыми и почему последствия могут оказаться необратимыми.

Как спиртное разрушает слизистые и нарушает пищеварение

По словам специалиста Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, алкоголь воздействует на весь желудочно-кишечный тракт - от пищевода до кишечника. Он раздражает и повреждает слизистую, провоцируя воспалительные процессы в пищеводе, желудке, поджелудочной железе и кишечнике. Со временем такая нагрузка может приводить к образованию язв, внутренним кровотечениям, раковым заболеваниям и другим тяжёлым патологиям.

Татьяна Батракова подчёркивает, что ключевую роль играет этиловый спирт, входящий в состав любых алкогольных напитков. Он высушивает и истончает слизистые оболочки, нарушает кровообращение и со временем приводит к рубцовым изменениям тканей. Одновременно страдает ферментная система: замедляется нормальная выработка ферментов, смещается баланс микрофлоры кишечника, активнее размножаются патогенные бактерии.

Отдельно специалист отмечает влияние алкоголя на моторику кишечника. Спиртное ускоряет прохождение содержимого по кишечнику, что сопровождается диареей и выраженным дискомфортом. В этих условиях организм хуже усваивает питательные вещества, и при регулярном употреблении алкоголя это может привести к стойким нарушениям состояния здоровья и формированию тяжёлых хронических заболеваний.

Заболевания ЖКТ, связанные с употреблением алкоголя

Среди ключевых последствий врач называет алкогольный гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка под действием этанола. Постоянное раздражение стенок желудка постепенно приводит к их повреждению и образованию язв. Ещё одна частая проблема — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой алкоголь провоцирует заброс кислоты из желудка в пищевод. Это проявляется изжогой и болью за грудиной, которые со временем усиливаются.

Алкоголь также может участвовать в формировании синдрома раздражённого кишечника. В таком случае человека мучают чередующиеся диарея и запоры, боли и вздутие живота, а всасывание питательных веществ заметно ухудшается. Отдельную опасность представляет язва желудка и двенадцатиперстной кишки — глубокие дефекты в стенке органа, которые связаны с регулярным употреблением алкоголя и могут сопровождаться кровотечениями и сильной болью.

Особое внимание врач уделяет поджелудочной железе и печени. Панкреатит, как острый, так и хронический, рассматривается как одно из тяжёлых последствий алкогольной нагрузки на поджелудочную железу; в дальнейшем такое поражение может приводить к развитию сахарного диабета. Алкогольный гепатит описывается как токсическое повреждение печени, которое напрямую угрожает жизни. Кроме того, алкоголь признан канцерогеном первой категории, и его злоупотребление увеличивает риск развития рака пищевода, гортани, ротовой полости, печени, желудка и кишечника.

Почему профилактика начинается с отказа от алкоголя

Врач подчёркивает, что обсуждать профилактику заболеваний ЖКТ, связанных с алкоголем, имеет смысл только вместе с разговором об отказе от спиртного. По её словам, сам факт регулярного употребления, даже в небольших дозах, поддерживает воспаление и продолжает повреждать органы пищеварения. Чем дольше сохраняется эта привычка, тем выше вероятность перехода функциональных нарушений в хронические заболевания и появления угрожающих жизни состояний.

"Первичная профилактика заболеваний ЖКТ, связанных с алкоголем, заключается в полном воздержании от него, поскольку даже умеренное употребление спиртного повышает риск развития указанных патологий", — пояснила врач по медпрофилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Такой подход, подчёркивает она, позволяет снизить вероятность гастрита, язв, панкреатита, повреждения печени и онкологических заболеваний, о которых речь шла в рамках спецпроекта "Дежурный врач".