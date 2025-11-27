Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гнев взрывается за секунды, но гаснет еще быстрее: техника, которая возвращает холодную голову

Физическая активность ускоряет спад эмоционального напряжения — психолог Бенетт
1:52
Здоровье

Чтобы справиться с гневом, важно понимать его физиологическую природу и вовремя прерывать ситуации, вызывающие сильные эмоции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Гнев
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гнев

По словам специалиста, гнев — это энергоемкая эмоция, управлять которой можно, если осознавать свои индивидуальные особенности. У некоторых людей процесс торможения нервных импульсов протекает медленнее, и поэтому им сложнее контролировать эмоциональные всплески.

"Если человеку трудно остановиться в состоянии гнева, ему важно это осознать и уметь вовремя прекратить общение. Один из самых эффективных способов — сделать паузу и дать эмоциям утихнуть. Через некоторое время напряжение спадает, и человек способен трезво оценить ситуацию", — пояснила эксперт.

Она напомнила, что в состоянии сильного раздражения не следует принимать решения — они, как правило, оказываются нерациональными. Лучший способ восстановить контроль над эмоциями — задействовать физическую активность, которая помогает снизить уровень гормонов стресса.

"Хорошо помогают интенсивные тренировки, бег, занятия боксом или любые активные движения. Физическая нагрузка способствует снижению уровня стресса и эмоционального напряжения. После таких упражнений человек чувствует облегчение и спокойствие", — подчеркнула Бенетт.

Эксперт добавила, что важно обращать внимание на окружение и избегать людей, которые постоянно провоцируют раздражение. По ее словам, такие контакты приводят к эмоциональному истощению, и в этом случае лучшим решением будет сохранить дистанцию ради собственного психологического здоровья.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
