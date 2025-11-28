Обезболивающее действует за 20 минут, а последствия держат годами: организм мстит за таблетку

Сегодня многие женщины привыкли держать в сумке упаковку анальгетиков — на случай приступа мигрени, болезненных месячных или внезапной простуды. Но привычка "гасить" любые неприятные ощущения таблетками может обернуться серьёзными последствиями для сердца и сосудов. Об этом напомнил онколог Владимир Ивашков, выступивший на своём канале и объяснивший, почему частый приём обезболивающих опасен.
"Поднимите руку, кто узнал себя. Болит голова? Выпила ибупрофен. Начался цикл? Выпила обезболивающее. Чувствуете, что заболеваете? Еще таблетка, чтобы дотянуть до конца дня", — отметил онколог Владимир Ивашков.
Механизм действия НПВС основан на блокировке воспалительных процессов, но вместе с этим препараты влияют на обмен веществ, работу сосудов и состояние слизистой желудка. Если пить их на постоянной основе, нагрузка на сердечно-сосудистую систему растёт. При этом опасность возрастает при сочетании с факторами риска: кофеином, стрессом, недостатком сна, диетами и интенсивной физической нагрузкой.
Чаще других женщины принимают ибупрофен и его аналоги — для снятия боли при цикле, головных болей или симптомов простуды. Привычка "переждать" рабочий день за счёт таблеток формирует устойчивую зависимость от быстрого обезболивания.
|Препарат
|Когда используют
|Риски при частом приёме
|На что обратить внимание
|Ибупрофен
|головная боль, дисменорея, температура
|повышение риска инфаркта и инсульта
|не совмещать с алкоголем, соблюдать дозировку
|Напроксен
|воспалительные боли, суставы
|негативное влияние на ЖКТ
|принимать после еды
|Кеторолак
|острая сильная боль
|высокий риск осложнений, нельзя курсами
|только кратковременно
|Парацетамол
|температура, лёгкая боль
|нагрузка на печень
|избегать передозировки
При головной боли сначала оценить фактор: недосып, обезвоживание, напряжение. Поможет вода, отдых, холодный компресс.
При менструальных болях — использовать тёплую грелку, витамины группы B, магний, травяные сборы.
При простудных симптомах — промывание носа растворами на основе морской воды, поддержка иммунитета витамином С, отдых.
Если обезболивающее всё же нужно — выбирать минимальную дозировку и не превышать суточную норму.
При частых болях — пройти обследование у терапевта, кардиолога или профильного специалиста. В клиниках доступны услуги УЗИ, ЭКГ, лабораторных анализов.
Использовать дополнительные продукты защиты — пробиотики, гастропротекторы, витамины для поддержания организма в период лечения.
Если симптомы повторяются изо дня в день, это сигнал, что организм пытается рассказать о проблеме. Причины могут быть разными: гормональные изменения, хронический стресс, остеохондроз, нарушения сна, дефицит железа или витамина D. В таких ситуациях правильнее пройти комплекс обследований, чем увеличивать дозы таблеток.
Как выбрать безопасное обезболивающее?
Опирайтесь на задачу: при простой головной боли лучше начать с парацетамола, при воспалении — с ибупрофена, но в минимально эффективной дозе.
Сколько стоит обследование у кардиолога?
В частных клиниках цены начинаются примерно от 1500-2500 рублей за консультацию, а ЭКГ или УЗИ — от 800 до 2000 рублей.
Что лучше при менструальной боли — таблетки или согревающие средства?
Для большинства женщин помогает сочетание: тёплая грелка, магний и точечная медикаментозная помощь в минимальной дозировке.
Миф: обезболивающие можно пить каждый день — они безопасны.
Правда: при регулярном применении растут риски для сердца и сосудов.
Миф: если боль сильная, нужно повышать дозу.
Правда: увеличивать дозировку самостоятельно нельзя — это опасно.
Миф: натуральные средства полностью заменят таблетки.
Правда: травяные сборы помогают, но не всегда закрывают острую боль.
Обезболивающие нужны, но только как временная поддержка. Главная задача — не заглушать боль таблетками, а найти причину, из-за которой она возникает, и решить её вместе со специалистом. Такой подход снижает риски для сердца, помогает избежать серьёзных осложнений и делает лечение действительно эффективным.
