Обезболивающее действует за 20 минут, а последствия держат годами: организм мстит за таблетку

Частый приём обезболивающих повышает риск инфаркта — онколог Владимир Ивашков

5:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня многие женщины привыкли держать в сумке упаковку анальгетиков — на случай приступа мигрени, болезненных месячных или внезапной простуды. Но привычка "гасить" любые неприятные ощущения таблетками может обернуться серьёзными последствиями для сердца и сосудов. Об этом напомнил онколог Владимир Ивашков, выступивший на своём канале и объяснивший, почему частый приём обезболивающих опасен.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ таблетки для лечения

"Поднимите руку, кто узнал себя. Болит голова? Выпила ибупрофен. Начался цикл? Выпила обезболивающее. Чувствуете, что заболеваете? Еще таблетка, чтобы дотянуть до конца дня", — отметил онколог Владимир Ивашков.

Обезболивающие могут навредить сердцу

Механизм действия НПВС основан на блокировке воспалительных процессов, но вместе с этим препараты влияют на обмен веществ, работу сосудов и состояние слизистой желудка. Если пить их на постоянной основе, нагрузка на сердечно-сосудистую систему растёт. При этом опасность возрастает при сочетании с факторами риска: кофеином, стрессом, недостатком сна, диетами и интенсивной физической нагрузкой.

Чаще других женщины принимают ибупрофен и его аналоги — для снятия боли при цикле, головных болей или симптомов простуды. Привычка "переждать" рабочий день за счёт таблеток формирует устойчивую зависимость от быстрого обезболивания.

Сравнение популярных НПВС

Препарат Когда используют Риски при частом приёме На что обратить внимание Ибупрофен головная боль, дисменорея, температура повышение риска инфаркта и инсульта не совмещать с алкоголем, соблюдать дозировку Напроксен воспалительные боли, суставы негативное влияние на ЖКТ принимать после еды Кеторолак острая сильная боль высокий риск осложнений, нельзя курсами только кратковременно Парацетамол температура, лёгкая боль нагрузка на печень избегать передозировки

Как действовать правильно: пошаговые советы

При головной боли сначала оценить фактор: недосып, обезвоживание, напряжение. Поможет вода, отдых, холодный компресс. При менструальных болях — использовать тёплую грелку, витамины группы B, магний, травяные сборы. При простудных симптомах — промывание носа растворами на основе морской воды, поддержка иммунитета витамином С, отдых. Если обезболивающее всё же нужно — выбирать минимальную дозировку и не превышать суточную норму. При частых болях — пройти обследование у терапевта, кардиолога или профильного специалиста. В клиниках доступны услуги УЗИ, ЭКГ, лабораторных анализов. Использовать дополнительные продукты защиты — пробиотики, гастропротекторы, витамины для поддержания организма в период лечения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Часто пить ибупрофен при любых болях → повышается риск инфаркта → заменить на консультацию у специалиста и персональный план лечения.

Принимать НПВС натощак → раздражение желудка и риск язвы → использовать гастропротекторы и выбирать формы с меньшим воздействием на ЖКТ.

Игнорировать длительные боли → пропускать начало болезни → пройти диагностику в клинике, где есть УЗИ, анализы, консультации.

Комбинировать несколько обезболивающих → повышается токсичность → применять только один препарат в рекомендованной дозе.

Если боль не проходит

Если симптомы повторяются изо дня в день, это сигнал, что организм пытается рассказать о проблеме. Причины могут быть разными: гормональные изменения, хронический стресс, остеохондроз, нарушения сна, дефицит железа или витамина D. В таких ситуациях правильнее пройти комплекс обследований, чем увеличивать дозы таблеток.

FAQ

Как выбрать безопасное обезболивающее?

Опирайтесь на задачу: при простой головной боли лучше начать с парацетамола, при воспалении — с ибупрофена, но в минимально эффективной дозе.

Сколько стоит обследование у кардиолога?

В частных клиниках цены начинаются примерно от 1500-2500 рублей за консультацию, а ЭКГ или УЗИ — от 800 до 2000 рублей.

Что лучше при менструальной боли — таблетки или согревающие средства?

Для большинства женщин помогает сочетание: тёплая грелка, магний и точечная медикаментозная помощь в минимальной дозировке.

Мифы и правда

Миф: обезболивающие можно пить каждый день — они безопасны.

Правда: при регулярном применении растут риски для сердца и сосудов.

Миф: если боль сильная, нужно повышать дозу.

Правда: увеличивать дозировку самостоятельно нельзя — это опасно.

Миф: натуральные средства полностью заменят таблетки.

Правда: травяные сборы помогают, но не всегда закрывают острую боль.

Обезболивающие нужны, но только как временная поддержка. Главная задача — не заглушать боль таблетками, а найти причину, из-за которой она возникает, и решить её вместе со специалистом. Такой подход снижает риски для сердца, помогает избежать серьёзных осложнений и делает лечение действительно эффективным.