Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Миддлтон объяснила изменение цвета волос выгоранием на солнце
Валютная выручка российских экспортёров снизилась на 15%
Упражнения для ног укрепляют мышцы и улучшают баланс — тренер Альберто Мареке
Старый силикон теряет эластичность и перестаёт держать влагу — Perlasalutesessuale
Кефир после заморозки заменяет калорийное мороженое — диетологи
Падение уровня Туркана активизировало разломы — исследователь Джеймс Мюрхед
Оранжевые лишайники помогают находить кости динозавров — Current Biology
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки

Средство, которое меняет кожу, но может испортить её за ночь: как правильно пользоваться витамином С

Витамин С уменьшает выраженность морщин — косметологи
8:35
Здоровье

Витамин С давно стал любимцем тех, кто следит за состоянием кожи. Его называют универсальным помощником: он делает тон ровнее, освежает, снижает проявления пигментации и запускает естественные механизмы обновления. Но вместе с мощными свойствами появляются и риски, особенно если применять такие средства без системы или нарушать базовые правила ухода. Чтобы витамин С работал на вас, а не против, важно понимать, как он влияет на кожу и какие тонкости нужно учитывать.

Облепиховый морс с соком цитрусов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Облепиховый морс с соком цитрусов

Что делает витамин C и почему он так полезен

Витамин C — один из самых изученных косметических ингредиентов. Его ценят за способность блокировать действие свободных радикалов, которые ускоряют старение кожи и ухудшают её текстуру. Этот компонент помогает клеткам вырабатывать коллаген, поэтому кожа становится упругой, а мелкие заломы разглаживаются.

Он ярко проявляет себя и в борьбе с тусклым тоном. Регулярное использование средств с витамином С постепенно возвращает коже свежесть: сероватый оттенок уходит, рельеф выглядит ровнее, а пигментные пятна становятся менее заметными. Благодаря выраженному противовоспалительному действию витамин С подходит и тем, кто сталкивается с акне или эпизодическими раздражениями — он помогает уменьшить покраснение и ускоряет восстановление.

Когда витамин C может навредить

У этого ингредиента есть и обратная сторона. Если применять его без SPF, особенно в солнечный сезон, кожа может стать более чувствительной к ультрафиолету. L-аскорбиновая кислота повышает фоточувствительность, поэтому без защитного крема возрастает риск ожогов и появления новых пигментных пятен. Именно поэтому специалисты подчёркивают: любое средство с витамином С требует обязательного завершения ухода солнцезащитным кремом не ниже SPF 30.

Также стоит учитывать восстановительный период кожи. Если планируется лазерная процедура или химический пилинг, от сывороток с витамином C лучше отказаться заранее и вернуться к ним только после полного восстановления барьера.

Подходит ли витамин C разным возрастам

Оптимальный момент для знакомства с этим ингредиентом — около 20 лет. В этом возрасте кожа начинает сталкиваться с первым оксидативным стрессом, и антиоксидантная поддержка особенно уместна. Но и более зрелой коже витамин С приносит заметную пользу: помогает уменьшить признаки фотостарения, поддерживает плотность, выравнивает тон и борется с пигментацией. Этот компонент можно назвать универсальным: он работает на профилактику раннего старения и улучшает качество кожи в любом возрасте.

Главное правило — сочетать витамин С с качественным солнцезащитным средством. Именно такая пара делает уход полноценным.

Сравнение форматов и взаимодействий витамина C

Формат средства Особенности Для какого типа кожи Практическая выгода
5% витамин C Мягкое действие Кожа вокруг глаз, чувствительная Подходит для ежедневного применения
10% витамин C Базовая концентрация Сухая и чувствительная Улучшает текстуру и мягко осветляет
15% витамин C Универсальный вариант Все типы кожи Хороший баланс эффективности и переносимости
20% витамин C Интенсивное воздействие Кожа с выраженным фотостарением Помогает уменьшить пигментацию и неровности

Как правильно использовать витамин С

1. Подбирайте концентрацию под состояние кожи

  • Для новичков и чувствительной кожи подойдет 5-10%.
  • Для уверенных пользователей — 15%.
  • Для борьбы с глубокими проблемами фотостарения — 20%.

2. Комбинируйте ингредиенты грамотно

  • Не смешивайте витамин С с продуктами на основе ретинола в один день.
  • Избегайте одновременного применения кислотных тоников.
  • Если хотите использовать оба ингредиента, делайте это в разные дни недели.

3. Храните сыворотку правильно

  • Свет и воздух ускоряют окисление.
  • Храните продукт в тёмном флаконе.
  • Держите крышку плотно закрытой.
  • Идеально — тёмный шкаф или нижняя полка холодильника.

4. Контролируйте срок годности

  • Оригинальный оттенок — от прозрачного до светло-соломенного.
  • Если сыворотка стала коричневой, она окислилась.
  • Ниспользованный продукт лучше выбросить, чтобы не вызвать раздражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Применять витамин C без SPF
    → Появление пигментации.
    → Используйте солнцезащитный крем SPF 30-50 (флюиды, гели, эмульсии).
  2. Наносить витамин C сразу после агрессивного пилинга
    → Раздражение, покраснение, стянутость.
    → Замените уход на кремы с пантенолом или церамидами.
  3. Хранить открытую сыворотку на подоконнике
    → Быстрое окисление и потеря эффективности.
    → Выбирайте продукты в помпах или тёмных стеклянных флаконах.

А что если…

…использовать витамин C вечером? Можно, но эффект лучше проявляется утром: кожа выглядит ярче, а SPF усиливает защиту от радикалов.
…добавить сыворотку в крем? Так делать нежелательно — вы снижаете концентрацию, а формулы могут быть несовместимы.
…вместо L-аскорбиновой кислоты выбрать производное? Это вариант для чувствительной кожи: тетрагексилдецил аскорбат действует мягче, но тоже эффективно.

Плюсы и минусы витамина C

Плюсы Минусы
Осветляет кожу и уменьшает пигментацию Может провоцировать раздражение при неправильном использовании
Усиливает выработку коллагена Повышает фоточувствительность
Борется с тусклостью Требует правильного хранения
Подходит для возрастной кожи Может не подойти после пилингов или процедур
Уменьшает воспаление Высокие концентрации подходят не всем

FAQ

Как выбрать хорошую сыворотку с витамином C?

Ищите стабильные формы вещества (например, аскорбил тетраизопальмитат или магниевую соль аскорбиновой кислоты) и обращайте внимание на упаковку: тёмный стеклянный флакон — лучший вариант.

Сколько стоит качественное средство с витамином C?

Диапазон широкий: от бюджетных вариантов в аптеках до премиальных сывороток. Средняя цена — от 800 до 3500 рублей в зависимости от концентрации и состава.

Что лучше: витамин С в креме или в сыворотке?

Сыворотка эффективнее, потому что содержит более высокую концентрацию активного вещества. Крем же подойдёт тем, кто хочет мягкий, менее активный уход.

Мифы и правда

  1. Миф: витамин С вызывает пигментацию.
    Правда: он повышает чувствительность к солнцу, но при использовании SPF защищает от пигментации.
  2. Миф: чем выше концентрация, тем лучше.
    Правда: слишком высокие дозы могут вызвать раздражение. Важно подобрать баланс.
  3. Миф: окислившийся продукт можно использовать дальше.
    Правда: окисленный витамин С теряет пользу и может вредить коже.

Три интересных факта

  1. Восполнение витамина С в коже с возрастом замедляется, поэтому местное применение становится особенно важным.
  2. Многие производные витамина С устойчивее к свету и воздуху, чем чистая L-аскорбиновая кислота.
  3. В азиатских косметических линейках витамин С часто сочетают с ферментами, чтобы усилить осветляющий эффект.

Исторический контекст

  1. В середине XX века витамин С начали активно изучать как антиоксидант, способный замедлять старение кожи.
  2. Первые сыворотки появились в конце 80-х и быстро стали бестселлерами в профессиональной косметологии.
  3. Сейчас витамин С входит в обязательный набор средств для профилактики фотостарения наряду с SPF и ретинолом.
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Наука и техника
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Эсхинантус продлил цветение при прохладной зимовке
Витамин С уменьшает выраженность морщин — косметологи
Селезнёва рассказала, что Гайдай не взял её в "Кавказскую пленницу" из-за живота
Предотвратить укачивание можно выбрав место по ходу поезда — Business Insider
Йод защищает древесные спилы от гнили в зимний период
Живая ёлка сохнет рядом с отоплением и камином — эксперт по праздникам Брукс
Рецепт куриных фрикаделек с нутовой мукой станет частью ПП-рациона — jovempan.com.br
Оптимальный срок автокредита при ставке 25,1% составляет 16–18 месяцев — Autonews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.