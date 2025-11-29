Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
KGM Korando прошёл испытания и удивил уровнем комфорта — автоэксперты
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One

Прикус меняется тише морщин: взрослая челюсть всё-таки поддаётся — и иногда спасает здоровье

Возможность лечения прикуса у пожилых пациентов отметил врач Дахкильгов
3:12
Здоровье

Исправление прикуса часто воспринимают как процедуру из подросткового периода, однако опыт врачей показывает иную картину. Об этом рассказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов в комментарии EcoSever.

Стоматология
Фото: www.freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info
Стоматология

Специалист подчеркнул, что необходимость коррекции возникает и после наступления зрелого возраста, а откладывать её бывает рискованно.

Возможности лечения после 50 лет

Собеседник EcoSever пояснил, что взрослым пациентам доступны разные подходы, и выбор метода зависит от строения челюстно-лицевой системы. Он отметил, что часть проблем удается решить ортодонтическими методами, а при выражённых костных аномалиях применяется хирургический путь.

Такие решения помогают тем, у кого чрезмерно развита нижняя челюсть или, напротив, недоразвита верхняя. И практика показывает, что коррекцию успешно проходят и люди старше пятидесяти.

"Исправляется как ортодонтическими методами, так и операциями, если есть костные аномалии, если слишком развита нижняя челюсть или недоразвита верхняя. Много когда пациенты после пятидесяти лет справляются с прикусами", — отметил эксперт.

Эта позиция подтверждает, что возраст перестал быть ограничением, а специалисты опираются прежде всего на состояние костных тканей и общее здоровье пациента.

Почему сроки лечения различаются

Дахкильгов подчеркнул, что продолжительность терапии определяется индивидуальными особенностями. Он объяснил, что единых сроков не существует, поскольку один и тот же тип нарушения у разных людей требует различного подхода. Так формируется персональный план, зависящий от выраженности дефекта, сопутствующих заболеваний и реакции организма на нагрузку.

"Нет такого рецепта. Все зависит от эффекта. Есть сложные случаи, которые лечатся дольше, есть простые случаи, реабилитация которых идет по ускоренной программе и не требует длительных сроков реабилитации", — пояснил Дахкильгов.

Подобные различия, по его словам, связаны не только с техникой лечения, но и с тем, как быстро пациент адаптируется к изменениям.

Зачем корректировать прикус в пожилом возрасте

По словам специалиста, необходимость вмешательства в более поздние годы нередко связана с потерей зубов и сопутствующими проблемами. Такие ситуации приводят к изменению опоры челюсти, и имеющиеся аномалии начинают прогрессировать. Это отражается не только на эстетике, но и на функции: возникают трудности с жеванием, нарушается равномерная нагрузка, формируются хронические болевые синдромы.

Эксперт пояснил, что своевременная коррекция помогает избежать последствий, которые со временем становятся заметнее и доставляют больше дискомфорта. Так взрослые пациенты получают возможность восстановить устойчивость зубного ряда и снизить риск дальнейших осложнений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Избыточные тренировки вызывают поведенческую зависимость — Максим Стулий
Агротекстиль и защитная насыпь помогают сохранить магнолии зимой — Actualno
Лазерные методики востребованы в осенне-зимний сезон — руководитель клиники Скибина
Возможность лечения прикуса у пожилых пациентов отметил врач Дахкильгов
Владимир Путин заявил, что Китай делает электромобили лучше Европы
Селезнёва пробовалась на роль Нины в "Кавказской пленнице"
Песчаники Тава погрузились под грунт из-за давления древних ледников — Кортни-Дэвис
Китайские туристы увеличили бронирования в Россию — China Trading Desk
Рост ВВП Германии на 1,3% зависит от условий — министр экономики Райхе
Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение песни "Щедрик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.