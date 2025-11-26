Когда гормоны ни при чем: симптомы, которые многие по ошибке принимают за болезнь щитовидки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нарушения функции щитовидной железы часто связывают с лишним весом, однако в большинстве случаев это не имеет отношения к эндокринным заболеваниям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Врач пояснил, что клинические проявления гипотиреоза и тиреотоксикоза неспецифичны — их невозможно определить по внешним признакам. Чаще всего нарушения работы щитовидной железы выявляют случайно во время плановых обследований, поскольку симптомы, такие как усталость, сонливость или колебания веса, могут быть вызваны совершенно другими причинами.

"Большинство людей связывают лишний вес с гипотиреозом, но это заблуждение. Избыточная масса тела встречается у 60 процентов населения, и у большинства функция щитовидной железы при этом в норме. Поэтому анализ на гормоны назначается слишком часто, а найденные незначительные отклонения далеко не всегда свидетельствуют о болезни", — отметил Калинчев.

По словам врача, клинически выраженные случаи гипотиреоза сейчас крайне редки, поскольку лабораторная диагностика доступна повсеместно. Запущенные формы заболевания встречаются, как правило, у тех, кто сознательно отказывается от лечения.

"Диагностика гипотиреоза сегодня не представляет сложности — анализ на тиреотропный гормон прост, недорог и выполняется в любой лаборатории. Сложности возникают только тогда, когда человек игнорирует рекомендации врача и отказывается принимать назначенные препараты. Во всех остальных случаях болезнь выявляется и успешно лечится", — подчеркнул эндокринолог.

Калинчев отметил, что лишний вес гораздо чаще связан с образом жизни, а не с нарушениями работы щитовидной железы. По его словам, многие люди предпочитают объяснять набор веса гипотиреозом, хотя истинные причины нередко заключаются в неправильном питании и низкой физической активности. Такой подход, подчеркнул он, работает как психологическая защита — позволяет переложить ответственность на "болезнь", а не на собственные привычки.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
