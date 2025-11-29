Прикус меняется тише морщин: взрослая челюсть всё-таки поддаётся — и иногда спасает здоровье

Исправление прикуса часто воспринимают как процедуру из подросткового периода, однако опыт врачей показывает иную картину. Об этом рассказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов в комментарии EcoSever.
Специалист подчеркнул, что необходимость коррекции возникает и после наступления зрелого возраста, а откладывать её бывает рискованно.
Собеседник EcoSever пояснил, что взрослым пациентам доступны разные подходы, и выбор метода зависит от строения челюстно-лицевой системы. Он отметил, что часть проблем удается решить ортодонтическими методами, а при выражённых костных аномалиях применяется хирургический путь.
Такие решения помогают тем, у кого чрезмерно развита нижняя челюсть или, напротив, недоразвита верхняя. И практика показывает, что коррекцию успешно проходят и люди старше пятидесяти.
"Исправляется как ортодонтическими методами, так и операциями, если есть костные аномалии, если слишком развита нижняя челюсть или недоразвита верхняя. Много когда пациенты после пятидесяти лет справляются с прикусами", — отметил эксперт.
Эта позиция подтверждает, что возраст перестал быть ограничением, а специалисты опираются прежде всего на состояние костных тканей и общее здоровье пациента.
Дахкильгов подчеркнул, что продолжительность терапии определяется индивидуальными особенностями. Он объяснил, что единых сроков не существует, поскольку один и тот же тип нарушения у разных людей требует различного подхода. Так формируется персональный план, зависящий от выраженности дефекта, сопутствующих заболеваний и реакции организма на нагрузку.
"Нет такого рецепта. Все зависит от эффекта. Есть сложные случаи, которые лечатся дольше, есть простые случаи, реабилитация которых идет по ускоренной программе и не требует длительных сроков реабилитации", — пояснил Дахкильгов.
Подобные различия, по его словам, связаны не только с техникой лечения, но и с тем, как быстро пациент адаптируется к изменениям.
По словам специалиста, необходимость вмешательства в более поздние годы нередко связана с потерей зубов и сопутствующими проблемами. Такие ситуации приводят к изменению опоры челюсти, и имеющиеся аномалии начинают прогрессировать. Это отражается не только на эстетике, но и на функции: возникают трудности с жеванием, нарушается равномерная нагрузка, формируются хронические болевые синдромы.
Эксперт пояснил, что своевременная коррекция помогает избежать последствий, которые со временем становятся заметнее и доставляют больше дискомфорта. Так взрослые пациенты получают возможность восстановить устойчивость зубного ряда и снизить риск дальнейших осложнений.
