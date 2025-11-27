Европа в панике: новый супергрибок не берет ни одна таблетка — врачи разводят руками

Грибок Trichophyton indotineae распространяется по Европе — дерматолог Русак

Новый штамм дерматофитов Trichophyton indotineae стремительно распространяется по Европе и вызывает обеспокоенность врачей. По словам дерматолога Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Марины Русак, ситуация осложняется необычайной устойчивостью грибка к привычному лечению. Специалисты фиксируют рост случаев заражения, связанных с агрессивным течением болезни и её склонностью к распространению.

Быстрое распространение и особенности симптомов

Марина Русак отмечает, что ускоренное проникновение Trichophyton indotineae в европейские страны стало тревожным сигналом для дерматологов. Этот дерматофит проявляет высокую контагиозность и сниженный ответ на стандартные препараты, что делает его распространение трудноконтролируемым. Грибок передаётся легко, а сам процесс заражения часто остаётся незамеченным до момента появления выраженной симптоматики.

Клиническая картина, по словам специалиста, выглядит особенно агрессивной.

"Клинически он проявляется интенсивным воспалением кожи с формированием болезненных элементов сыпи, чаще в области паха, внутренней поверхности бедер и ягодиц. Характерна склонность к быстрому распространению и затяжному течению, особенно при попытках самостоятельного лечения неэффективными препаратами", — пояснила врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Такое течение заболевания увеличивает риск осложнений и делает самодиагностику крайне ненадёжной.

Где возникает риск заражения

Источником инфекции чаще всего становится тесный контакт кожа к коже с носителем грибка. Это могут быть как бытовые, так и интимные взаимодействия. Риск повышается в ситуациях, когда контакт длительный, а поражённые участки кожи остаются открытыми. Нередко заболевание распространяется внутри семей или среди людей, находящихся в регулярном физическом контакте.

Значимую роль в передаче играют предметы и поверхности общего пользования. "Существенную роль играют и предметы окружающей среды: полотенца, спортивный инвентарь, постельные принадлежности, одежда. В условиях повышенной влажности и травматизации кожи риск передачи возрастает в разы — это касается спортивных залов, бань, бассейнов и других мест общего пользования", — добавила Русак. В подобных местах создаются идеальные условия для выживания и передачи грибка — тепло, влажно и высокая плотность людей.

Почему грибок становится опасным

Опасность Trichophyton indotineae заключается не только в характерных воспалительных проявлениях. По словам врача, грибок демонстрирует устойчивость к базовым схемам терапии, что усложняет лечение и увеличивает длительность заболевания. При отсутствии корректного подхода очаги поражения могут увеличиваться, а кожа — утрачивать способность к восстановлению без медикаментозной поддержки.

Врач подчёркивает, что без своевременного вмешательства возможно присоединение бактериальной инфекции и переход процесса в хроническую форму. "Без адекватного лечения возможно расширение зоны поражения, присоединение бактериальной инфекции, хронизация процесса и формирование распространеных дерматомикозов, требующих длительного и комплексного подхода", — заключила дерматолог. Для пациентов это означает необходимость тщательного наблюдения и применения именно тех методов лечения, которые доказали свою эффективность против супергрибка.