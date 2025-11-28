Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Миддлтон объяснила изменение цвета волос выгоранием на солнце
Валютная выручка российских экспортёров снизилась на 15%
Упражнения для ног укрепляют мышцы и улучшают баланс — тренер Альберто Мареке
Старый силикон теряет эластичность и перестаёт держать влагу — Perlasalutesessuale
Кефир после заморозки заменяет калорийное мороженое — диетологи
Падение уровня Туркана активизировало разломы — исследователь Джеймс Мюрхед
Оранжевые лишайники помогают находить кости динозавров — Current Biology
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки

Насморк бьёт первым, горло — следом: аптечный набор, который ломает сценарий зимней болезни

Гормональные спреи и морская вода вошли в базовый набор аптечки — врачи
4:34
Здоровье

В сезон простуд большинство людей задумываются о том, как лучше подготовиться к росту вирусных инфекций. В холодное время года нагрузка на иммунитет растёт, а любое промедление с лечением может затянуть болезнь. Именно поэтому врачи советуют заранее собрать домашнюю аптечку и дополнить её средствами, которые помогают снизить температуру, облегчить насморк, уменьшить боль и поддержать организм при первых симптомах.

Женщина болеет простудой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина болеет простудой

Базовый набор сезонной аптечки

В эфире прозвучали четыре ключевых направления: температура, насморк, головная боль и боль в горле. Каждый из этих симптомов возникает у большинства заболевших, поэтому набор средств здесь действительно универсален.

  • При выборе назальных препаратов лучше ориентироваться не на сосудосуживающие капли, а на современные гормональные средства, которые работают мягче и дольше. Малышева обратила внимание и на необходимость раствора морской воды, который можно использовать ежедневно.
  • Для снижения температуры подойдут парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты, а вот пожилым людям стоит соблюдать осторожность.
  • Для снятия боли в горле подходят препараты с компонентом "-каин", который действует сразу и сочетает обезболивание, противовоспалительное действие и антисептический эффект.

Сравнение популярных средств аптечки

Категория Что советуют врачи На что обратить внимание Примеры форм
Температура Парацетамол, НПВП Пожилым — избегать аспирина, ибупрофена Таблетки, сироп
Насморк Гормональные капли Действуют дольше сосудосуживающих Спрей
Промывание носа Морская вода Можно использовать ежедневно Изотонический раствор
Головная боль Парацетамол, НПВП Не смешивать разные НПВП между собой Таблетки
Боль в горле Средства с "-каином" Быстро снимают симптомы Спрей, пастилки
Обезвоживание Электролитные смеси Нужны при рвоте и диарее Порошок

Как собрать аптечку: пошагово

  1. Проверить сроки годности и удалить просроченные лекарства.
  2. Добавить современные препараты от насморка — гормональные спреи.
  3. Положить два средства от температуры: парацетамол и допустимый НПВП.
  4. Включить раствор морской воды на каждый день — удобнее в формате спрея.
  5. Выбрать средство от боли в горле с окончанием "-каин".
  6. Добавить электролитный порошок — он пригодится при обезвоживании.
  7. Хранить всё в контейнере или органайзере, защищённом от влажности.
  8. Заказать недостающие препараты заранее через онлайн-аптеку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать сосудосуживающие капли без ограничений → развивается зависимость, пересушивание слизистой → заменить на гормональный спрей.
  • Пить несколько НПВП одновременно → риск осложнений на желудок и сердце → использовать только один препарат из группы.
  • Игнорировать промывание носа → отёк дольше сохраняется, выше риск гайморита → использовать морскую воду утром и вечером.
  • Не брать электролиты в поездку → обезвоживание усиливается при рвоте или диарее → положить компактные порошки для разведения водой.

Если симптомы застали в расплох

Если заболели поздно вечером или в гостях, важно иметь "мини-набор", который легко носить с собой. В него могут входить: таблетки парацетамола, маленький флакон морской воды, карманный спрей для горла и упаковка электролитов. Такой комплект занимает минимум места и помогает справиться с первыми признаками простуды до посещения врача.

Мифы и правда о сезонной аптечке

Миф: сосудосуживающие капли — лучший выбор при сильном насморке.
Правда: врачи рекомендуют гормональные спреи, которые работают мягче и безопаснее.

Миф: если температура невысокая, её всегда нужно сбивать.
Правда: сбивать стоит, когда она вызывает сильный дискомфорт.

Миф: морская вода бесполезна.
Правда: регулярное промывание снижает отёк и ускоряет выздоровление.

Собранная заранее сезонная аптечка помогает быстрее реагировать на первые симптомы простуды и снижает риск осложнений. Правильно подобранные препараты делают лечение безопаснее и эффективнее для всей семьи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Наука и техника
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Эсхинантус продлил цветение при прохладной зимовке
Витамин С уменьшает выраженность морщин — косметологи
Селезнёва рассказала, что Гайдай не взял её в "Кавказскую пленницу" из-за живота
Предотвратить укачивание можно выбрав место по ходу поезда — Business Insider
Йод защищает древесные спилы от гнили в зимний период
Живая ёлка сохнет рядом с отоплением и камином — эксперт по праздникам Брукс
Рецепт куриных фрикаделек с нутовой мукой станет частью ПП-рациона — jovempan.com.br
Оптимальный срок автокредита при ставке 25,1% составляет 16–18 месяцев — Autonews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.