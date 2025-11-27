Ожидаемый согрев — и реальная угроза для здоровья: как кофе и чай могут разрушить ваш организм зимой

Зимой не стоит пить зеленый чай перед выходом на улицу — нутрициолог Ольга Панова

В холодное время года нам часто хочется согреться с помощью горячих напитков. Чай, кофе или горячий шоколад становятся верными спутниками на протяжении всего зимнего сезона. Однако не все напитки так полезны, как могут показаться на первый взгляд. Нутрициолог Ольга Панова предупреждает о возможных рисках, связанных с употреблением популярных зимних напитков, таких как кофе и зеленый чай.

Как кофе влияет на организм зимой?

Кофе — это один из самых популярных напитков, особенно среди тех, кто хочет быстро взбодриться и зарядиться энергией. Однако несмотря на свою бодрящую силу, кофе может оказывать негативное воздействие на организм, особенно зимой. По словам Ольги Пановой, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма.

"Кофе обезвоживает организм. Если вы его берете, то следом лучше выпить стакан воды для того, чтобы восполнить баланс", — сказала нутрициолог Ольга Панова.

В холодное время года особенно важно поддерживать водный баланс, поскольку низкие температуры и отопление в помещениях уже способствуют обезвоживанию. Поэтому, если вы не хотите усугубить ситуацию, стоит после кофе выпить воду, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Зеленый чай: не всегда то, что нужно

Зеленый чай часто воспринимается как полезная альтернатива кофе, но и он имеет свои особенности. В теплое время года его охлаждающий эффект может быть приятным и полезным, однако зимой он может сыграть с нами злую шутку. Согласно словам Пановой, зеленый чай имеет свойство охлаждать организм, что в условиях зимы вовсе не желательно.

"Зеленый чай всегда охлаждает. И если в теплое время года это на пользу, то в холод вам подобный эффект не нужен. Перед выходом на улицу пить зеленый чай не стоит", — предупредила Панова.

Перед тем как выйти на улицу в мороз, лучше отдать предпочтение напиткам, которые не окажут охлаждающего воздействия. Вместо зеленого чая лучше выбрать более нейтральные варианты или даже простую воду, чтобы не подвергать организм лишнему стрессу.

Почему вода — лучший выбор зимой?

На фоне всех этих рекомендаций, Ольга Панова напоминает, что зимой важно пить не только напитки, но и обычную воду. Несмотря на то, что горячие напитки могут приносить удовольствие и согревать, вода остаётся наиболее важным элементом, который помогает поддерживать нормальную работу организма.

"Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов", — резюмировала эксперт Ольга Панова.

В зимнее время, когда отопление в помещениях может делать воздух сухим, важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать дегидратации, которая может ослабить иммунитет. Кроме того, поддержание водного баланса помогает улучшить состояние кожи и предотвратить развитие различных заболеваний.

Советы по питьевому режиму зимой

Пейте больше воды. В холодное время года организму тоже требуется поддержание водного баланса, особенно если вы находитесь в помещении с центральным отоплением. Избегайте напитков, которые обезвоживают, таких как кофе или алкоголь, особенно если вы находитесь в условиях морозной погоды. Для согрева можно использовать тёплые напитки без кофеина, такие как травяные чаи или отвары. Они не только согревают, но и помогают поддерживать здоровье. Не забывайте пить воду после каждого чашки кофе или чая, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Плюсы и минусы популярных зимних напитков

Напиток Плюсы Минусы Кофе Бодрит, повышает работоспособность Обезвоживает, вызывает зависимость Зеленый чай Богат антиоксидантами, полезен для сердца Охлаждает организм, не подходит в холод Травяные чаи Согревают, поддерживают иммунитет Некоторые травы могут вызывать аллергию Горячий шоколад Удовольствие, поддерживает энергию Высокое содержание сахара, может повышать уровень глюкозы в крови

Мифы и правда о напитках зимой

Миф: горячие напитки всегда согревают организм.

горячие напитки всегда согревают организм. Правда: некоторые напитки, например, зеленый чай, могут охлаждать организм, что не всегда полезно в холодное время года.

некоторые напитки, например, зеленый чай, могут охлаждать организм, что не всегда полезно в холодное время года. Миф: кофе не вызывает обезвоживания, если пить его в умеренных количествах.

кофе не вызывает обезвоживания, если пить его в умеренных количествах. Правда: кофе обладает мочегонным эффектом и может способствовать обезвоживанию, особенно в зимний период.

кофе обладает мочегонным эффектом и может способствовать обезвоживанию, особенно в зимний период. Миф: все напитки с кофеином одинаково вредны для здоровья.

все напитки с кофеином одинаково вредны для здоровья. Правда: кофеин в умеренных количествах не приносит вреда, однако важно компенсировать его обезвоживающий эффект питьем воды.

Как сохранить здоровье зимой?

Зимой особенно важно следить за состоянием организма, поскольку холодный воздух, отопление и недостаток солнечного света могут ослабить иммунитет и вызвать различные недуги. Согревающие напитки, такие как чай и кофе, конечно, помогают чувствовать себя лучше, но они не могут заменить полноценный питьевой режим.

Лучше всего поддерживать баланс, сочетая горячие напитки с достаточным количеством воды. Это поможет не только утолить жажду, но и поддержать нормальную работу всех систем организма.

Исторический контекст употребления согревающих напитков

В Древнем Египте люди использовали травяные чаи для укрепления здоровья.

В Средние века кофе был редким и дорогим напитком, а чай часто считался чудодейственным средством от простуды.

В наше время кофе и чай стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но важно помнить о том, как они влияют на наше здоровье.

3 интересных факта о напитках зимой

Зеленый чай помогает бороться с вирусами. Исследования показали, что благодаря содержанию антиоксидантов, зелёный чай может помочь укрепить иммунную систему и защитить от простудных заболеваний, особенно в зимний период. Травяные чаи могут улучшить настроение. Напитки, такие как чай с ромашкой или мятой, обладают успокаивающими свойствами, которые помогают расслабиться и снизить уровень стресса. Это особенно важно в зимний период, когда дни короткие, а темные вечера могут негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии. Кофе может повлиять на качество сна. Несмотря на бодрящий эффект, кофеин, особенно в вечернее время, может нарушить цикл сна. Важно помнить, что его употребление в вечерние часы может привести к бессоннице, даже если кофе кажется полезным для поддержания бодрости.

В зимнее время важно не только выбрать согревающие напитки, но и правильно поддерживать водный баланс в организме. Кофе и зелёный чай могут быть полезны, но их не следует использовать в избытке, особенно в условиях низких температур. Важно помнить, что вода остаётся незаменимым источником гидратации и основой здорового питьевого режима. Уделяя внимание своему выбору напитков, можно не только согреться, но и сохранить здоровье на протяжении всей зимы — "Радио 1".