Погоня за лёгким сном оборачивается туманом в голове: что скрыто за бумом снотворных в России

Спрос на снотворное в России вырос на 60% — врач-психиатр Елена Кузьмищева

Массовый рост тревожности, высокий информационный фон, нестабильность и переизбыток экранного времени — всё это вместе привело к тому, что многие россияне перестали нормально спать. За последний год продажи снотворных выросли на 60%, и это сигнал не просто о популярности препаратов, а о глубоком кризисе сна. Люди пытаются "выключить" мозг таблетками, не понимая, что бессонница — это не отдельная проблема, а отражение состояния организма и нервной системы.

Почему сон стал дефицитом?

По оценкам ВОЗ, до 40% взрослых периодически страдают нарушениями сна, а у 10-15% людей бессонница становится хронической. Это состояние не ограничивается банальным недосыпом: ухудшается концентрация, появляется ощущение разбитости, падает работоспособность.

Сегодня действительно кажется, что бессонница стала всеобщей проблемой.

Причин много:

хроническая тревога,

информационная перегрузка,

нестабильность,

ускоренный ритм жизни,

постковидные последствия,

нарушение границ между работой и отдыхом

"Мы живём в режиме постоянной готовности реагировать: новости, сообщения, изменения в жизни. Нервная система постепенно истощается, и качество сна ухудшается. На этом фоне многие решают проблему самым быстрым способом — снотворными.", — рассказала врач-психиатр высшей категории Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева

Но ожидание "быстрого решения" обманчиво. Снотворные таблетки продаются в свободном доступе, реклама обещает легкий сон — вот и складывается впечатление, что это самый короткий путь. Таблетка помогает уснуть здесь и сейчас, но не устраняет корневую причину бессонницы. В результате человек годами живёт на препаратах, не двигаясь к выздоровлению.

Что делает снотворное с мозгом?

Длительный приём сильнодействующих средств приводит к множеству побочных эффектов: от снижения памяти до нарастающей зависимости. Но самое опасное — нарушение структуры сна.

"Многие снотворные изменяют структуру сна. Они могут усиливать одни фазы и подавлять другие, особенно фазу быстрого сна — ту, что отвечает за обработку информации и эмоциональную переработку. Если месяцами жить без полноценного глубокого и быстрого сна, мозг просто начинает работать", — предупреждает врач.

То есть человек может спать 7-8 часов, но не восстанавливаться.

Мелатонин: помогает не всем

Мелатонин часто воспринимают как безобидный витамин, но это гормон, влияющий на биоритмы. Он действительно безопаснее классических снотворных, но его бесконтрольный приём может нарушить цикл сна и бодрствования.

Хотя исследования не подтверждают значимого подавления естественного мелатонина, риск смещения ритмов остаётся. Кроме того, возникает психологическая привычка: без таблетки человек не пытается уснуть.

"Опасность самостоятельного приема мелатонина или растительных средств заключается не в самих препаратах, а в том, что человек лечит не то, что у него болит. Бессонница нередко является симптомом более серьезного заболевания.", — говорит врач.

Если проблемы со сном продолжаются более трёх месяцев и возникают чаще трёх раз в неделю — это повод обратиться к специалисту.

Популярные способы борьбы с бессонницей

Метод Эффект Риски Кому подходит Снотворные рецептурные Быстрое засыпание Зависимость, нарушение фаз сна Кратковременное применение под контролем врача Мелатонин Мягкое действие Сбои ритмов, неподходящая дозировка Сдвиг графика сна, работа в смены Травяные средства Лёгкое расслабление Слабый эффект при выраженной бессоннице Повышенная тревожность КПТ-I (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы) Устранение причин Требует времени и наставника Хроническая бессонница Гигиена сна Поддержание естественного цикла Нет Всем

Как вернуть себе сон?

Выберите стабильный режим: ложиться и вставать в одно и то же время. Уберите гаджеты за час до сна: отключите уведомления, уберите телефон подальше. Введите "тихий час": приглушённый свет, спокойная музыка, чтение. Добавьте физическую активность в день: прогулки, йога, лёгкие силовые упражнения. Сделайте спальню темнее и прохладнее: оптимальная температура — 18-20 °C. Сократите кофеин после 15:00. Используйте дыхательные техники и медитации. Запишите все тревожные мысли на бумагу: мозг расслабляется, когда задача "вынесена наружу". Если сон не приходит 20-30 минут — встаньте, перейдите в другую комнату, позанимайтесь спокойным делом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Пить снотворное без консультации → зависимость, ухудшение когнитивных функций → оценка состояния у врача-сомнолога.

Засыпать с телефоном → возбуждение нервной системы → замена гаджетов бумажной книгой.

Пытаться "доспать" в выходные → ломка ритмов → стабильный подъём, даже в праздники.

Игнорировать тревогу → хроническая бессонница → работа с психологом или психотерапевтом.

А что, если бессонница связана со стрессом?

В этом случае организм сигнализирует: ресурсов не хватает. Нужно не просто засыпать, а восстанавливать нервную систему. Помогают: дыхательные практики, массаж, прогулки, снижение информационного шума, ограничение новостей. Если тревога держится долго — лучше обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Плюсы и минусы популярных средств

Средство Плюсы Минусы Мелатонин Мягкий эффект Не лечит причину Травяные капли Натуральность Слабое действие Снотворные Быстрый эффект Высокий риск зависимости Медитации Безопасно Требует навыка КПТ-I Эффективно Нужен специалист

FAQ

Как выбрать снотворное?

Самостоятельно — никак. Любой препарат должен назначать врач, исходя из причины бессонницы.

Сколько стоит диагностика сна?

В среднем консультация сомнолога — от 1500 до 3500 рублей, полисомнография — от 10 000 рублей.

Что лучше — таблетки или терапия?

Таблетки дают быстрый эффект, но не лечат. Терапия устраняет причины и работает в долгую.

Мифы и правда

Миф: можно просто перетерпеть бессонницу.

можно просто перетерпеть бессонницу. Правда: хронические нарушения сна влияют на память, гормоны и психику.

хронические нарушения сна влияют на память, гормоны и психику. Миф: мелатонин безвреден.

мелатонин безвреден. Правда: неправильное применение нарушает биоритмы.

неправильное применение нарушает биоритмы. Миф: сон улучшится, если дольше спать в выходные.

сон улучшится, если дольше спать в выходные. Правда: так ритм только сбивается.

Сон и психология

Сон напрямую связан с эмоциональным состоянием. Когда человек не спит, его стресс усиливается, а нервы становятся уязвимее. Бессонница часто сопровождает депрессию и тревожные расстройства. Восстановление сна помогает нормализовать настроение, снизить раздражительность и вернуть ясность мышления.

Исторический контекст

В начале XX века люди спали в среднем 8,5-9 часов.

Со временем с появлением электричества и круглосуточных развлечений продолжительность сна сократилась.

Сегодня исследования фиксируют глобальную эпидемию недосыпа, а спрос на медицинскую помощь по вопросам сна растёт каждый год.

Три интересных факта

Люди, использующие гаджеты перед сном, засыпают в среднем на 40 минут дольше. Хроническая бессонница увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. После трёх ночей недосыпа мозг начинает работать так же, как при лёгком алкогольном опьянении.

Бессонница всё чаще становится не просто ночной проблемой, а отражением образа жизни и уровня стресса. Люди пытаются решить её быстро с помощью таблеток, но только комплексный подход — от терапии до изменения привычек — помогает вернуть естественный здоровый сон. Главное — вовремя услышать сигнал организма и не затягивать с обращением за помощью — tmn.aif.ru.