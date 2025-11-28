Сладкий заряд бодрости оборачивается риском: энергетики бьют по самым уязвимым органам

Энергетики давно стали привычной частью образа жизни — их пьют перед тренировкой, на работе, во время учёбы или ночных игровых сессий. Но врачи всё чаще отмечают: за мгновенной бодростью скрывается высокая токсическая нагрузка. Недавний случай с 22-летним геймером, у которого отказали ноги и развился некроз поджелудочной железы, вновь привлёк внимание медиков к последствиям регулярного употребления энергетиков. Эти напитки содержат не только кофеин и сахар, но и целый набор синтетических компонентов, способных наносить ущерб внутренним органам.
Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун подчёркивает, что подобные истории не являются исключением:
"Развитие панкреонекроза — не редкость при злоупотреблении вредными продуктами. В первую очередь это касается алкоголя, однако энергетики с их сложным химическим составом также способны спровоцировать отмирание тканей. Так что в произошедшем нет ничего неожиданного", — рассказал ассистент кафедры анатомии человека Алексей Решетун.
Поджелудочная железа — один из самых уязвимых органов, и любые токсичные ингредиенты, поступающие через кишечник, особенно при частом употреблении, создают серьёзную нагрузку.
"Неудивительно, что поджелудочная, которая уже не раз подвергалась такой атаке, в итоге не выдержала", — добавил Алексей Решетун.
По словам специалиста, энергетики нельзя считать пищей в привычном понимании:
"Да, кратковременный прилив сил возможен, но он достигается ценой грубого вмешательства в естественные процессы и истощает внутренние резервы тела", — рассказал Алексей Решетун.
Энергетики содержат комбинацию сразу нескольких стимуляторов: кофеин, гуарану, таурин, глюкуронолактон, сахара или их заменители. По отдельности эти вещества не всегда вредны, но в сочетании они создают резкий всплеск нагрузки на сердце, сосуды и поджелудочную железу. Постоянная стимуляция приводит к истощению ресурсов организма и метаболическим сбоям.
Основные механизмы вреда:
Особенно опасны ситуации, когда человек пьёт энергетики литрами в течение длительного времени — именно такие случаи приводят к некрозам и острому воспалению органов.
|Показатель
|Умеренное употребление
|Чрезмерное употребление
|Сердечный ритм
|Небольшое учащение
|Риск тахикардии и аритмий
|Поджелудочная железа
|Повышенная нагрузка
|Риск панкреатита и некроза
|Нервная система
|Кратковременная бодрость
|Тревожность, бессонница, истощение
|Обмен веществ
|Незначительные колебания
|Скачки сахара, перегрузка органов
|Общее самочувствие
|Лёгкий тонус
|Резкие упадки сил после "пика"
боли под рёбрами, тошнота, слабость — повод обратиться к врачу.
Полный отказ снимает постоянную стимуляцию нервной системы, улучшает качество сна, нормализует уровень сахара и снижает нагрузку на сердце. Уже через 1-2 недели люди отмечают исчезновение тревожности, улучшение концентрации и стабилизацию аппетита.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый прилив бодрости
|Перегрузка печени и поджелудочной
|Фокусировка на короткое время
|Скачки давления и сахара
|Удобство и доступность
|Высокая токсическая нагрузка
|Временное улучшение самочувствия
|Зависимость от стимуляции и истощение ресурсов
Почему энергетики опаснее кофе?
Из-за смеси нескольких стимуляторов и высокой дозы сахара в одном напитке.
Может ли одна банка вызвать серьёзные проблемы?
Редко, но у людей с заболеваниями сердца, печени или ЖКТ — возможно.
Что выбрать вместо энергетиков?
Кофе, матэ, прогулки, контрастный душ, нормальный сон.
Миф: энергетики бодрят без вреда.
Правда: прилив энергии достигается за счёт истощения внутренних резервов.
Миф: если мало сахара, то напиток безопаснее.
Правда: синтетические стимуляторы всё равно воздействуют на органы.
Миф: молодому организму вред не страшен.
Правда: панкреонекроз может развиться в любом возрасте.
Некоторые энергетики содержат кофеина больше, чем три чашки эспрессо.
Панкреонекроз чаще возникает у молодых людей, злоупотребляющих стимуляторами.
Сердце реагирует на энергетики в течение 10 минут после употребления.
Первые энергетики появились в Азии в 1960-х, но в массовую культуру вошли в 1990–2000-х. Рост популярности совпал с увеличением числа случаев госпитализации из-за передозировки стимуляторов. С тех пор медики регулярно напоминают: энергетики — не напиток, а химический состав, который создаёт нагрузку на основные жизненно важные органы.
