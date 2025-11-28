Простуда сдувается на старте: домашнее тепло работает лучше таблеток, если успеть вовремя

Эффективность паровых ингаляций при простуде отметил терапевт-иммунолог Жемчугов

Домашние прогревания и паровые ингаляции нередко оказываются первыми мерами, к которым человек прибегает при появлении симптомов простуды. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина болеет простудой

По его словам, такие методы действительно могут работать, если применять их в самом начале заболевания.

Когда простые методы помогают

Иммунолог объясняет, что в первые часы и дни недомогания организм ещё способен быстро реагировать на мягкое физиотерапевтическое воздействие. Он отмечает, что традиционные методы вроде прогреваний, горчичников или ингаляций помогают стимулировать местный иммунный ответ. Специалист подчёркивает, что именно раннее применение повышает эффективность таких процедур.

"Когда человек только заболевает, горчичники могут оборвать процесс. Или прогревание паром — очень эффективная вещь, только не обжечься", — рассказал доктор.

Он уточнил, что подобные методы относятся к физиотерапии и долгое время используются в разных медицинских традициях.

Ограничения и противопоказания

Жемчугов обращает внимание, что универсальных схем применения прогреваний не существует. Он подчёркивает: реакция организма зависит от заболевания, его фазы и сопутствующих состояний пациента. По его словам, есть ситуации, когда дополнительное тепловое воздействие может навредить, если воспалительный процесс уже активен или болезнь осложнена тяжёлыми состояниями.

Эксперт приводит пример, что при пневмонии на фоне онкологического заболевания подобные процедуры могут ускорить развитие патологии. Он говорит, что врач должен оценивать ситуацию индивидуально и учитывать риски. Поэтому сам факт эффективности не отменяет необходимости разбираться в обстоятельствах.

"Хорошая вещь, но надо понимать фазу болезни и кому противопоказано", — сказал специалист.

Он подчёркивает, что именно контекст определяет безопасность и пользу таких методов.

Как применять самостоятельно

По словам иммунолога, в типичных случаях обычной простуды человек может прибегать к этим процедурам самостоятельно. Он считает, что такие способы особенно полезны, если симптомы только появились, поскольку мягкое воздействие помогает снизить выраженность воспаления. Речь идёт о привычных действиях: паровых ингаляциях, прогревании стоп или использовании горчичников.

Жемчугов отмечает, что регулярная практика подобных мер на ранних стадиях часто даёт выраженный эффект. Он связывает это с тем, что организм быстрее включает защитные механизмы, когда внешнее воздействие происходит в момент появления первых признаков простуды.

"При простудах замечательно. Чем раньше, тем лучше: попарить ноги, "нагорчиться”, подышать паром", — заключил врач.

Его позиция сводится к тому, что своевременность играет ключевую роль в эффективности простых домашних методик.