Уши под давлением: как безболезненно перенести взлет и посадку самолета

Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев

Заложенность ушей при взлете и посадке самолета связана с перепадом давления между наружным и внутренним ухом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

По словам врача, при изменении высоты атмосферное давление начинает неравномерно воздействовать на барабанную перепонку — снаружи и изнутри через евстахиеву трубу. Это вызывает ее втяжение и раздражение болевых рецепторов, что приводит к ощущению заложенности и боли.

"На барабанную перепонку давит атмосферное давление, и оно должно быть одинаковым с обеих сторон. Когда внешнее давление превышает внутреннее, перепонка втягивается, и срабатывают болевые рецепторы. Именно поэтому при взлете и посадке возникает характерное ощущение заложенности ушей", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что попытки самостоятельно "продуть" уши путем зажатия носа и натуживания могут быть опасны — в этом случае слизь может попасть в слуховую трубу и спровоцировать воспаление. Оптимальным решением, по словам специалиста, является использование мягких и безопасных методов выравнивания давления.

"Лучше воспользоваться жевательной резинкой, сосудосуживающими каплями в нос или выполнить легкий пневмомассаж барабанной перепонки. Можно также слегка потянуть ушную раковину вверх и назад, чтобы выровнять слуховой проход, а при склонности к отекам — принять противоотечные препараты. Эти меры позволяют снизить давление на перепонку и избежать неприятных ощущений во время полета", — отметил Зайцев.

Врач добавил, что сильная и продолжительная заложенность ушей может привести к воспалению слуховой трубы — евстахииту, который при отсутствии лечения способен перейти в средний или гнойный отит.