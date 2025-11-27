Синдром вечной усталости: эти ошибки в питании мешают вам чувствовать себя бодрым

Постоянная усталость часто связана с обезвоживанием, дефицитом витаминов и неправильным питанием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам диетолога, одним из ключевых факторов, влияющих на ощущение бодрости, является водный баланс. Недостаток жидкости замедляет метаболические процессы и ухудшает кровоснабжение мозга, что приводит к снижению концентрации и усталости.
"Вода — это основа нормального функционирования клеток и органов. При обезвоживании замедляются обменные процессы, мозг получает меньше кислорода и глюкозы, и человек начинает ощущать усталость. Поэтому важно поддерживать водный баланс, особенно при активной работе или стрессе. Даже легкое обезвоживание может существенно снизить работоспособность", — пояснила диетолог.
Эксперт отметила, что рацион должен содержать продукты, поддерживающие устойчивый уровень энергии: белки, магний, витамины группы B, железо и антиоксиданты. Белковые продукты дают длительное насыщение, в то время как быстрые углеводы вызывают кратковременный всплеск энергии, за которым следует упадок сил.
"Белок переваривается медленно и обеспечивает организм энергией на продолжительное время. Полезно употреблять рыбу, мясо птицы, яйца, орехи и бобовые. Энергетический обмен поддерживают магний, содержащийся в зеленых овощах, гречке и семечках, а также витамины группы B, железо и омега-3 жирные кислоты. Антиоксиданты из ягод, овощей и фруктов помогают снизить воспаление и восстановить клетки", — отметила Соломатина.
Диетолог добавила, что для полноценной выработки энергии важно хорошее кровообращение и достаточное поступление кислорода к тканям. В этом помогают продукты, содержащие оксид азота — свекла, сельдерей и виноград. Кроме того, большое значение имеют продукты, поддерживающие работу щитовидной железы: морепродукты, фейхоа, грецкие и бразильские орехи. Они способствуют нормальному обмену веществ и предотвращают хроническую усталость.
