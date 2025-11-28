Сладкий заряд бодрости оборачивается риском: энергетики бьют по самым уязвимым органам

Энергетики повышают риск панкреонекроза — врач Алексей Решетун

Энергетики давно стали привычной частью образа жизни — их пьют перед тренировкой, на работе, во время учёбы или ночных игровых сессий. Но врачи всё чаще отмечают: за мгновенной бодростью скрывается высокая токсическая нагрузка. Недавний случай с 22-летним геймером, у которого отказали ноги и развился некроз поджелудочной железы, вновь привлёк внимание медиков к последствиям регулярного употребления энергетиков. Эти напитки содержат не только кофеин и сахар, но и целый набор синтетических компонентов, способных наносить ущерб внутренним органам.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ассортимент энергетических напитков, представленных в магазине

Что говорят врачи о влиянии энергетиков на организм

Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун подчёркивает, что подобные истории не являются исключением:

"Развитие панкреонекроза — не редкость при злоупотреблении вредными продуктами. В первую очередь это касается алкоголя, однако энергетики с их сложным химическим составом также способны спровоцировать отмирание тканей. Так что в произошедшем нет ничего неожиданного", — рассказал ассистент кафедры анатомии человека Алексей Решетун.

Поджелудочная железа — один из самых уязвимых органов, и любые токсичные ингредиенты, поступающие через кишечник, особенно при частом употреблении, создают серьёзную нагрузку.

"Неудивительно, что поджелудочная, которая уже не раз подвергалась такой атаке, в итоге не выдержала", — добавил Алексей Решетун.

По словам специалиста, энергетики нельзя считать пищей в привычном понимании:

"Да, кратковременный прилив сил возможен, но он достигается ценой грубого вмешательства в естественные процессы и истощает внутренние резервы тела", — рассказал Алексей Решетун.

Почему энергетики так опасны

Энергетики содержат комбинацию сразу нескольких стимуляторов: кофеин, гуарану, таурин, глюкуронолактон, сахара или их заменители. По отдельности эти вещества не всегда вредны, но в сочетании они создают резкий всплеск нагрузки на сердце, сосуды и поджелудочную железу. Постоянная стимуляция приводит к истощению ресурсов организма и метаболическим сбоям.

Основные механизмы вреда:

резкий подъём уровня сахара;

спазм сосудов;

стимуляция выработки ферментов поджелудочной;

токсическое влияние на клетки;

хроническая дегидратация.

Особенно опасны ситуации, когда человек пьёт энергетики литрами в течение длительного времени — именно такие случаи приводят к некрозам и острому воспалению органов.

Сравнение реакции организма на умеренное и чрезмерное употребление энергетиков

Показатель Умеренное употребление Чрезмерное употребление Сердечный ритм Небольшое учащение Риск тахикардии и аритмий Поджелудочная железа Повышенная нагрузка Риск панкреатита и некроза Нервная система Кратковременная бодрость Тревожность, бессонница, истощение Обмен веществ Незначительные колебания Скачки сахара, перегрузка органов Общее самочувствие Лёгкий тонус Резкие упадки сил после "пика"

Советы шаг за шагом: как снизить риски

1. Ограничьте количество

безвредной дозы энергетиков нет, но минимизация — лучший вариант;

не больше одной банки раз в несколько дней.

2. Не смешивайте с алкоголем

комбинация резко повышает токсическую нагрузку;

эффект "маскировки" приводит к переутомлению и обезвоживанию.

3. Не пейте натощак

снижается раздражение слизистой желудка;

уменьшается нагрузка на поджелудочную железу.

4. Заменяйте натуральными альтернативами

зелёный чай, матэ, умеренные дозы кофе;

качественный сон и физическая активность дают более устойчивый эффект.

5. Следите за симптомами

боли под рёбрами, тошнота, слабость — повод обратиться к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Пить энергетики каждый день для бодрости → хроническая перегрузка органов → режим сна + кофе в умеренных дозах.

Запивать ими еду → нарушение работы ЖКТ → оставить напитки вне приёмов пищи.

Использовать энергию из банки для длительной работы → истощение нервной системы → планирование нагрузки и перерывы.

А что если отказаться от энергетиков совсем?

Полный отказ снимает постоянную стимуляцию нервной системы, улучшает качество сна, нормализует уровень сахара и снижает нагрузку на сердце. Уже через 1-2 недели люди отмечают исчезновение тревожности, улучшение концентрации и стабилизацию аппетита.

Плюсы и минусы энергетиков

Плюсы Минусы Быстрый прилив бодрости Перегрузка печени и поджелудочной Фокусировка на короткое время Скачки давления и сахара Удобство и доступность Высокая токсическая нагрузка Временное улучшение самочувствия Зависимость от стимуляции и истощение ресурсов

FAQ

Почему энергетики опаснее кофе?

Из-за смеси нескольких стимуляторов и высокой дозы сахара в одном напитке.

Может ли одна банка вызвать серьёзные проблемы?

Редко, но у людей с заболеваниями сердца, печени или ЖКТ — возможно.

Что выбрать вместо энергетиков?

Кофе, матэ, прогулки, контрастный душ, нормальный сон.

Мифы и правда

Миф: энергетики бодрят без вреда.

Правда: прилив энергии достигается за счёт истощения внутренних резервов.

Миф: если мало сахара, то напиток безопаснее.

Правда: синтетические стимуляторы всё равно воздействуют на органы.

Миф: молодому организму вред не страшен.

Правда: панкреонекроз может развиться в любом возрасте.

Три интересных факта

Некоторые энергетики содержат кофеина больше, чем три чашки эспрессо. Панкреонекроз чаще возникает у молодых людей, злоупотребляющих стимуляторами. Сердце реагирует на энергетики в течение 10 минут после употребления.

Первые энергетики появились в Азии в 1960-х, но в массовую культуру вошли в 1990–2000-х. Рост популярности совпал с увеличением числа случаев госпитализации из-за передозировки стимуляторов. С тех пор медики регулярно напоминают: энергетики — не напиток, а химический состав, который создаёт нагрузку на основные жизненно важные органы.