Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективность съемного чехла для чистоты дивана отметили в Apartment Therapy
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
Озоновая дыра 2025 года достигла 22,86 млн км² — NASA

Молчаливый сигнал тела: единичная капля крови в моче способна предупредить о гораздо большем

Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
6:47
Здоровье

Кровь, появившаяся в моче, всегда вызывает тревогу: даже единичный эпизод может говорить о серьёзных нарушениях в работе почек, мочевого пузыря или мочеточников. Это не тот симптом, который можно оставить без внимания — слишком велик риск пропустить заболевание на ранней стадии, когда оно ещё хорошо поддаётся лечению.

Врач держит образец крови
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач держит образец крови

Основные формы гематурии

Врачи выделяют два варианта проявления крови в моче: важно понимать разницу между ними, чтобы не недооценить ситуацию.

Макрогематурия

Кровь заметна сразу: моча становится розовой, красной или коричневатой. Такой симптом сложно игнорировать, и он почти всегда указывает на значительное повреждение тканей.

Микрогематурия

Внешне моча выглядит нормально, но эритроциты обнаруживаются под микроскопом. Часто человек даже не подозревает о наличии проблемы, пока не сдаст анализы.

Почему появляется кровь в моче

Источники гематурии бывают совершенно разными — от банальной инфекции до опухолевых процессов.

Инфекции мочевыводящих путей

Цистит, уретрит и пиелонефрит нередко сопровождаются кровянистыми примесями. Воспаление раздражает слизистую, сосуды становятся хрупкими и легко повреждаются.
Если не лечить инфекцию, она может подняться выше — к почкам, что повышает риск хронического пиелонефрита и ухудшения фильтрационной функции органа.

Мочекаменная болезнь

Камни, двигаясь по мочеточникам или находясь в пузыре, царапают стенки и вызывают кровотечение. Помимо боли, это может привести к воспалению, закупорке мочевых путей, почечной колике и даже острой почечной недостаточности — состоянию, которое требует срочной медицинской помощи.

Гломерулонефрит

Аутоиммунное воспаление почечных клубочков разрушает фильтрующую систему органа. Постепенно функция почек ухудшается, что повышает риск развития хронической почечной недостаточности с последующей необходимостью диализа или пересадки.

Опухоли почек и мочевого пузыря

На ранних этапах рак может ничем себя не проявлять — и кровь в моче становится единственным предупреждающим сигналом. Именно поэтому врачи так настойчиво рекомендуют обследоваться при первом же эпизоде гематурии, особенно после 40 лет.

Травмы

Удар в область поясницы или таза, ДТП, падение с высоты — всё это может привести к разрыву почки или повреждению мочевого пузыря. Подобные травмы опасны внутренним кровотечением и выходом мочи в брюшную полость, что требует экстренной операции.

Лекарственные препараты

Некоторые антикоагулянты, обезболивающие и даже отдельные виды антибиотиков могут провоцировать гематурию. Причина — раздражение тканей или повышенная склонность к кровотечениям.
Иногда кровь в моче сигнализирует о токсическом воздействии лекарства на почки.

Что может стоять за гематурией

Возможная причина Как проявляется Чем опасна К каким исследованиям ведёт
Инфекции Жжение, боли, частые позывы Переход в хроническую форму Анализ мочи, посев, УЗИ
Камни Резкая боль, примесь крови Колика, блокировка мочеточника УЗИ, КТ, анализ мочи
Гломерулонефрит Отёки, слабость Почечная недостаточность Анализы крови и мочи, биопсия
Опухоли Часто без симптомов Позднее выявление КТ, МРТ, цистоскопия
Травмы Боль, кровь в моче Разрыв органа УЗИ, КТ
Лекарства Незаметно или лёгкая боль Токсическое поражение почек Анализы крови и мочи

Советы: что делать при появлении крови в моче

  1. Оценить состояние. Если есть резкая боль, слабость, головокружение — вызывать скорую помощь.
  2. В ближайшее время сдать общий анализ мочи — это минимум, который поможет определить направление поиска.
  3. При необходимости пройти УЗИ почек и мочевого пузыря — доступный и информативный метод.
  4. По показаниям — КТ или МРТ почек, чтобы исключить камни, опухоли и скрытые травмы.
  5. Если врач рекомендует цистоскопию — не откладывать: этот метод позволяет осмотреть слизистую изнутри.
  6. Пересмотреть приём лекарств: антикоагулянты, НПВС и некоторые антибиотики способны провоцировать гематурию.
  7. Поддерживать питьевой режим (если нет противопоказаний) и избегать переохлаждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать единичный эпизод крови → риск пропустить опухоль → пройти диагностику, начиная с анализа мочи и УЗИ.
  • Самолечиться антибиотиками → усиление воспаления и устойчивость бактерий → сдавать посев мочи и принимать препараты только по назначению.
  • Пить меньше воды "чтобы кровь прошла" → обезвоживание и застой мочи → нормализовать питьевой режим.
  • Терпеть почечную колику → развитие острой недостаточности → использовать рекомендованные врачом спазмолитики и вызывать скорую.

FAQ

Как выбрать обследование первым делом?

Начните с общего анализа мочи — это быстро, недорого и информативно. Он покажет, есть ли воспаление, бактерии или кровь.

Сколько стоит диагностика?

УЗИ — самый бюджетный вариант. КТ и МРТ дороже, но применяются по показаниям и дают более точную картину.

Что лучше при камнях: УЗИ или КТ?

УЗИ подходит для первичного осмотра, но КТ лучше определяет размер и расположение конкрементов.

Мифы и правда

Миф: если кровь прошла — значит, всё нормально.
Правда: отсутствие симптома не исключает заболевание.

Миф: гематурия бывает только при цистите.
Правда: она может сопровождать камни, травмы и опухолевые процессы.

Миф: моча краснеет от свеклы — это и есть гематурия.
Правда: пигменты некоторых продуктов действительно окрашивают мочу, но это не кровь.

Как сообщает, aif.ru: кровь в моче — сигнал, который никогда не бывает случайным. Чем раньше выявлена причина, тем выше шанс избежать серьёзных последствий — от хронической почечной недостаточности до необходимости хирургического вмешательства. Игнорировать такой симптом опасно: даже единичный эпизод — повод обратиться к врачу и проверить состояние почек и мочевыводящих путей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Переходный период спасет рынок такси от дефицита — автоэксперт Васильев
Авто
Переходный период спасет рынок такси от дефицита — автоэксперт Васильев
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и Хоббит
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
Озоновая дыра 2025 года достигла 22,86 млн км² — NASA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.