Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным
Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод
Ида Галич рассказала о насмешках бывших коллег из КВН
Самостоятельный сбор дикорастущих грибов приносит опасность — GISMETEO
Бельевая веревка помогает утеплить окна доступным способом — портал IVD
Пятиминутный метод для подтянутого тела представил тренер Сакума
Бюджет Вологодской области сократился до 90 млрд рублей — Законодательное собрание
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Сергей Лазарев привёл дочь в бальном платье на телевидение

Натуральное не значит чистое: фрукты хранят в себе больше яда, чем вредные продукты

Клубника — лидер по остаткам пестицидов — врач Давид Сеспедес
4:13
Здоровье

Среди множества советов о пользе фруктов и овощей, которые мы слышим ежедневно, появляется мнение, вынуждающее взглянуть на этот вопрос иначе. Почему не все фрукты одинаково полезны — и почему иногда стоит быть осторожным, особенно когда речь идёт о привычном ягодном лакомстве.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Что сказал эксперт и почему это всколыхнуло дискуссию

Давид Сеспедес, специалист по долголетию и питанию, разместил в социальных сетях заявление, которое многих удивило:

"К сожалению, клубника — одна из худших фруктов, которые вы можете съесть", — сказал доктор Давид Сеспедес.

Он уточнил, что не сомневается в пищевой ценности клубники — витамины, микроэлементы, антиоксиданты. Но его тревожит не состав плодов, а то, что клубника часто оказывается серьёзным источником пестицидов. При этом большинство людей моют её формально: "на глаз" под струёй воды, буквально на секунды. А на деле этого недостаточно, чтобы удалить остатки химии.

Польза и потенциальный риск клубники

Критерий Клубника (если неправильно вымыть) Альтернативный подход (тщательное мытьё)
Витамины и минералы Сохраняются Сохраняются + меньше риска
Количество пестицидов Высокое (остатки на поверхности) Существенно ниже после обработки
Риск для здоровья Повышенный при регулярном употреблении Минимизируется
Срок хранения Короткий (остатки + влага = порча) Дольше, при правильной сушке и хранении

Эта таблица показывает: не клубника сама по себе плоха — плохо то, как с ней обращались перед едой.

Как правильно мыть клубнику

  1. Поместите ягоды в дуршлаг.

  2. Наполните миску холодной водой, добавьте щепотку соли или немного уксуса (~3%).

  3. Оставьте клубнику в этом растворе на 10 минут.

  4. Тщательно промойте ягоды под струёй воды.

  5. Аккуратно обсушите бумажным полотенцем или хлопковой тканью.

  6. Переложите ягоды в ёмкость с отверстиями (вентилируемую), чтобы избежать скопления влаги, и уберите в холодное место (например, полку холодильника).

Если выполните все шаги — сохранятся витамины, ягодам не грозит преждевременная порча, а количество пестицидов сведётся к минимуму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: быстро промыть клубнику под краном. → Последствие: пестициды остаются на поверхности. → Альтернатива: 10 минут в растворе воды с уксусом/солью + тщательное просушивание.

Ошибка: хранить влажные ягоды в закрытом контейнере. → Последствие: плесень или преждевременная порча. → Альтернатива: хранить в проветриваемой ёмкости, сухими.

Ошибка: есть клубнику сразу после "сухой" мойки под краном. → Последствие: отравление или долгосрочные риски от пестицидов. → Альтернатива: соблюдать процедуру очистки — мыть, промывать, сушить, хранить.

Плюсы и минусы "клубничного подхода"

Плюсы Минусы
Высокое содержание витаминов, антиоксидантов, клетчатки Риск — остатки пестицидов при неправильной мойке
Возможность продлить свежесть при правильном хранении Требуется время и внимание при подготовке
Если соблюдать правила — можно минимизировать вред Без правильной обработки — клубника может быть опасной

FAQ

Как долго достаточно держать клубнику в растворе уксуса или соли?

Около 10 минут — это оптимальное время, чтобы раствор начал разлагать часть химических соединений, не разрушая при этом естественных питательных веществ.

Можно ли использовать просто воду, без соли или уксуса?

Можно, но эффективность снижается: пестициды сцепляются с поверхностью — мягкой водой их не убрать. Уксус или соль помогают "разрыхлить" соединения химикатов.

Сколько хватает времени, если клубника хранилась неправильно (влажной)?

При неправильном хранении — от 1 до 3 дней ягод хватит, потом начнутся плесень, грибки, потеря вкуса и пользы.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Наука и техника
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Сколько живёт двигатель Лады на самом деле: названа цифра, которая удивит даже владельцев
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость
Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость
Последние материалы
Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным
Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод
Ида Галич рассказала о насмешках бывших коллег из КВН
Самостоятельный сбор дикорастущих грибов приносит опасность — GISMETEO
Бельевая веревка помогает утеплить окна доступным способом — портал IVD
Пятиминутный метод для подтянутого тела представил тренер Сакума
Бюджет Вологодской области сократился до 90 млрд рублей — Законодательное собрание
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Сергей Лазарев привёл дочь в бальном платье на телевидение
В России вырастут новые туристические Мекки — корпорация "Туризм.РФ"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.