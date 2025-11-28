Погоня за лёгким сном оборачивается туманом в голове: что скрыто за бумом снотворных в России

Массовый рост тревожности, высокий информационный фон, нестабильность и переизбыток экранного времени — всё это вместе привело к тому, что многие россияне перестали нормально спать. За последний год продажи снотворных выросли на 60%, и это сигнал не просто о популярности препаратов, а о глубоком кризисе сна. Люди пытаются "выключить" мозг таблетками, не понимая, что бессонница — это не отдельная проблема, а отражение состояния организма и нервной системы.
По оценкам ВОЗ, до 40% взрослых периодически страдают нарушениями сна, а у 10-15% людей бессонница становится хронической. Это состояние не ограничивается банальным недосыпом: ухудшается концентрация, появляется ощущение разбитости, падает работоспособность.
Сегодня действительно кажется, что бессонница стала всеобщей проблемой.
Причин много:
"Мы живём в режиме постоянной готовности реагировать: новости, сообщения, изменения в жизни. Нервная система постепенно истощается, и качество сна ухудшается. На этом фоне многие решают проблему самым быстрым способом — снотворными.", — рассказала врач-психиатр высшей категории Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева
Но ожидание "быстрого решения" обманчиво. Снотворные таблетки продаются в свободном доступе, реклама обещает легкий сон — вот и складывается впечатление, что это самый короткий путь. Таблетка помогает уснуть здесь и сейчас, но не устраняет корневую причину бессонницы. В результате человек годами живёт на препаратах, не двигаясь к выздоровлению.
Длительный приём сильнодействующих средств приводит к множеству побочных эффектов: от снижения памяти до нарастающей зависимости. Но самое опасное — нарушение структуры сна.
"Многие снотворные изменяют структуру сна. Они могут усиливать одни фазы и подавлять другие, особенно фазу быстрого сна — ту, что отвечает за обработку информации и эмоциональную переработку. Если месяцами жить без полноценного глубокого и быстрого сна, мозг просто начинает работать", — предупреждает врач.
То есть человек может спать 7-8 часов, но не восстанавливаться.
Мелатонин часто воспринимают как безобидный витамин, но это гормон, влияющий на биоритмы. Он действительно безопаснее классических снотворных, но его бесконтрольный приём может нарушить цикл сна и бодрствования.
Хотя исследования не подтверждают значимого подавления естественного мелатонина, риск смещения ритмов остаётся. Кроме того, возникает психологическая привычка: без таблетки человек не пытается уснуть.
"Опасность самостоятельного приема мелатонина или растительных средств заключается не в самих препаратах, а в том, что человек лечит не то, что у него болит. Бессонница нередко является симптомом более серьезного заболевания.", — говорит врач.
Если проблемы со сном продолжаются более трёх месяцев и возникают чаще трёх раз в неделю — это повод обратиться к специалисту.
|Метод
|Эффект
|Риски
|Кому подходит
|Снотворные рецептурные
|Быстрое засыпание
|Зависимость, нарушение фаз сна
|Кратковременное применение под контролем врача
|Мелатонин
|Мягкое действие
|Сбои ритмов, неподходящая дозировка
|Сдвиг графика сна, работа в смены
|Травяные средства
|Лёгкое расслабление
|Слабый эффект при выраженной бессоннице
|Повышенная тревожность
|КПТ-I (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы)
|Устранение причин
|Требует времени и наставника
|Хроническая бессонница
|Гигиена сна
|Поддержание естественного цикла
|Нет
|Всем
В этом случае организм сигнализирует: ресурсов не хватает. Нужно не просто засыпать, а восстанавливать нервную систему. Помогают: дыхательные практики, массаж, прогулки, снижение информационного шума, ограничение новостей. Если тревога держится долго — лучше обратиться к специалисту по психическому здоровью.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Мелатонин
|Мягкий эффект
|Не лечит причину
|Травяные капли
|Натуральность
|Слабое действие
|Снотворные
|Быстрый эффект
|Высокий риск зависимости
|Медитации
|Безопасно
|Требует навыка
|КПТ-I
|Эффективно
|Нужен специалист
Самостоятельно — никак. Любой препарат должен назначать врач, исходя из причины бессонницы.
В среднем консультация сомнолога — от 1500 до 3500 рублей, полисомнография — от 10 000 рублей.
Таблетки дают быстрый эффект, но не лечат. Терапия устраняет причины и работает в долгую.
Сон напрямую связан с эмоциональным состоянием. Когда человек не спит, его стресс усиливается, а нервы становятся уязвимее. Бессонница часто сопровождает депрессию и тревожные расстройства. Восстановление сна помогает нормализовать настроение, снизить раздражительность и вернуть ясность мышления.
Бессонница всё чаще становится не просто ночной проблемой, а отражением образа жизни и уровня стресса. Люди пытаются решить её быстро с помощью таблеток, но только комплексный подход — от терапии до изменения привычек — помогает вернуть естественный здоровый сон. Главное — вовремя услышать сигнал организма и не затягивать с обращением за помощью — tmn.aif.ru.
