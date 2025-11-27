Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Распорка между стойками повышает жёсткость кузова и управляемость — Actualno
$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей
Микроробот доставляет лекарство точечно в сосуды — исследователи Швейцарии
Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
Блокировка RhoA восстановила работу стволовых клеток — учёные IDIBELL
Пилинг снижает огрубение кожи стоп — косметолог Юлия Дробышева
Бездетный Максим Аверин уже не верит, что у него будут наследники
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Интервальные занятия повышают расход калорий после тренировки

Европа в панике: новый супергрибок не берет ни одна таблетка — врачи разводят руками

Грибок Trichophyton indotineae распространяется по Европе — дерматолог Русак
3:48
Здоровье

Новый штамм дерматофитов Trichophyton indotineae стремительно распространяется по Европе и вызывает обеспокоенность врачей. По словам дерматолога Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Марины Русак, ситуация осложняется необычайной устойчивостью грибка к привычному лечению. Специалисты фиксируют рост случаев заражения, связанных с агрессивным течением болезни и её склонностью к распространению.

Микроскоп
Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Микроскоп

Быстрое распространение и особенности симптомов

Марина Русак отмечает, что ускоренное проникновение Trichophyton indotineae в европейские страны стало тревожным сигналом для дерматологов. Этот дерматофит проявляет высокую контагиозность и сниженный ответ на стандартные препараты, что делает его распространение трудноконтролируемым. Грибок передаётся легко, а сам процесс заражения часто остаётся незамеченным до момента появления выраженной симптоматики.

Клиническая картина, по словам специалиста, выглядит особенно агрессивной.

"Клинически он проявляется интенсивным воспалением кожи с формированием болезненных элементов сыпи, чаще в области паха, внутренней поверхности бедер и ягодиц. Характерна склонность к быстрому распространению и затяжному течению, особенно при попытках самостоятельного лечения неэффективными препаратами", — пояснила врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Такое течение заболевания увеличивает риск осложнений и делает самодиагностику крайне ненадёжной.

Где возникает риск заражения

Источником инфекции чаще всего становится тесный контакт кожа к коже с носителем грибка. Это могут быть как бытовые, так и интимные взаимодействия. Риск повышается в ситуациях, когда контакт длительный, а поражённые участки кожи остаются открытыми. Нередко заболевание распространяется внутри семей или среди людей, находящихся в регулярном физическом контакте.

Значимую роль в передаче играют предметы и поверхности общего пользования. "Существенную роль играют и предметы окружающей среды: полотенца, спортивный инвентарь, постельные принадлежности, одежда. В условиях повышенной влажности и травматизации кожи риск передачи возрастает в разы — это касается спортивных залов, бань, бассейнов и других мест общего пользования", — добавила Русак. В подобных местах создаются идеальные условия для выживания и передачи грибка — тепло, влажно и высокая плотность людей.

Почему грибок становится опасным

Опасность Trichophyton indotineae заключается не только в характерных воспалительных проявлениях. По словам врача, грибок демонстрирует устойчивость к базовым схемам терапии, что усложняет лечение и увеличивает длительность заболевания. При отсутствии корректного подхода очаги поражения могут увеличиваться, а кожа — утрачивать способность к восстановлению без медикаментозной поддержки.

Врач подчёркивает, что без своевременного вмешательства возможно присоединение бактериальной инфекции и переход процесса в хроническую форму. "Без адекватного лечения возможно расширение зоны поражения, присоединение бактериальной инфекции, хронизация процесса и формирование распространеных дерматомикозов, требующих длительного и комплексного подхода", — заключила дерматолог. Для пациентов это означает необходимость тщательного наблюдения и применения именно тех методов лечения, которые доказали свою эффективность против супергрибка.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Последние материалы
Пилинг снижает огрубение кожи стоп — косметолог Юлия Дробышева
Бездетный Максим Аверин уже не верит, что у него будут наследники
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Грибок Trichophyton indotineae распространяется по Европе — дерматолог Русак
Интервальные занятия повышают расход калорий после тренировки
между кроватью и шкафом нужно оставлять минимум 80 см отмечает Idealista
Никотин снижает защитные свойства кожи — дерматологи
Омега-3 снижает воспаления кожи — диетологи
Беременность амазонского дельфина длится 11 месяцев
Липкие ловушки сократили число взрослых сциарид
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.