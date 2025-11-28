Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сладкий заряд бодрости оборачивается риском: энергетики бьют по самым уязвимым органам

Энергетики повышают риск панкреонекроза — врач Алексей Решетун
0:49
Здоровье

Энергетики давно стали привычной частью образа жизни — их пьют перед тренировкой, на работе, во время учёбы или ночных игровых сессий. Но врачи всё чаще отмечают: за мгновенной бодростью скрывается высокая токсическая нагрузка. Недавний случай с 22-летним геймером, у которого отказали ноги и развился некроз поджелудочной железы, вновь привлёк внимание медиков к последствиям регулярного употребления энергетиков. Эти напитки содержат не только кофеин и сахар, но и целый набор синтетических компонентов, способных наносить ущерб внутренним органам.

Ассортимент энергетических напитков, представленных в магазине
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ассортимент энергетических напитков, представленных в магазине

Что говорят врачи о влиянии энергетиков на организм

Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун подчёркивает, что подобные истории не являются исключением:

"Развитие панкреонекроза — не редкость при злоупотреблении вредными продуктами. В первую очередь это касается алкоголя, однако энергетики с их сложным химическим составом также способны спровоцировать отмирание тканей. Так что в произошедшем нет ничего неожиданного", — рассказал ассистент кафедры анатомии человека Алексей Решетун.

Поджелудочная железа — один из самых уязвимых органов, и любые токсичные ингредиенты, поступающие через кишечник, особенно при частом употреблении, создают серьёзную нагрузку.

"Неудивительно, что поджелудочная, которая уже не раз подвергалась такой атаке, в итоге не выдержала", — добавил Алексей Решетун.

По словам специалиста, энергетики нельзя считать пищей в привычном понимании:

"Да, кратковременный прилив сил возможен, но он достигается ценой грубого вмешательства в естественные процессы и истощает внутренние резервы тела", — рассказал Алексей Решетун.

Почему энергетики так опасны

Энергетики содержат комбинацию сразу нескольких стимуляторов: кофеин, гуарану, таурин, глюкуронолактон, сахара или их заменители. По отдельности эти вещества не всегда вредны, но в сочетании они создают резкий всплеск нагрузки на сердце, сосуды и поджелудочную железу. Постоянная стимуляция приводит к истощению ресурсов организма и метаболическим сбоям.

Основные механизмы вреда:

  • резкий подъём уровня сахара;
  • спазм сосудов;
  • стимуляция выработки ферментов поджелудочной;
  • токсическое влияние на клетки;
  • хроническая дегидратация.

Особенно опасны ситуации, когда человек пьёт энергетики литрами в течение длительного времени — именно такие случаи приводят к некрозам и острому воспалению органов.

Сравнение реакции организма на умеренное и чрезмерное употребление энергетиков

Показатель Умеренное употребление Чрезмерное употребление
Сердечный ритм Небольшое учащение Риск тахикардии и аритмий
Поджелудочная железа Повышенная нагрузка Риск панкреатита и некроза
Нервная система Кратковременная бодрость Тревожность, бессонница, истощение
Обмен веществ Незначительные колебания Скачки сахара, перегрузка органов
Общее самочувствие Лёгкий тонус Резкие упадки сил после "пика"

Советы шаг за шагом: как снизить риски

1. Ограничьте количество

  • безвредной дозы энергетиков нет, но минимизация — лучший вариант;
  • не больше одной банки раз в несколько дней.

2. Не смешивайте с алкоголем

  • комбинация резко повышает токсическую нагрузку;
  • эффект "маскировки" приводит к переутомлению и обезвоживанию.

3. Не пейте натощак

  • снижается раздражение слизистой желудка;
  • уменьшается нагрузка на поджелудочную железу.

4. Заменяйте натуральными альтернативами

  • зелёный чай, матэ, умеренные дозы кофе;
  • качественный сон и физическая активность дают более устойчивый эффект.

5. Следите за симптомами

боли под рёбрами, тошнота, слабость — повод обратиться к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить энергетики каждый день для бодрости → хроническая перегрузка органов → режим сна + кофе в умеренных дозах.
  • Запивать ими еду → нарушение работы ЖКТ → оставить напитки вне приёмов пищи.
  • Использовать энергию из банки для длительной работы → истощение нервной системы → планирование нагрузки и перерывы.

А что если отказаться от энергетиков совсем?

Полный отказ снимает постоянную стимуляцию нервной системы, улучшает качество сна, нормализует уровень сахара и снижает нагрузку на сердце. Уже через 1-2 недели люди отмечают исчезновение тревожности, улучшение концентрации и стабилизацию аппетита.

Плюсы и минусы энергетиков

Плюсы Минусы
Быстрый прилив бодрости Перегрузка печени и поджелудочной
Фокусировка на короткое время Скачки давления и сахара
Удобство и доступность Высокая токсическая нагрузка
Временное улучшение самочувствия Зависимость от стимуляции и истощение ресурсов

FAQ

Почему энергетики опаснее кофе?

Из-за смеси нескольких стимуляторов и высокой дозы сахара в одном напитке.

Может ли одна банка вызвать серьёзные проблемы?

Редко, но у людей с заболеваниями сердца, печени или ЖКТ — возможно.

Что выбрать вместо энергетиков?

Кофе, матэ, прогулки, контрастный душ, нормальный сон.

Мифы и правда

Миф: энергетики бодрят без вреда.
Правда: прилив энергии достигается за счёт истощения внутренних резервов.

Миф: если мало сахара, то напиток безопаснее.
Правда: синтетические стимуляторы всё равно воздействуют на органы.

Миф: молодому организму вред не страшен.
Правда: панкреонекроз может развиться в любом возрасте.

Три интересных факта

  1. Некоторые энергетики содержат кофеина больше, чем три чашки эспрессо.

  2. Панкреонекроз чаще возникает у молодых людей, злоупотребляющих стимуляторами.

  3. Сердце реагирует на энергетики в течение 10 минут после употребления.

Первые энергетики появились в Азии в 1960-х, но в массовую культуру вошли в 1990–2000-х. Рост популярности совпал с увеличением числа случаев госпитализации из-за передозировки стимуляторов. С тех пор медики регулярно напоминают: энергетики — не напиток, а химический состав, который создаёт нагрузку на основные жизненно важные органы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
