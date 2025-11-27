Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Синдром вечной усталости: эти ошибки в питании мешают вам чувствовать себя бодрым

Нехватка воды вызывает усталость и снижает концентрацию — диетолог Соломатина
Здоровье

Постоянная усталость часто связана с обезвоживанием, дефицитом витаминов и неправильным питанием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: unsplash.com by Fatane Rahimi is licensed under Free to use under the Unsplash License
По словам диетолога, одним из ключевых факторов, влияющих на ощущение бодрости, является водный баланс. Недостаток жидкости замедляет метаболические процессы и ухудшает кровоснабжение мозга, что приводит к снижению концентрации и усталости.

"Вода — это основа нормального функционирования клеток и органов. При обезвоживании замедляются обменные процессы, мозг получает меньше кислорода и глюкозы, и человек начинает ощущать усталость. Поэтому важно поддерживать водный баланс, особенно при активной работе или стрессе. Даже легкое обезвоживание может существенно снизить работоспособность", — пояснила диетолог.

Эксперт отметила, что рацион должен содержать продукты, поддерживающие устойчивый уровень энергии: белки, магний, витамины группы B, железо и антиоксиданты. Белковые продукты дают длительное насыщение, в то время как быстрые углеводы вызывают кратковременный всплеск энергии, за которым следует упадок сил.

"Белок переваривается медленно и обеспечивает организм энергией на продолжительное время. Полезно употреблять рыбу, мясо птицы, яйца, орехи и бобовые. Энергетический обмен поддерживают магний, содержащийся в зеленых овощах, гречке и семечках, а также витамины группы B, железо и омега-3 жирные кислоты. Антиоксиданты из ягод, овощей и фруктов помогают снизить воспаление и восстановить клетки", — отметила Соломатина.

Диетолог добавила, что для полноценной выработки энергии важно хорошее кровообращение и достаточное поступление кислорода к тканям. В этом помогают продукты, содержащие оксид азота — свекла, сельдерей и виноград. Кроме того, большое значение имеют продукты, поддерживающие работу щитовидной железы: морепродукты, фейхоа, грецкие и бразильские орехи. Они способствуют нормальному обмену веществ и предотвращают хроническую усталость.

