Скользкая поверхность не прощает ошибок: какая деталь походки влияет на исход зимнего падения

Зима каждый год напоминает о себе не только морозами, но и гололёдом, который превращает обычную прогулку в испытание на внимательность и ловкость. Скользкие тротуары и дворы становятся причиной множества травм, особенно среди тех, кто спешит или отвлекается на телефон. Чтобы сделать передвижение безопаснее, важно заранее знать, что именно повышает риск падений и как минимизировать последствия, если избежать удара не удалось.
Гололёд — это сочетание твёрдой поверхности и тонкого слоя льда, практически незаметного глазу. Человек делает шаг, теряет опору, и падение происходит быстрее, чем он успевает среагировать. Момент внезапности — главный фактор, который делает зимние травмы такими сложными. Далеко не каждый способен удержать равновесие или сгруппироваться.
"Большинство падений на замёрзшем покрытии происходит внезапно — человек не успевает сгруппироваться, особенно если не обладает достаточной физической подготовкой", — отметил травматолог-ортопед Константин Терновой.
Наиболее уязвимые зоны — тазобедренная область, голова, лучезапястный сустав. Эти части тела часто принимают удар на себя, когда человек пытается инстинктивно выставить руку вперёд или падает боком. Пожилые люди получают такие травмы особенно тяжело из-за возрастных изменений костей и мышц.
|Тип покрытия
|Риск падения
|Особенности
|Прозрачный лёд
|Очень высокий
|Почти не виден, полностью скользкий
|Снежно-ледяная каша
|Средний
|Скользит не всегда, но коварна при перепадах температур
|Утоптанный снег
|Высокий
|Создаёт эффект "ледяной плитки"
|Посыпанные песком дорожки
|Низкий
|Хорошее сцепление
|Асфальт при -1…0 °C
|Выше среднего
|Лёд образуется точечно
Иногда даже самая аккуратная походка не спасает. В таком случае лучше минимизировать удар: постараться согнуть руки и ноги, не выставлять прямую руку вперёд (это частая причина переломов запястья) и перекатиться на бок, если есть возможность. Но такие навыки приходят с опытом или специальной физической подготовкой, поэтому лучше не доводить ситуацию до крайности.
Если удар произошёл, главное — не вставать резко и оценить состояние. Травматолог подчёркивает, что первые минуты важны для снижения последствий.
"Как можно скорее приложить холод к месту удара, аккуратно забинтовать повреждённую зону, зафиксировать её в слегка приподнятом положении и обеспечить покой", — советует специалист.
Холод уменьшает отёк, фиксация даёт покой повреждённым тканям, а поднятое положение снижает нагрузку. Но если появились характерные признаки перелома — резкая боль, выраженный синяк, деформация сустава, невозможность двигать конечностью — медлить нельзя.
"При появлении таких признаков врач рекомендует сразу обратиться за медицинской помощью", — добавил травматолог.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Противоскользящие накладки
|Дёшево, эффективно
|Не работают на толстом льду
|Трости или палки
|Помогают держать равновесие
|Требуют привычки
|Тяжёлые зимние ботинки
|Хорошая устойчивость
|Большой вес, не всегда удобно
|Складные ледоступы
|Легко носить с собой
|Необходима регулярная проверка креплений
Выбирать снег или рыхлые участки, идти медленно, пользоваться опорой. Можно попросить управляющую компанию обработать дорожки.
Гладкой подошвы, тонких каблуков и моделей без фиксации пятки.
При подозрении на перелом, сильной боли, нарастающем отёке, невозможности опереться на ногу или поднять руку.
Зимняя скользкая погода неизбежна, но риск травм можно значительно снизить, если соблюдать простые меры: выбирать подходящую обувь, не держать в руках телефон, идти аккуратно и внимательно оценивать поверхность под ногами. А в случае падения важно помнить алгоритм первой помощи и не откладывать визит к врачу при подозрении на серьёзное повреждение. Забота о безопасности делает зимние прогулки комфортнее и спокойнее.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.