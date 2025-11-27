Тату исчезает, а риск остаётся: как маникюрная фреза оставляет после себя след, которого не ждут

Удаление тату фрезой увеличило риск заражения ВИЧ — врач Наталья Турская

7:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Попытки удалить татуировку подручными средствами периодически всплывают в соцсетях, и каждый такой пример вызывает бурные обсуждения. Недавний ролик, на котором девушка соглашаетcя "срезать" татуировку маникюрной фрезой, вновь напомнил: экономия на эстетических процедурах может стоить намного дороже. Чтобы понять, чем именно опасен такой метод, важно разобрать, как он воздействует на кожу и какие последствия способен вызвать.

Фото: Designed by Freepik by pch.vector is licensed under publik domain Девушка с тату

Как работает механическое "срезание" татуировки?

Фреза для маникюра — это инструмент, созданный для обработки ногтей. Но в некоторых салонах или у домашних мастеров её используют как абразив для кожи, пытаясь снять слой дермы вместе с пигментом татуировки. Такой подход нельзя назвать контролируемым: глубина воздействия зависит от силы нажима, угла и скорости вращения.

Специалисты подчёркивают: фреза затрагивает не только верхний слой кожи, но и глубокие структуры, где закреплён пигмент. При этом травмирование происходит вслепую, без медицинского контроля, что создаёт огромную раневую поверхность.

"Фреза во время работы собирает на себя кровь и ткань. Если инструмент использован повторно или недостаточно стерилизован, вирусы легко передаются следующему человеку", — подчеркнула врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

Что происходит с кожей при таком удалении?

Использование маникюрной фрезы превращает процедуру в болезненный процесс, напоминающий глубокий срез или ожог. Повреждаются сосуды, разрушаются коллагеновые волокна, а на месте воздействия образуется открытая рана. Пигмент при этом не разрушается, он лишь уходит вместе с частями кожи, что делает результат непредсказуемым: остаются рубцы, пятна, неправильные контуры.

Также нарушается естественный барьер кожи, который защищает организм от инфекций. Любая бактерия или вирус может попасть внутрь гораздо проще, чем обычно.

Методы удаления татуировки

Метод Механизм действия Риски Эффективность Подходит для Маникюрная фреза Механическое срезание кожи Гепатит B/C, ВИЧ, рубцы, инфекции, боль Низкая и непредсказуемая Нельзя использовать Лазер Разрушает пигмент точечным импульсом Временное покраснение, шелушение Высокая, курсами Цветные и черные татуировки Кислотные составы Химические ожоги Рубцы, воспаление Низкая Не рекомендуется Профессиональная дермабразия Контролируемое счищение слоями Рубцы, инфекция (меньше, чем у фрезы) Средняя Старые татуировки

Как безопасно удалить татуировку?

Обратитесь в клинику лазерной косметологии: выбирайте центры, где используют неодимовые лазеры и работают врачи. Пройдите консультацию: специалист подберёт длину волны, мощность и режим, чтобы воздействие было направлено только на пигмент. Используйте уходовые средства: успокаивающие кремы, пантенол, гели с алоэ вера помогут коже восстановиться. Следуйте ограничениям: избегайте солнца, солярия, сауны, горячих ванн первые две недели. Планируйте несколько процедур: татуировки редко исчезают после одного сеанса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использовать фрезу → глубокие раны и рубцы → лазерное удаление в клинике.

Обираться на "домашние кислотные средства" → ожоги и пигментация → профессиональные пилинги по назначению врача.

Делать процедуру в непроверенном салоне → риск заражения → выбирать медицинские центры с лицензией.

А что, если тату маленькая?

Даже миниатюрные татуировки требуют профессионального подхода. Малый размер не делает процедуру менее опасной: фреза повреждает кожу одинаково глубоко независимо от площади. Для маленьких тату лазер особенно удобен — он позволяет прицельно работать с пигментом.

Плюсы и минусы методов удаления

Плюсы Минусы Лазер: точность, безопасность, прогнозируемый результат Требует нескольких сеансов Дермабразия: подходит для старых тату Риск рубцов выше, чем у лазера Кремы и осветляющие сыворотки: нетравматичны Практически не работают с глубоким пигментом

FAQ

Как выбрать способ удаления татуировки?

Оптимальный и безопасный метод — лазер, особенно неодимовый. Он воздействует на пигмент, не разрушая кожу.

Сколько стоит удаление тату?

Цена зависит от размера, цвета и количества сеансов. Маленькие татуировки — от 1500 рублей за процедуру, большие могут потребовать 8-10 визитов.

Что лучше для чувствительной кожи?

Лазерное удаление в щадящем режиме или комбинация лазера и уходовых средств по рекомендации специалиста.

Мифы и правда

Миф: фреза работает быстрее, чем лазер.

фреза работает быстрее, чем лазер. Правда: она лишь снимает кожу, не уничтожая пигмент.

она лишь снимает кожу, не уничтожая пигмент. Миф: при хорошем стерилизаторе риск заражения отсутствует.

при хорошем стерилизаторе риск заражения отсутствует. Правда: домашние мастера редко соблюдают медицинские стандарты обработки инструментов.

домашние мастера редко соблюдают медицинские стандарты обработки инструментов. Миф: рубцы появляются только от глубоких травм.

рубцы появляются только от глубоких травм. Правда: даже поверхностная фрезеровка может привести к грубым рубцам.

Исторический контекст

В начале XX века татуировки удаляли кислотами, что приводило к ожогам и опасным осложнениям.

В 1980-х стали применять дермабразию — контролируемое "сошлифовывание" кожи.

С появлением лазеров удаление стало гораздо безопаснее: современные аппараты способны разрушать пигмент точечно, не разрывая ткани.

Три интересных факта

Лазерное удаление появилось в 1960-х, но активно применяется лишь последние 20-25 лет. Жёлтые и зелёные пигменты удаляются сложнее всего — для них используют особые длины волн. Татуировки, выполненные дешёвым пигментом, удаляются быстрее, но чаще дают побочные реакции на коже.

Попытки удалить тату маникюрной фрезой — это серьёзный риск для здоровья. Такой метод травмирует кожу, создаёт условия для заражения вирусами и почти гарантированно приводит к рубцам. Безопасность возможна только при обращении к профессионалам, которые используют медицинское оборудование и соблюдают стандарты стерилизации. Осознанный подход позволяет сохранить не только кожу, но и здоровье в целом — интернет-издание "Подмосковье Сегодня".