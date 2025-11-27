От ярких рисунков до рака кожи: ядовитое искусство, которое может обернуться фатальной ошибкой

Татуировки связаны с риском развития меланомы — учёные из Лундского университета

Татуировки стали неотъемлемой частью современного общества, но до недавнего времени их возможное влияние на здоровье было малоизученным. Однако исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили, что татуировки могут стать фактором риска развития меланомы, одного из самых опасных видов рака кожи. Это исследование стало третьим в серии работ группы ученых, посвященных возможным долгосрочным последствиям попадания татуировочных пигментов в организм.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ татуировка

Татуировки и рак

В своей новой работе ученые сосредоточились на связи между татуировками и меланомой, подчеркивая, что предыдущие исследования показали лишь возможную связь татуировок с лимфомой, но не с другими видами рака кожи, такими как плоскоклеточный рак. Важно отметить, что вопрос о том, могут ли татуировки непосредственно вызывать рак, остаётся открытым, но новое исследование всё же даёт основания для дальнейших выводов.

Для своей работы ученые использовали данные Национального ракового регистра Швеции и выбрали группу из 2880 человек, у которых была диагностирована меланома. К каждому пациенту были подобраны трое здоровых людей того же пола и возраста. Все участники заполнили анкеты, в которых указали наличие татуировок, особенности солнечной активности, посещения соляриев и тип кожи. Эти данные позволили исследователям оценить риск возникновения меланомы среди татуированных людей, исключив основные факторы, такие как солнечные ожоги или солярии.

Как татуировки могут влиять на здоровье

Результаты исследования показали, что среди людей с диагнозом меланома 22% имели татуировки, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 20%. Хотя разница не является значительной, она всё же имеет статистическое значение на групповом уровне. Важно подчеркнуть, что ученые не утверждают, что татуировки напрямую вызывают рак, однако эта тенденция требует более глубоких исследований.

Одной из возможных причин связи татуировок с развитием заболеваний является реакция иммунной системы. Когда чернила попадают в кожу, организм воспринимает их как инородный материал. Иммунные клетки захватывают частицы пигмента и переносят их в лимфатические узлы. Кроме того, многие татуировочные красители содержат азопигменты — органические соединения, которые могут распадаться под действием солнечного света или лазерных процедур, образуя канцерогенные вещества.

Влияние татуировочных чернил

До 2022 года рынок татуировочных чернил был практически нерегулируемым, что вызывало опасения относительно токсичности некоторых компонентов. В Европейском Союзе были введены ограничения на содержание токсичных веществ в чернилах, но проверки показывают, что нарушения в этой области всё ещё случаются. Это добавляет ещё один уровень сложности в исследование безопасности татуировок.

Татуировки в свете современных тенденций

С каждым годом татуировки становятся всё более популярными, и если ранее их безопасность оставалась на периферии медицинских исследований, то теперь этот вопрос выходит на первый план. Специалисты подчеркивают, что безопасность татуировок должна обсуждаться более широко, поскольку риски для здоровья могут быть значительными, особенно если использовать некачественные или непроверенные материалы.

Татуировки, как и многие другие модные тенденции, имеют свою сторону риска, и осведомленность о возможных последствиях для здоровья становится важной частью их популярности. Хотя научное сообщество пока не пришло к окончательному выводу о прямой связи татуировок с развитием меланомы, эти исследования открывают новый взгляд на этот вопрос.

Мифы и правда о татуировках и здоровье

Миф: татуировки не могут влиять на здоровье, так как это всего лишь рисунки на коже.

Правда: татуировки могут оказывать влияние на иммунную систему и могут быть связаны с развитием некоторых заболеваний кожи, таких как рак. Миф: татуировки вредны только из-за плохих чернил.

Правда: хотя чернила могут быть частью проблемы, важную роль играют также иммунные реакции организма и влияние солнечного излучения на пигменты. Миф: все татуировки могут вызывать рак.

Правда: риск есть, но он зависит от множества факторов, включая качество чернил, количество татуировок и особенности кожных реакций.

Советы по безопасности при нанесении татуировок

Выбирайте сертифицированные салоны. Обязательно проверяйте, имеет ли студия лицензии и следит ли за качеством используемых материалов. Используйте гипоаллергенные чернила. Обратите внимание на состав чернил, чтобы снизить риск аллергических реакций. Осторожно с солнечным воздействием. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце после нанесения татуировок и используйте защитные средства.

FAQ

Что делать, если заметил изменения на коже после татуировки?

Если у вас появились какие-либо необычные изменения на коже после нанесения татуировки, немедленно обратитесь к дерматологу. Это может быть связано с аллергической реакцией или инфекцией.

Могут ли татуировки влиять на возрастную кожу?

Да, татуировки могут ускорять процесс старения кожи, особенно если они подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому важно защищать татуировки от солнца.

Как уменьшить риск инфекций после татуировки?

Следуйте рекомендациям по уходу, которые даёт татуировщик, и обязательно используйте антисептики, чтобы предотвратить инфицирование.

Пользователям татуировок стоит учитывать возможные риски, особенно выбирая качественные чернила и соблюдая меры предосторожности по уходу за татуировками.