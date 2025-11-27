Ожидаемый согрев — и реальная угроза для здоровья: как кофе и чай могут разрушить ваш организм зимой

В холодное время года нам часто хочется согреться с помощью горячих напитков. Чай, кофе или горячий шоколад становятся верными спутниками на протяжении всего зимнего сезона. Однако не все напитки так полезны, как могут показаться на первый взгляд. Нутрициолог Ольга Панова предупреждает о возможных рисках, связанных с употреблением популярных зимних напитков, таких как кофе и зеленый чай.
Кофе — это один из самых популярных напитков, особенно среди тех, кто хочет быстро взбодриться и зарядиться энергией. Однако несмотря на свою бодрящую силу, кофе может оказывать негативное воздействие на организм, особенно зимой. По словам Ольги Пановой, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма.
"Кофе обезвоживает организм. Если вы его берете, то следом лучше выпить стакан воды для того, чтобы восполнить баланс", — сказала нутрициолог Ольга Панова.
В холодное время года особенно важно поддерживать водный баланс, поскольку низкие температуры и отопление в помещениях уже способствуют обезвоживанию. Поэтому, если вы не хотите усугубить ситуацию, стоит после кофе выпить воду, чтобы компенсировать потерю жидкости.
Зеленый чай часто воспринимается как полезная альтернатива кофе, но и он имеет свои особенности. В теплое время года его охлаждающий эффект может быть приятным и полезным, однако зимой он может сыграть с нами злую шутку. Согласно словам Пановой, зеленый чай имеет свойство охлаждать организм, что в условиях зимы вовсе не желательно.
"Зеленый чай всегда охлаждает. И если в теплое время года это на пользу, то в холод вам подобный эффект не нужен. Перед выходом на улицу пить зеленый чай не стоит", — предупредила Панова.
Перед тем как выйти на улицу в мороз, лучше отдать предпочтение напиткам, которые не окажут охлаждающего воздействия. Вместо зеленого чая лучше выбрать более нейтральные варианты или даже простую воду, чтобы не подвергать организм лишнему стрессу.
На фоне всех этих рекомендаций, Ольга Панова напоминает, что зимой важно пить не только напитки, но и обычную воду. Несмотря на то, что горячие напитки могут приносить удовольствие и согревать, вода остаётся наиболее важным элементом, который помогает поддерживать нормальную работу организма.
"Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов", — резюмировала эксперт Ольга Панова.
В зимнее время, когда отопление в помещениях может делать воздух сухим, важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать дегидратации, которая может ослабить иммунитет. Кроме того, поддержание водного баланса помогает улучшить состояние кожи и предотвратить развитие различных заболеваний.
|Напиток
|Плюсы
|Минусы
|Кофе
|Бодрит, повышает работоспособность
|Обезвоживает, вызывает зависимость
|Зеленый чай
|Богат антиоксидантами, полезен для сердца
|Охлаждает организм, не подходит в холод
|Травяные чаи
|Согревают, поддерживают иммунитет
|Некоторые травы могут вызывать аллергию
|Горячий шоколад
|Удовольствие, поддерживает энергию
|Высокое содержание сахара, может повышать уровень глюкозы в крови
Зимой особенно важно следить за состоянием организма, поскольку холодный воздух, отопление и недостаток солнечного света могут ослабить иммунитет и вызвать различные недуги. Согревающие напитки, такие как чай и кофе, конечно, помогают чувствовать себя лучше, но они не могут заменить полноценный питьевой режим.
Лучше всего поддерживать баланс, сочетая горячие напитки с достаточным количеством воды. Это поможет не только утолить жажду, но и поддержать нормальную работу всех систем организма.
В зимнее время важно не только выбрать согревающие напитки, но и правильно поддерживать водный баланс в организме. Кофе и зелёный чай могут быть полезны, но их не следует использовать в избытке, особенно в условиях низких температур. Важно помнить, что вода остаётся незаменимым источником гидратации и основой здорового питьевого режима. Уделяя внимание своему выбору напитков, можно не только согреться, но и сохранить здоровье на протяжении всей зимы — "Радио 1".
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.