Погоня за лёгким сном оборачивается туманом в голове: что скрыто за бумом снотворных в России

Спрос на снотворное в России вырос на 60% — врач-психиатр Елена Кузьмищева
8:48
Здоровье

Массовый рост тревожности, высокий информационный фон, нестабильность и переизбыток экранного времени — всё это вместе привело к тому, что многие россияне перестали нормально спать. За последний год продажи снотворных выросли на 60%, и это сигнал не просто о популярности препаратов, а о глубоком кризисе сна. Люди пытаются "выключить" мозг таблетками, не понимая, что бессонница — это не отдельная проблема, а отражение состояния организма и нервной системы.

Раннее утро и усталость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раннее утро и усталость

Почему сон стал дефицитом?

По оценкам ВОЗ, до 40% взрослых периодически страдают нарушениями сна, а у 10-15% людей бессонница становится хронической. Это состояние не ограничивается банальным недосыпом: ухудшается концентрация, появляется ощущение разбитости, падает работоспособность.

Сегодня действительно кажется, что бессонница стала всеобщей проблемой.

Причин много:

  • хроническая тревога,
  • информационная перегрузка,
  • нестабильность,
  • ускоренный ритм жизни,
  • постковидные последствия,
  • нарушение границ между работой и отдыхом

"Мы живём в режиме постоянной готовности реагировать: новости, сообщения, изменения в жизни. Нервная система постепенно истощается, и качество сна ухудшается. На этом фоне многие решают проблему самым быстрым способом — снотворными.", — рассказала врач-психиатр высшей категории Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева

Но ожидание "быстрого решения" обманчиво. Снотворные таблетки продаются в свободном доступе, реклама обещает легкий сон — вот и складывается впечатление, что это самый короткий путь. Таблетка помогает уснуть здесь и сейчас, но не устраняет корневую причину бессонницы. В результате человек годами живёт на препаратах, не двигаясь к выздоровлению.

Что делает снотворное с мозгом?

Длительный приём сильнодействующих средств приводит к множеству побочных эффектов: от снижения памяти до нарастающей зависимости. Но самое опасное — нарушение структуры сна.

"Многие снотворные изменяют структуру сна. Они могут усиливать одни фазы и подавлять другие, особенно фазу быстрого сна — ту, что отвечает за обработку информации и эмоциональную переработку. Если месяцами жить без полноценного глубокого и быстрого сна, мозг просто начинает работать", — предупреждает врач.

То есть человек может спать 7-8 часов, но не восстанавливаться.

Мелатонин: помогает не всем

Мелатонин часто воспринимают как безобидный витамин, но это гормон, влияющий на биоритмы. Он действительно безопаснее классических снотворных, но его бесконтрольный приём может нарушить цикл сна и бодрствования.

Хотя исследования не подтверждают значимого подавления естественного мелатонина, риск смещения ритмов остаётся. Кроме того, возникает психологическая привычка: без таблетки человек не пытается уснуть.

"Опасность самостоятельного приема мелатонина или растительных средств заключается не в самих препаратах, а в том, что человек лечит не то, что у него болит. Бессонница нередко является симптомом более серьезного заболевания.", — говорит врач.

Если проблемы со сном продолжаются более трёх месяцев и возникают чаще трёх раз в неделю — это повод обратиться к специалисту.

Популярные способы борьбы с бессонницей

Метод Эффект Риски Кому подходит
Снотворные рецептурные Быстрое засыпание Зависимость, нарушение фаз сна Кратковременное применение под контролем врача
Мелатонин Мягкое действие Сбои ритмов, неподходящая дозировка Сдвиг графика сна, работа в смены
Травяные средства Лёгкое расслабление Слабый эффект при выраженной бессоннице Повышенная тревожность
КПТ-I (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы) Устранение причин Требует времени и наставника Хроническая бессонница
Гигиена сна Поддержание естественного цикла Нет Всем

Как вернуть себе сон?

  1. Выберите стабильный режим: ложиться и вставать в одно и то же время.
  2. Уберите гаджеты за час до сна: отключите уведомления, уберите телефон подальше.
  3. Введите "тихий час": приглушённый свет, спокойная музыка, чтение.
  4. Добавьте физическую активность в день: прогулки, йога, лёгкие силовые упражнения.
  5. Сделайте спальню темнее и прохладнее: оптимальная температура — 18-20 °C.
  6. Сократите кофеин после 15:00.
  7. Используйте дыхательные техники и медитации.
  8. Запишите все тревожные мысли на бумагу: мозг расслабляется, когда задача "вынесена наружу".
  9. Если сон не приходит 20-30 минут — встаньте, перейдите в другую комнату, позанимайтесь спокойным делом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить снотворное без консультации → зависимость, ухудшение когнитивных функций → оценка состояния у врача-сомнолога.
  • Засыпать с телефоном → возбуждение нервной системы → замена гаджетов бумажной книгой.
  • Пытаться "доспать" в выходные → ломка ритмов → стабильный подъём, даже в праздники.
  • Игнорировать тревогу → хроническая бессонница → работа с психологом или психотерапевтом.

А что, если бессонница связана со стрессом?

В этом случае организм сигнализирует: ресурсов не хватает. Нужно не просто засыпать, а восстанавливать нервную систему. Помогают: дыхательные практики, массаж, прогулки, снижение информационного шума, ограничение новостей. Если тревога держится долго — лучше обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Плюсы и минусы популярных средств

Средство Плюсы Минусы
Мелатонин Мягкий эффект Не лечит причину
Травяные капли Натуральность Слабое действие
Снотворные Быстрый эффект Высокий риск зависимости
Медитации Безопасно Требует навыка
КПТ-I Эффективно Нужен специалист

FAQ

Как выбрать снотворное?

Самостоятельно — никак. Любой препарат должен назначать врач, исходя из причины бессонницы.

Сколько стоит диагностика сна?

В среднем консультация сомнолога — от 1500 до 3500 рублей, полисомнография — от 10 000 рублей.

Что лучше — таблетки или терапия?

Таблетки дают быстрый эффект, но не лечат. Терапия устраняет причины и работает в долгую.

Мифы и правда

  • Миф: можно просто перетерпеть бессонницу.
  • Правда: хронические нарушения сна влияют на память, гормоны и психику.
  • Миф: мелатонин безвреден.
  • Правда: неправильное применение нарушает биоритмы.
  • Миф: сон улучшится, если дольше спать в выходные.
  • Правда: так ритм только сбивается.

Сон и психология

Сон напрямую связан с эмоциональным состоянием. Когда человек не спит, его стресс усиливается, а нервы становятся уязвимее. Бессонница часто сопровождает депрессию и тревожные расстройства. Восстановление сна помогает нормализовать настроение, снизить раздражительность и вернуть ясность мышления.

Исторический контекст

  • В начале XX века люди спали в среднем 8,5-9 часов.
  • Со временем с появлением электричества и круглосуточных развлечений продолжительность сна сократилась.
  • Сегодня исследования фиксируют глобальную эпидемию недосыпа, а спрос на медицинскую помощь по вопросам сна растёт каждый год.

Три интересных факта

  1. Люди, использующие гаджеты перед сном, засыпают в среднем на 40 минут дольше.
  2. Хроническая бессонница увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. После трёх ночей недосыпа мозг начинает работать так же, как при лёгком алкогольном опьянении.

Бессонница всё чаще становится не просто ночной проблемой, а отражением образа жизни и уровня стресса. Люди пытаются решить её быстро с помощью таблеток, но только комплексный подход — от терапии до изменения привычек — помогает вернуть естественный здоровый сон. Главное — вовремя услышать сигнал организма и не затягивать с обращением за помощью — tmn.aif.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
