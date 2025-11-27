Капля, которая меняет липиды: одно масло превращает сосуды в шёлк, другое — в испытательный полигон

Оливковое масло снижает ЛПНП и воспаление — кардиологи

Выбор растительного масла часто кажется простой бытовой задачей, но от него действительно зависит состояние сердца в долгосрочной перспективе. Большинство людей используют масло ежедневно — для жарки, тушения, выпечки, заправки салатов. Оливковое и классическое растительное считаются самыми распространёнными вариантами, однако по составу, обработке и влиянию на организм они заметно различаются. Понимание этих различий помогает не только улучшить качество питания, но и подобрать масло под конкретные задачи: снижение уровня "плохого" холестерина, уменьшение воспаления или оптимизацию повседневной готовки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оливковое масло и оливки

Как жирные кислоты влияют на здоровье сердца

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, прежде всего олеиновой кислотой. Такой тип жиров способствует снижению уровня ЛПНП, помогает сохранять или немного повышать ЛПВП, поддерживает эластичность сосудов и уменьшает хроническое воспаление. Благодаря этим свойствам оливковое масло традиционно считается базой рационов, направленных на сердечно-сосудистое здоровье.

Растительные масла в большинстве случаев содержат больше полиненасыщенных жиров. Подсолнечное, кукурузное, сафлоровое и соевое относятся к маслам с преобладанием омега-6, тогда как рапсовое и соевое содержат также омега-3. Эти жиры полезны для снижения уровня триглицеридов и ЛПНП, однако важно соблюдать баланс между омега-6 и омега-3. Если омега-6 слишком много, это может способствовать воспалительным процессам. Поэтому для сердца особенно ценны масла, где присутствуют обе группы жирных кислот.

Результаты исследований о влиянии масел на здоровье сердца

Крупные эпидемиологические исследования подтверждают: замена насыщенных жиров ненасыщенными снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление качественного оливкового масла первого холодного отжима ассоциируется с более низкой частотой сердечно-сосудистых событий и благоприятным уровнем холестерина. Метаанализы показывают, что более высокий уровень потребления оливкового масла связан со снижением риска диабета 2 типа, некоторых видов рака и общей смертности.

Растительные масла показывают сопоставимые преимущества, особенно если используются вместо маргарина, сливочного масла или кокосового. Исследования с участием сотен тысяч взрослых демонстрируют, что замена насыщенных жиров мягкими растительными маслами существенно уменьшает кардиометаболическую смертность. Особенно хорошо себя проявляют масла, содержащие одновременно омега-6 и омега-3 — например, рапсовое или соевое.

В целом оба типа масел улучшают показатели липидного профиля и помогают снизить риск хронических заболеваний при условии умеренного потребления и замещения ими насыщенных жиров. Качество масла, минимальная обработка и сочетание с активным образом жизни усиливают положительный эффект.

Сравнение оливкового и растительного масла

Параметр Оливковое масло Растительное масло Основные жирные кислоты MUFA (олеиновая) PUFA (омега-6/омега-3) Антиоксиданты Высокий уровень, много полифенолов Зависит от вида, часто низкий Термостабильность Средняя (лучше для тушения и салатов) Выше у рафинированных масел Польза для сердца Высокая при ежедневном употреблении Высокая при замене насыщенных жиров Обработка Минимальная (EVOO) или умеренная Часто глубокая рафинация

Советы шаг за шагом

1. Выбирайте масло под задачу

Для салатов и холодных блюд используйте оливковое EVOO.

Для жарки на высоком огне — рафинированное растительное или рапсовое.

Для универсального использования — рапсовое масло благодаря балансу омега-6 и омега-3.

2. Обращайте внимание на переработку

Ищите маркировку "первый холодный отжим".

Избегайте смесей непонятного состава "растительное масло".

3. Правильно храните

Держите масло в тёмной бутылке.

Избегайте длительного контакта с теплом — антиоксиданты разрушаются быстрее.

4. Добавляйте постепенно

Заменяйте насыщённые жиры ненасыщенными поэтапно.

Комбинируйте масла в зависимости от блюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Частая жарка на оливковом EVOO → разрушение полифенолов → используйте рафинированное растительное.

Выбор масла с избытком омега-6 → рост воспаления → берите рапсовое или соевое.

Покупка дешёвых смесей неизвестного состава → потеря питательности → выбирайте масла с прозрачной маркировкой.

А что если готовить без масла?

Можно использовать тушение в бульоне, запекание или антипригарные поверхности. Однако полноценные ненасыщенные жиры всё равно нужны для сердца, мозга и гормонального баланса, поэтому полный отказ от масла нежелателен — важно лишь выбирать правильные типы.

Плюсы и минусы

Масло Плюсы Минусы Оливковое EVOO Антиоксиданты, противовоспалительный эффект, улучшение липидов Менее стабильно при высокой температуре Растительное Доступность, нейтральный вкус, высокая термостабильность Часто глубокая рафинация и меньше антиоксидантов Рапсовое Оптимальный баланс омега-6/омега-3 Вкус подходит не всем

FAQ

Какое масло лучше для жарки?

Для высокой температуры лучше подходят рафинированные растительные масла или рапсовое.

Что полезнее для сердца — оливковое или растительное?

При регулярном употреблении оливковое EVOO выигрывает благодаря антиоксидантам, но качественные растительные масла тоже полезны.

Сколько масла можно употреблять в день?

Обычно рекомендуют 1-2 столовые ложки, в зависимости от рациона и уровня активности.

Мифы и правда

Миф: растительное масло вреднее сливочного.

Правда: ненасыщенные жиры из растительных масел снижают риск заболеваний сердца.

Миф: оливковое масло нельзя использовать при готовке.

Правда: его можно использовать при умеренном нагреве, особенно в тушении.

Миф: все растительные масла одинаковые.

Правда: состав сильно различается, особенно по соотношению омега-6 и омега-3.

Три интересных факта

Полифенолов в оливковом масле EVOO в десятки раз больше, чем в большинстве рафинированных масел. Омега-3 в рапсовом масле делает его одним из самых полезных универсальных масел. Первые оливковые рощи для производства масла появились более 6000 лет назад.

Оливковое масло традиционно ассоциируется со средиземноморской кухней, где его использовали как основной источник жиров, а многочисленные исследования признали такой рацион одним из самых здоровых в мире. Растительные масла получили массовое распространение позже, когда промышленная переработка семян позволила производить большие объёмы недорогих смесей. Со временем осознание роли жирных кислот и антиоксидантов привело к более тщательному выбору масел, и сегодня оба варианта занимают своё место в рационе — каждое со своими преимуществами, ограничениями и сценариями применения.